Rạng sáng 20.7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Argentina 1-0 ở chung kết để lần đầu vô địch World Cup sau 16 năm. Bên cạnh chức vô địch của La Roja, trận đấu còn mang ý nghĩa biểu tượng khi đánh dấu sự chuyển giao giữa hai thế hệ bóng đá.

Hình ảnh Lionel Messi ôm Lamine Yamal sau trận chung kết nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới. Ở tuổi 39, Messi nhiều khả năng đã khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với nhiều kỷ lục đáng nhớ, trong khi đây cũng có thể là lời chia tay của những tên tuổi như Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Manuel Neuer hay Neymar.

World Cup 2026 khép lại: Messi - Ronaldo nhường sân khấu cho Yamal, Haaland và thế hệ mới

World Cup 2026 cũng chứng kiến sự khẳng định của lớp ngôi sao mới. Kylian Mbappe giành Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng, Erling Haaland và Jude Bellingham cùng ghi 7 bàn, tiếp tục khẳng định vị thế của những thủ lĩnh tương lai.

Nổi bật nhất là Lamine Yamal. Ở tuổi 19, tài năng của Tây Ban Nha hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu với chức vô địch World Cup, sau EURO và UEFA Nations League. Bên cạnh đó, Pau Cubarsi giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Michael Olise trở thành Vua kiến tạo.

World Cup 2026 khép lại với sự đổi ngôi trên đỉnh bóng đá thế giới, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, nơi Yamal, Mbappe, Haaland và nhiều tài năng trẻ sẽ tiếp bước những huyền thoại từng thống trị sân cỏ suốt hơn hai thập kỷ.