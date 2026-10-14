Sét đánh tử vong hai cha con đang kéo lưới ở An Giang

Ngày 14.10, tin từ UBND xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét khiến 2 cha con tử vong khi đang kéo lưới bắt cá.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13.10, nhóm 4 người ở xã Thạnh Đông rủ nhau chạy vỏ lãi đi kéo lưới bắt cá trên cánh đồng thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Tân Hiệp và xã Thạnh Đông. Trong nhóm này có ông T.N.T (51 tuổi) và con ruột là anh T.N.D (22 tuổi, cùng ở xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang).

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Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, khi đang kéo lưới ở khu vực ấp kênh 10, xã Tân Hiệp, trời mưa lâm râm. Thời điểm này, hai cha con ông T. đứng gần nhau, cách hai người còn lại khoảng 20 m thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

Hai người đi cùng bị choáng váng, sau đó chạy đến kiểm tra thì phát hiện cha con ông T. đã tử vong trên đồng nước, cơ thể và quần áo bị cháy.

Sau vụ việc sét đánh khiến cha con ông T. tử vong, chính quyền 2 xã Tân Hiệp và Thạnh Đông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nắm tình hình, thăm hỏi, chia buồn và xem xét hỗ trợ gia đình nạn nhân.