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Giải trí Đời nghệ sĩ

Shakira bất ngờ chia sẻ về việc giải nghệ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
09/06/2026 23:54 GMT+7

Dù đang gặt hái thành công trên quy mô toàn cầu, Shakira mới đây gây bất ngờ khi tiết lộ rằng cô từng nghĩ đến chuyện giải nghệ sau nhiều thập kỷ hoạt động trong làng nhạc.

Shakira cho biết cô từng nghiêm túc cân nhắc việc rời xa ngành công nghiệp âm nhạc để chuyển đến sống tại một nông trại, chăm sóc động vật và tận hưởng cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện trên con đường nghệ thuật, E! News đưa tin ngày 8.6.

Âm nhạc và người hâm mộ đã giữ chân Shakira

Shakira bất ngờ chia sẻ về việc giải nghệ - Ảnh 1.

Shakira cho biết cô từng cân nhắc giải nghệ và chuyển đến sống tại một nông trại cách đây vài năm

ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue vừa được đăng tải, giọng ca She Wolf chia sẻ rằng cách đây vài năm, cô đã có ý định từ bỏ sự hào nhoáng của showbiz để theo đuổi một cuộc sống hoàn toàn khác: "Tôi từng sẵn sàng mua một nông trại, nuôi động vật và giải nghệ khỏi âm nhạc. Khi nhìn lại, tôi tự hỏi: Sao mình lại có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói và muốn làm. Đôi khi chúng ta vô tình xem nhẹ những gì mình đang làm hoặc quên mất mình thực sự là ai".

Ở tuổi 49, nữ ca sĩ khẳng định sân khấu vẫn là nơi khiến cô cảm thấy thuộc về nhất. Mỗi lần biểu diễn trước khán giả, cô không có cảm giác đang đứng trước một đám đông xa lạ mà như đang ở giữa những người thân yêu của mình.

"Tôi nghĩ rằng khi biểu diễn, tôi không chỉ đứng trước khán giả. Tôi cảm thấy mình đang được bao quanh bởi gia đình. Những người hâm mộ đang hòa mình vào âm nhạc, những người đã lắng nghe các ca khúc của tôi suốt nhiều năm qua, họ thực sự thấu hiểu tôi và cả những khuyết điểm của tôi. Họ không phán xét những thiếu sót ấy", chủ nhân bản hit La La La chia sẻ.

Shakira cho biết cảm giác đứng trên sân khấu luôn mang đến cho cô sự bình yên và thoải mái đặc biệt: "Khi ở trên sân khấu, tôi chỉ đơn giản là sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại cùng những con người luôn đồng hành với mình. Tôi thực sự cảm thấy mình có một tình bạn rất bền chặt với họ".

Shakira bất ngờ chia sẻ về việc giải nghệ - Ảnh 2.

Âm nhạc cùng sự ủng hộ của người hâm mộ là động lực để Shakira tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật

ẢNH: AFP

Nữ hoàng nhạc Latin cũng cho biết tình yêu mà cô nhận được từ khán giả là điều vô cùng đặc biệt: "Tôi hoàn toàn không cảm thấy mình đang bị đánh giá. Cảm giác ấy giống như một sự kết nối thiêng liêng vậy. Khi chúng tôi cùng nhau trải qua những ca khúc đã đồng hành với cuộc sống của rất nhiều người trong suốt nhiều năm, những bài hát từng trở thành nhạc nền cho biết bao kỷ niệm, điều đó tạo nên một sợi dây gắn kết không gì có thể phá vỡ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật sự thoải mái, hạnh phúc và biết ơn. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận rõ rằng đây chính là sự nghiệp mà mình muốn gắn bó".

Những chia sẻ thẳng thắn của Shakira cho thấy tình yêu sâu đậm mà nữ ca sĩ dành cho âm nhạc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dù từng nghĩ đến việc giải nghệ, song giọng ca sinh năm 1977 dường như vẫn còn rất nhiều đam mê và khát khao cống hiến cho sân khấu.

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