Shark Lê Hùng Anh: 'Điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp là cơ chế, không phải năng lực'

Ngày 26.5, diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) chính thức khai mạc tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, quy tụ đông đảo startup, chuyên gia tài chính - công nghệ và hàng chục quỹ đầu tư lớn trên thế giới.

Sự kiện diễn ra từ ngày 25 - 27.5 với hơn 5.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến, cùng hơn 120 chuyên gia, diễn giả và trên 30 quỹ đầu tư đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Tổng quy mô nguồn vốn các quỹ sẵn sàng giải ngân được công bố lên tới hơn 5 tỉ USD.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức như hội nghị thượng đỉnh, đối thoại kết nối chiến lược, diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần, triển lãm trình diễn công nghệ cùng các phiên thảo luận về đổi mới sáng tạo và tài chính tương lai.

Nếu quan điểm tại diễn đàn, Shark Lê Hùng Anh, Tổng giám đốc BIN Corporation Group, cho rằng rào cản lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư, mở rộng kinh doanh ra quốc tế hiện nay không nằm ở năng lực hay ý tưởng, mà ở khoảng cách về cơ chế chính sách.

Theo ông Hùng Anh, các quy định liên quan đến quản lý ngoại hối, đầu tư ra nước ngoài, thu hút vốn và điều kiện mở rộng hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam vẫn còn khác biệt đáng kể so với các trung tâm tài chính phát triển của một số nước trên thế giới. Điều này đang trở thành "điểm nghẽn" khiến doanh nghiệp Việt khó tăng tốc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Shark Lê Hùng Anh, Tổng giám đốc BIN Corporation Group, nêu quan điểm tại diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông đánh giá cao những chuyển động gần đây của Chính phủ và Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 136 cho phép Đà Nẵng triển khai cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát). Theo ông, đây là bước đi táo bạo và cần thiết, không chỉ dành riêng cho thành phố mà còn mở đường cho cả nước.

"Sandbox là môi trường thử nghiệm các mô hình, công nghệ và dịch vụ mới trong những lĩnh vực mà pháp luật chưa theo kịp thực tiễn. Với cơ chế này, Đà Nẵng có thể trở thành nơi tiên phong để doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm trước khi nhân rộng", ông Hùng Anh nhận định.

Doanh nhân này cũng cho rằng, để trung tâm tài chính quốc tế và sandbox phát huy hiệu quả, Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ các nút thắt về ngoại hối, đầu tư, thành lập quỹ và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. Nếu được thiết kế đủ thông thoáng và triển khai hiệu quả, các chính sách này sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt vận hành theo chuẩn mực tương tự Singapore hay Hong Kong.

Với vai trò tiên phong, Đà Nẵng có khả năng thu hút thêm nhiều tổ chức quốc tế đến thành lập doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trung tâm tài chính và các nền tảng dịch vụ mới. Qua đó, dòng vốn quốc tế sẽ có thêm kênh để dịch chuyển vào Việt Nam thông qua Đà Nẵng. Ông Hùng Anh đánh giá cao tinh thần "cùng làm, cùng phát triển" mà chính quyền thành phố đang theo đuổi và cho rằng đây là yếu tố quan trọng giúp Đà Nẵng có thể trở thành địa phương tiên phong trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

"Nếu chỉ chọn một yếu tố duy nhất để IFC và sandbox Đà Nẵng thành công trong 10 năm tới, đó phải là thực thi - thực thi quyết liệt, nhanh chóng và hiệu quả", ông Hùng Anh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Oscar Njuguna, Trưởng ban thành viên, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, cho rằng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo muốn phát triển cần có nền tảng chính sách đủ cởi mở và linh hoạt.

Ông cho biết chính quyền thành phố Đà Nẵng đang thể hiện sự sẵn sàng phối hợp trong thiết kế sandbox, xây dựng tiêu chí mời đối tác tham gia và kết nối với các nguồn vốn trong nước lẫn quốc tế.

Theo ông Oscar, sandbox của Đà Nẵng cần có khung vận hành phù hợp để thu hút nhân tài, nguồn vốn và các doanh nghiệp tăng trưởng cao. Các lĩnh vực như tài sản số, trí tuệ nhân tạo và fintech có thể trở thành trọng tâm phát triển, song đi kèm với đó là yêu cầu nâng cao năng lực giám sát, học hỏi và điều chỉnh chính sách trong quá trình thử nghiệm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định thành phố sẽ chuyển từ tư duy "hỗ trợ thủ tục" sang hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư.

Hiện Đà Nẵng cũng đang tập trung phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.300 tỉ đồng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút hơn 600 startup, tối thiểu 100 quỹ đầu tư và hình thành ít nhất 1 "kỳ lân công nghệ".

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, để hỗ trợ cho VIFC, Đà Nẵng đề xuất triển khai cơ chế sandbox trong các lĩnh vực tài chính số, tài sản mã hóa và tài chính xanh, kỳ vọng tạo động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.