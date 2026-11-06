Shark Thủy sắp bị xét xử trong phiên tòa kéo dài 14 ngày

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Phiên tòa dự kiến mở vào 1.12, kéo dài đến 14.12.

Shark Thủy bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ ẢNH: T.N

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, dùng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn điều lệ rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư.

Shark Thủy chỉ đạo Giám đốc Tài chính Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Tập đoàn Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Sau khi bộ phận kinh doanh thuyết phục được các nhà đầu tư, ông Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Đổi lại, nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Từ năm 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ thống Egroup đều đóng cửa, số lượng khách mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Do đó, Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung: khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư, sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỉ đồng của 10.123 bị hại.

Cũng liên quan vụ án, Shark Thủy còn bị xác định đưa hối lộ 20 tỉ đồng cho là bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần, để "chạy" dòng tiền khống từ việc mua bán SIM điện thoại qua tài khoản Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Mục đích nhằm tạo hình ảnh Egroup thành một tập đoàn có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.