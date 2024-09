Shipper tắt app, người trẻ TP.HCM thức đêm bốc 40 tấn hàng hỗ trợ miền Bắc

Anh Nguyễn Việt Thái là một thành viên tích cực của nhóm từ thiện tại TP.HCM. Nhóm của anh Nguyễn Việt Thái đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt từ thiện hơn một tuần qua. Nhóm đã thu gom và vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ miền Nam, cụ thể là từ TP.HCM ra Hà Nội. Từ Hà Nội, hàng hóa được chuyển tới khắp các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt.

Hình ảnh cảm động trong đêm, các bạn từ nhiều nơi tại TP.HCM, dù không quen biết nhưng vẫn cùng nhau có mặt để bốc hàng chục tấn hàng hoá cứu trợ trong đêm ẢNH: LÊ NAM

Hàng hóa bao gồm thuốc men, nhu yếu phẩm như mì gói, lương khô, nước cho đến các vật dụng cá nhân như băng vệ sinh, tã lót, sữa cho trẻ em và cả đồ dùng cho người già. Đây đều là những mặt hàng thiết yếu cho người dân đang gặp khó khăn trong các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong những ngày vừa qua, nhóm từ thiện đã vận chuyển nhiều chuyến hàng lớn, trong đó có một xe container 50 tấn hàng hóa.

Hàng chục tấn hàng là nhu yếu phẩm, thuốc men... được phân loại trước khi gửi ra các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt ẢNH: LÊ NAM

Sự hỗ trợ không chỉ đến từ các thành viên mà còn từ cộng đồng, những người đã lan tỏa thông tin qua mạng xã hội như TikTok. Nhờ đó, nhiều người biết đến và hỗ trợ thêm cho hoạt động thiện nguyện này.

Trà My, chủ kênh TikTok "My My nè chời" đã không ngần ngại dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi sự giúp đỡ cho người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Điều bất ngờ hơn cả là chỉ với một video ngắn, cô đã thu hút một lượng lớn người tình nguyện giúp đỡ và ủng hộ cả về quần áo, nhu yếu phẩm.

Trà My bất ngờ vì được nhiều người hỗ trợ sau khi đăng clip kêu gọi giúp đỡ lên mạng . xã hội ẢNH: LÊ NAM

Anh Lâm Văn Đan, 26 tuổi, làm tài xế công nghệ hơn một năm. Tình cờ biết về hoạt động cứu trợ qua TikTok khi đang chạy xe, anh nói bản thân không có điều kiện kinh tế để đóng góp nhưng đã quyết định giúp sức bằng việc bốc vác hàng cứu trợ vì biết nơi đây đang thiếu nhân lực.

Không chỉ có Đan, nhiều tài xế, shipper trẻ tuổi khác cũng xuất hiện giữa đêm khi biết đến thông tin này.

Nhiều shipper, tài xế công nghệ tắt app để hỗ trợ bốc hàng chục tấn hàng cứu trợ trong đêm ẢNH: LÊ NAM

Nguyễn Hoàng Sâm, 19 tuổi, quê ở Nghệ An, cũng có mặt trong đoàn hỗ trợ. Với sự thấu hiểu sâu sắc vì bản thân từng sống ở vùng miền Trung hay chịu lũ lụt, Sâm đã không ngần ngại tham gia và kêu gọi đồng bào miền Bắc cố gắng vượt qua khó khăn.



diện nhóm thiện nguyện gom hàng ủng hộ đồng bào chịu lũ lụt ở miền Bắc

các bạn trẻ.

Đạibày tỏ niềm xúc động khi thấy được sự lan tỏa và tình cảm lớn lao củaMặc dù làm việc đến khuya, thậm chí đến 3 giờ sáng, anh và nhóm vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình để đảm bảo hàng hóa đến tay những người cần.