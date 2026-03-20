Shopee đồng hành cùng người dùng với chương trình 'Mua xăng hoàn 20.000 xu'

Nền tảng thương mại điện tử Shopee cùng Ví điện tử ShopeePay triển khai chương trình "Mua xăng hoàn 20.000 xu" từ ngày 17 - 28.3. Chương trình nhằm đồng hành cùng người dùng và cộng đồng trong giai đoạn hiện nay khi giá xăng dầu lên cao.

Theo đó, người dùng Shopee khi mua xăng/dầu với hóa đơn từ 20.000 đồng trở lên và thanh toán bằng phương thức thanh toán ví điện tử ShopeePay tại các trạm xăng hợp lệ trên toàn quốc sẽ được hoàn 20.000 đồng dưới hình thức Shopee Xu vào tài khoản Shopee (tương ứng 20.000 Shopee Xu, hoàn tối đa 1 lượt/người/ngày). Trạm xăng hợp lệ trên toàn quốc có tên tài khoản nhận tiền thanh toán chứa các từ khóa được liệt kê trong bảng danh sách từ khóa đính kèm theo thể lệ chương trình như hệ thống Petrolimex, Comeco, Thalexim... Việc này hỗ trợ người dùng tiết kiệm một phần chi phí hằng ngày, đồng thời có thể sử dụng như một ưu đãi khi mua sắm các mặt hàng trên Shopee.

Cách thức nhận thưởng như sau: Người dùng hợp lệ đáp ứng điều kiện chương trình sẽ nhận được thông báo tại mục "Thông báo" - “Giải thưởng Shopee” trên ứng dụng Shopee chậm nhất 1 ngày sau khi thực hiện giao dịch hợp lệ. Người dùng cần truy cập vào trang chương trình và thực hiện thao tác ấn vào hình hộp quà trên màn hình để nhận 20.000 Shopee Xu vào tài khoản Shopee của mình. Người dùng thực hiện giao dịch hợp lệ trước 20 giờ mỗi ngày sẽ nhận được hộp quà trong cùng ngày; người dùng thực hiện giao dịch hợp lệ sau 20 giờ mỗi ngày sẽ nhận được hộp quà vào ngày hôm sau.

Đồng thời, Shopee cũng đang triển khai chương trình "Shopee bình ổn" diễn ra từ nay đến hết tháng 3 (thời gian kết thúc dự kiến), mang đến các sản phẩm giá tốt và freeship 0 đồng, giúp người dùng an tâm mua sắm các mặt hàng tiêu dùng với chi phí hợp lý.

Thông qua các chương trình này, Shopee hy vọng không chỉ góp phần đồng hành cùng người dùng cho các nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, mà còn mong muốn tiếp thêm động lực để cộng đồng nhà bán duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong bối cảnh hiện nay.