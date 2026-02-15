Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Show ẩm thực ở Dinh Độc Lập giá gần 2 triệu 'cháy vé' ngay khi mở bán

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/02/2026 15:57 GMT+7

Chính thức ra mắt vào 17.2, tức mùng 1 tết nhưng show ẩm thực với giá vé gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đã 'cháy vé' đến mùng 3 tết.

Ngay khi mở bán, vé các suất diễn mùng 1, 2 và 3 tết của show ẩm thực - văn hóa VietCharm "Đan di sản - Chạm cảm xúc" tại Dinh Độc Lập đã lần lượt "cháy hàng". Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, bởi dịp tết luôn là thời điểm các chương trình giải trí cạnh tranh gay gắt.

Show ẩm thực ở Dinh Độc Lập giá gần 2 triệu 'cháy vé' ngay dịp ra mắt - Ảnh 1.

Không gian kiến trúc của chương trình được xây dựng theo vũ trụ quan phương Đông “trời tròn, đất vuông”, với khán phòng hình vuông tượng trưng cho đất mẹ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm khiến chương trình tạo được hiệu ứng nhanh nằm ở không gian tổ chức là trong khuôn viên Dinh Độc Lập - địa danh vốn quen thuộc với khách tham quan nhưng hiếm khi trở thành bối cảnh cho một mô hình biểu diễn kết hợp nghệ thuật và ẩm thực quy mô lớn vào ban đêm.

Thay vì đơn thuần xem một show diễn, khán giả được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm văn hóa Việt bằng nhiều giác quan. Không gian được dàn dựng theo hướng mở, đan xen trình diễn âm nhạc, sắp đặt thị giác và câu chuyện về di sản.

Việc "bước vào" một địa điểm gắn với lịch sử, trong một diện mạo mới, tạo cảm giác vừa quen vừa lạ. Đây là yếu tố đang được giới trẻ ưa chuộng khi tìm kiếm hoạt động du xuân khác biệt.

Khám phá khuôn viên Dinh Độc Lập ban đêm: Trải nghiệm văn hóa chưa từng có

Show ẩm thực ở Dinh Độc Lập giá gần 2 triệu 'cháy vé' ngay dịp ra mắt - Ảnh 2.

Từng chi tiết trong show diễn đều tạo cảm giác thân thuộc, ấm cúng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh phần biểu diễn, chương trình còn thu hút sự chú ý nhờ mô hình "show ẩm thực" với thực đơn thiết kế riêng cho từng đêm. Mức giá trọn gói lên đến gần 2 triệu đồng nhưng cũng cho thấy xu hướng sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, giới hạn số lượng khách.

Theo ban tổ chức, đêm công diễn chính thức bắt đầu từ 17.2.2026. Các hạng vé cho những ngày sau tết vẫn đang được mở bán, song số lượng không nhiều. Sau màn "cháy vé" ba ngày đầu năm, VietCharm được dự đoán sẽ tiếp tục là điểm hẹn đáng chú ý của TP.HCM trong mùa lễ hội đầu xuân.

Show diễn VietCharm có 2 hạng vé là 1,6 và 1,8 triệu đồng; khán giả có thể lựa chọn thêm dịch vụ phục trang hóa thân với giá 300.000 đồng/lượt. Chương trình chính thức ra mắt từ ngày 17.2.2026 tại Trung tâm Hội nghị Dinh Độc Lập (108 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM), với 2 suất mỗi ngày, từ 12 giờ - 13 giờ 30 và 19 giờ - 20 giờ 30.

