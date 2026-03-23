Siết quản lý thuê xe để giữ an toàn cho Mũi Né

Từ lâu, P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) được xem là "thủ phủ" của các môn thể thao biển, nên nhiều du khách quốc tế lựa chọn gắn bó dài ngày.

Buổi chiều, trên các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng, hình ảnh du khách nước ngoài điều khiển xe máy, phía sau là những tấm ván lướt sóng cồng kềnh, đã trở nên quen thuộc. Xa hơn, cung đường ven biển nối Mũi Né với Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, Lâm Đồng) là hành trình yêu thích của những người ưa khám phá.

Trong bối cảnh đó, xe máy trở thành phương tiện gần như "không thể thiếu". Tính cơ động, chi phí hợp lý và sự thuận tiện khiến loại hình này nhanh chóng chiếm ưu thế.

Du khách nước ngoài điều khiển xe máy ở Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Thuê xe "dễ như mua nước"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực Hàm Tiến (P.Mũi Né), các điểm cho thuê xe xuất hiện dày đặc, đặc biệt vào mùa cao điểm. Chị Minh, một người kinh doanh dịch vụ, cho biết đang sở hữu khoảng 10 xe tay ga, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. "Khách chỉ cần có giới thiệu từ cơ sở lưu trú là có thể thuê xe, thủ tục khá đơn giản", chị nói và cho biết trung bình mỗi ngày, cơ sở này thu về từ 2 - 3 triệu đồng.

Một cán bộ Công an P.Mũi Né cho biết riêng tuyến Nguyễn Đình Chiểu đã có hàng chục điểm cho thuê xe. Với khách lẻ, việc thuê xe chỉ cần xuất trình hộ chiếu hoặc khai báo nơi lưu trú. Giá thuê linh hoạt theo giờ, theo ngày, thậm chí giảm dần nếu thuê dài hạn. Không ít cơ sở còn mở rộng dịch vụ sang cho thuê ô tô, xe Jeep để đáp ứng nhu cầu tham quan.

Sự tiện lợi này, ở góc nhìn khác, lại chính là "lỗ hổng". Nhiều du khách điều khiển phương tiện khi không có có giấy phép lái xe hợp lệ. Một số người đến từ các quốc gia có hệ thống giao thông đi bên trái nên chưa quen với cách di chuyển tại VN, dễ đi sai làn, xử lý tình huống thiếu an toàn...

"Có trường hợp chở nhiều người, chạy tốc độ cao, rất nguy hiểm. Đã xảy ra không ít vụ tai nạn do du khách tự gây ra, việc xử lý cũng gặp khó khăn", vị cán bộ công an chia sẻ.

Du khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, P.Mũi Né ẢNH: Q.H

Nguy cơ không chỉ từ giao thông

Không dừng lại ở những vi phạm giao thông thông thường, thực tế còn ghi nhận những tình huống phức tạp hơn, liên quan an ninh trật tự.

Tối 18.3 vừa qua, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Mũi Né) xảy ra vụ va chạm giữa một du khách nước ngoài điều khiển xe máy với tài xế taxi. Sau va chạm, hai bên cãi vã lớn tiếng giữa đường. Khi lực lượng Công an P.Mũi Né có mặt để xử lý, nam du khách được xác định có biểu hiện say xỉn. Trong quá trình làm việc, dù được trao đổi bằng tiếng Anh, người này bất ngờ rút dao tấn công một thiếu tá công an rồi lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thực tế, đã có những trường hợp du khách sử dụng bia rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện, dẫn đến tai nạn. Khi lực lượng chức năng can thiệp, tình huống có thể trở nên phức tạp, thậm chí nguy hiểm. Hiện với các vi phạm chưa nghiêm trọng, lực lượng chức năng chủ yếu dừng ở mức tuyên truyền, nhắc nhở. Chỉ khi xảy ra tai nạn hoặc hậu quả rõ ràng mới áp dụng chế tài xử phạt, dẫn đến hiệu quả răn đe chưa cao.

Một khách nước ngoài té ngã ra đường được người dân sơ cứu, sau đó đưa đi bệnh viện ẢNH: LÊ PHƯƠNG

Ông Phạm Văn Nam, Bí thư Đảng ủy P.Mũi Né, nhìn nhận thẳng thắn: cần rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh cho thuê xe máy, đặc biệt là đối tượng khách nước ngoài. Theo ông, với một điểm đến có lượng khách quốc tế lớn như Mũi Né, yêu cầu đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

"Chúng tôi đã chỉ đạo rà soát các điểm cho thuê xe, yêu cầu tuân thủ đúng quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng đến xây dựng Mũi Né trở thành điểm đến văn minh, an toàn", ông Nam nhấn mạnh.

Khách nước ngoài điều khiển mô tô tông vào trụ điện rồi tự ngã ra đường Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chuẩn hóa để phát triển bền vững

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh là luôn rộng cửa chào đón du khách quốc tế. Tuy nhiên, nguyên tắc xuyên suốt là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách. "Mọi người tham gia giao thông tại VN đều phải tuân thủ pháp luật, không có ngoại lệ", đại tá Liêm nhấn mạnh.

Theo thống kê, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 900.000 lượt khách quốc tế. Sự gia tăng mạnh mẽ này kéo theo nhu cầu thuê xe mô tô tăng cao. Tuy nhiên, từ tháng 10.2025 đến nay, đã xảy ra ít nhất 5 vụ tai nạn liên quan người nước ngoài điều khiển phương tiện, trong đó có một vụ gây tử vong.

Khách nước ngoài điều khiển xe máy rồi tự gây tai nạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Mũi Né) ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đại tá Liêm cho biết hành vi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hợp lệ có thể bị xử phạt từ 2 - 8 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, cả người điều khiển và chủ phương tiện giao xe sai quy định đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. "Gốc rễ của vấn đề nằm ở hoạt động cho thuê xe còn lỏng lẻo, thiếu chuẩn hóa. Muốn đảm bảo an toàn thì phải siết từ gốc", ông Liêm nhận định.

Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ phối hợp chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Các cơ sở cho thuê xe phải đăng ký đầy đủ thông tin phương tiện, người quản lý, nhân viên; đồng thời kiểm tra, lưu trữ thông tin người thuê như hộ chiếu, thị thực và giấy phép lái xe hợp lệ.

Ngoài ra, các cơ sở sẽ phải ký cam kết pháp lý và chịu trách nhiệm nếu giao xe sai quy định.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ cũng được đẩy mạnh. Các điểm cho thuê xe được khuyến khích lắp thiết bị giám sát hành trình, triển khai mã QR để cung cấp thông tin pháp luật cho du khách. Song song đó là các chương trình truyền thông đa ngôn ngữ, hướng tới xây dựng mô hình "cơ sở cho thuê xe an toàn".

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, việc siết chặt quản lý là bước đi cần thiết để chuẩn hóa theo pháp luật và thông lệ quốc tế. "Mục tiêu không phải là xử phạt, mà là phòng ngừa vi phạm, bảo vệ tính mạng người dân và du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh một Lâm Đồng an toàn, văn minh, phát triển bền vững", ông Liêm khẳng định.