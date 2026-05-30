Siêu phẩm kinh dị 'Obsession' kiếm lợi nhuận gấp 130 lần kinh phí sản xuất

Theo ghi nhận từ New York Post ngày 30.5, cục diện Hollywood đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Obsession - một tác phẩm độc lập do hãng Focus Features phát hành vào ngày 15.5 với kinh phí sản xuất vỏn vẹn 750.000 USD. Sự bứt phá diễn ra ngay giữa thời điểm thị trường xuất hiện các dự án bom tấn trăm triệu đô như phần phim Spider-Man: Brand New Day hay siêu phẩm Odyssey của Christopher Nolan.

Được ghi hình thần tốc chỉ trong vòng ba tuần, Obsession ban đầu không hề nằm trong tầm mắt của giới chuyên môn. Phim đứng vị trí thứ ba sau tuần đầu mở màn với doanh thu 17,2 triệu USD, và sau đó vươn lên chiếm lĩnh vị trí quán quân bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, trực tiếp đánh bại cả những đối thủ được hậu thuẫn bởi các hãng phim lớn như The Devil Wears Prada 2 và phim tiểu sử Michael Jackson.

Dù được sản xuất với mức ngân sách vô cùng eo hẹp, Obsession vẫn chứng minh sức mạnh thương mại đáng kinh ngạc của dòng phim kinh dị

Tính đến ngày 30.5, số liệu từ Box Office Mojo xác nhận Obsession đã cán mốc doanh thu 100,6 triệu USD trên toàn cầu – gấp hơn 130 lần chi phí sản xuất ban đầu, đi kèm điểm số gần như tuyệt đối 95% trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Giới quan sát nhận định nếu tiếp tục duy trì phong độ để chạm mốc 150 - 200 triệu USD, tác phẩm sẽ đi vào lịch sử điện ảnh với tư cách là bộ phim Hollywood đầu tiên kể từ sau hiện tượng Paranormal Activity (2009) đạt doanh thu gấp hơn 200 lần kinh phí sản xuất.

Từ tập phim hoạt hình đến kịch bản triệu đô Obsession

Trước khi trở thành "người hùng phòng vé", đạo diễn kiêm biên kịch - Curry Barker chỉ là một cựu YouTuber thuộc nhóm hài kịch That's a bad idea ít người biết và phải làm công việc phục vụ bàn tại một quán cà phê để kiếm sống.

Trải lòng về quá trình làm phim, Curry Barker bộc bạch: "Tôi làm việc ở quán cà phê, và tôi về nhà rồi đánh máy kịch bản này. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới".

Ý tưởng của Obsession nảy sinh rất tình cờ khi Barker đang xem một tập phim hoạt hình The Simpsons, nơi nhân vật Bart sở hữu chiếc móng vuốt khỉ bị nguyền rủa và gây ra hàng loạt tai ương từ những điều ước phản tác dụng. Từ nguồn cảm hứng đó, anh đã phát triển câu chuyện kinh dị của riêng mình xoay quanh nhân vật chính Bear, người vô tình mua được một "cây liễu ước nguyện" rồi ước rằng cô gái mình thầm yêu bấy lâu là Nikki sẽ yêu mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Điều ước nhanh chóng biến thành một chuỗi bi kịch rùng rợn và hỗn loạn.

Michael Johnston (vai Bear) và Inde Navarrette (vai Nikki) thể hiện mối tình đơn phương đầy bi kịch và rùng rợn trên màn ảnh

Bên cạnh kịch bản, sức hút của bộ phim còn đến từ màn trình diễn đột phá của nữ diễn viên 25 tuổi Inde Navarette trong vai nữ chính. Rũ bỏ hình ảnh từ các vai diễn mờ nhạt trước đây, Navarette đã mang đến một vai diễn "nữ hoàng la hét" xuất sắc và dũng cảm đến mức ám ảnh. Cây bút William Earl của tờ Variety nhận xét diễn xuất của cô hoàn toàn có thể sánh ngang với các màn trình diễn kinh dị kinh điển trong những năm gần đây như Lupita Nyong'o trong Us hay Toni Collette trong Hereditary.

Sự bùng nổ của Obsession là minh chứng cho thấy kinh dị là thể loại đáp ứng tốt nhất mong muốn của khán giả hiện đại về những câu chuyện thông minh, khiêu khích và độc đáo. Nhờ đặc thù đề cao trải nghiệm nghe nhìn trực tiếp tại rạp, phim kinh dị không cần dựa vào những chiến dịch marketing đắt đỏ hay dàn sao hạng A để lôi kéo người xem.

Ngay sau khi bộ phim gây bão toàn cầu, Curry Barker tiếp tục bắt tay vào dự án tiếp theo mang tên Anything But Ghosts. Bên cạnh đó, anh còn chính thức lọt vào mắt xanh của hãng phim danh tiếng A24 và được tin tưởng giao trọng trách đảm nhận vai trò đạo diễn cho phần phim mới của thương hiệu kinh dị kinh điển Texas Chainsaw Massacre.