'Siêu phường' công nghiệp ở TP.HCM

Trước Tết Nguyên đán 2026, UBND TP.HCM công bố kế hoạch phát triển Đô thị khoa học công nghệ, lấy phường Bình Dương làm vùng lõi để phát triển ra các vành đai và toàn vùng phía bắc thành phố.

Phường Bình Dương (TP.HCM) là thủ phủ của tỉnh Bình Dương trước đây, được sáp nhập từ các phường: Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân (thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) và phường Phú Chánh (thành phố Tân Uyên cũ), có dân số 107.576 người.

Trên địa bàn phường hiện có 7 khu công nghiệp (KCN): VSIP 2, Đại Đăng, Sóng Thần 3, Kim Huy, Đồng An 2, Phú Tân, Công nghệ cao Mapletree VN và cụm công nghiệp Phú Chánh.

Ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương, cho biết trên địa bàn có 70.000 công nhân lao động; trong đó có 60.000 người đang làm việc trong các KCN và 10.000 người làm việc ngoài KCN.

KCN VSIP 2 ở phường Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG





Chính quyền "bắt tay" doanh nghiệp giữ chân công nhân

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Chí Thành nhìn nhận lực lượng lớn công nhân lao động như nói trên đã tạo ra áp lực lớn đối với địa phương về y tế, giáo dục, nhà ở... "Mỗi công nhân lao động sẽ có thêm 2 - 3 người thân trong gia đình như con cái, cha, mẹ… đến địa phương sinh sống, dẫn đến gia tăng dân số cơ học thì áp lực lại càng lớn hơn", ông Thành chia sẻ.

Ông Võ Chí Thành cũng khẳng định: "Chúng tôi rất trân trọng hơn 70.000 công nhân lao động. Đây là lực lượng lớn lao động trong các KCN, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Vì vậy, địa phương cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn cũng phải có những chính sách hỗ trợ công nhân lao động nâng cao chất lượng sống, yên tâm làm việc, học hành".

Ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chủ tịch UBND phường Bình Dương cho biết ngay từ khi bắt đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã làm việc với phường Bình Dương và yêu cầu phải nỗ lực chăm lo đời sống cho công nhân lao động cũng như đảm bảo đủ trường lớp cho con em công nhân.

Để thực hiện, Đảng ủy, UBND và MTTQ, các đoàn thể phường Bình Dương thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để cam kết đảm bảo các quyền lợi của công nhân lao động như: chi trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, y tế…; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật, học tập nâng cao tay nghề…

Cụ thể, ông Võ Chí Thành cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, phường Bình Dương phối hợp phân bổ 1.700 suất quà (1 triệu đồng/suất bằng tiền mặt), hỗ trợ vé tàu, xe cho công nhân về quê đón tết. Công đoàn phường cũng vận động 5 khu nhà trọ có nhiều công nhân lao động tổ chức "Bữa cơm sum vầy - Tết nghĩa tình", tặng quà cho 59 đại diện phòng trọ của 5 khu nhà trọ này…

Xây thêm trường học, lấy đất công và trụ sở dôi dư làm công viên

Trên địa bàn phường Bình Dương hiện có 11 trường học công lập (tiểu học và THCS), và theo kế hoạch trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 4 trường ở các khu vực Phú Chánh, Phú Tân và Phú Mỹ (cũ) để đảm bảo trường lớp cho con em công nhân lao động.

"Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường cũng đề ra việc thực hiện các chính sách về y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng sống của công nhân lao động trên địa bàn. Ngoài việc xây dựng thêm trường học, vừa qua phường cũng đã phê duyệt mức hỗ trợ học phí cho con em công nhân lao động đang sinh sống trên địa bàn", ông Võ Chí Thành cho hay.

Công nhân KCN VSIP 2 giờ tan ca ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về các thiết chế văn hóa, ông Thành cho biết phường Bình Dương được kế thừa các thiết chế văn hóa của thành phố Thủ Dầu Một để lại như các trung tâm văn hóa Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Chánh và đặc biệt là các công viên, trung tâm văn hóa thể thao trong khu vực thành phố mới Bình Dương trước đây.

Trong thời gian tới, phường Bình Dương dự kiến sẽ tiếp tục lấy các khu đất công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp để làm công viên cho người dân, công nhân lao động cũng như đầu tư nâng cấp Trung tâm văn hóa Phú Mỹ thành một trung tâm lớn, tầm cỡ.

Về y tế, ông Võ Chí Thành cho biết phường Bình Dương đang nỗ lực có giải pháp đồng bộ để công nhân lao động có thể tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất. "Ngoài các cơ sở y tế tư nhân, chúng tôi đã sắp xếp 4 trạm y tế công lập, xây dựng kế hoạch tiêm ngừa vắc xin, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động và người thân trong gia đình", ông Thành chia sẻ.

Công nhân ở đâu trong Đô thị khoa học công nghệ?

Phường Bình Dương là vùng lõi của Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM, được hưởng lợi từ các hệ sinh thái của Tập đoàn Becamex trên địa bàn như: Tòa nhà khoa học công nghệ (Trung tâm hành chính Bình Dương cũ), Tòa nhà trung tâm thương mại thế giới WTC, KCN công nghệ cao, Trường ĐH quốc tế Miền Đông… và đặc biệt là các khu nhà ở xã hội do Becamex xây dựng.

Tòa nhà khoa học công nghệ ở P.Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, với số lượng nhà ở xã hội như hiện nay, phường Bình Dương vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu về nhà ở của hơn 70.000 công nhân lao động. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên địa bàn phường, phần lớn công nhân lao động đang tập trung trong các khu nhà trọ thuộc các địa bàn Phú Chánh, Phú Tân, Phú Mỹ (cũ). Trong số đó, nhiều khu nhà trọ được xây dựng từ hàng chục năm trước hiện nay đã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của công nhân lao động.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Chí Thành cho biết trong giai đoạn tới, ngoài các khu nhà ở xã hội hiện có, các doanh nghiệp đang triển khai thêm 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. "Chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng của TP.HCM để tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho công nhân lao động được mua nhà ở xã hội", ông Thành cho hay.

Một khu nhà ở xã hội do Becamex xây dựng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với những khu nhà trọ do người dân xây dựng, ông Võ Chí Thành cho biết UBND phường đã đề nghị các chủ nhà trọ ưu đãi cho công nhân về giá thuê; đổi lại chủ nhà trọ được UBND phường tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất về thủ tục hành chính, hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và đặc biệt các ngân hàng sẵn sàng cho vay với lãi suất ưu đãi để các chủ nhà trọ nâng cấp, hoàn thiện những khu nhà đã xuống cấp.