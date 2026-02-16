Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường

Quang Viên
Quang Viên
16/02/2026 17:25 GMT+7

Trước thời khắc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, phóng viên Thanh Niên đã có mặt ghi nhận những chương trình tết nghĩa tình, xuân yêu thương dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dưới đây là chùm ảnh về các chương trình thiện nguyện đó.

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 1.

Các chuyến xe nghĩa tình do Hội đồng hương xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM phối hợp Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải đưa hơn 200 người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khăn từ TP.HCM về quê đón tết và sau Tết Nguyên đán sẽ đón bà con quay lại TP.HCM

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 2.

Đại diện Hội đồng hương xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải và những đơn vị, ban ngành đóng trên địa bàn huyện Núi Thành cũ, đón người dân trên chuyến xe 0 đồng về đến quê hương

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 3.

Phóng viên Báo Thanh Niên chụp ảnh với các đội bóng tham dự giải bóng đá "Tứ hùng" gây quỹ từ thiện và trao 350 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 4.

Ông Lê Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng), đại diện chính quyền địa phương trao quà tết bằng tiền mặt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 5.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân (áo đỏ) cũng vào sân đá bóng để gây quỹ thiện nguyện dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Chí Dân, Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) chụp ảnh với một số thành viên của đội bóng vô địch giải bóng đá "Tứ hùng" và đại diện Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.HCM và Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.Đà Nẵng

ẢNH: ÁI LY

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 7.

Các em học sinh và nhà báo đồng hành cùng chương trình thiện nguyện tặng 100 phần trị giá 57 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng). 100 phần quà này do Công ty cổ phần tư vấn DataHouse Asia tài trợ

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 8.

Đại diện Công ty cổ phần tư vấn DataHouse Asia (bìa phải) trao quà cho người dân

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 9.

Hội đồng hương xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã này. Ngoài ra, Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.HCM còn trao 250 suất quà (500.000 đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã này

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 10.

Những cụ già ở quê đến nhận quà của Hội đồng hương xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM trao tặng

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 11.

Đến nhận quà, những cụ già được cán bộ xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) hỗ trợ chu đáo

ẢNH: QUANG VIÊN

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 12.

Tác giả (bìa phải) chứng kiến doanh nhân Lê Viết Trung (trái) trao tiền đóng góp Quỹ học bổng Võ Chí Công và bảo trợ cho học sinh nghèo cho ông Đoàn Văn Linh, Phó chủ tịch xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng

ẢNH: ÁI LY

Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường- Ảnh 13.

Người dân đến nhận quà tết do chính quyền xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng trao ngày 13.2

ẢNH: QUANG VIÊN

