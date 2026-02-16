Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường

Các chuyến xe nghĩa tình do Hội đồng hương xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM phối hợp Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải đưa hơn 200 người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khăn từ TP.HCM về quê đón tết và sau Tết Nguyên đán sẽ đón bà con quay lại TP.HCM
ẢNH: QUANG VIÊN
Đại diện Hội đồng hương xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải và những đơn vị, ban ngành đóng trên địa bàn huyện Núi Thành cũ, đón người dân trên chuyến xe 0 đồng về đến quê hương
Phóng viên Báo Thanh Niên chụp ảnh với các đội bóng tham dự giải bóng đá "Tứ hùng" gây quỹ từ thiện và trao 350 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng
Ông Lê Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng), đại diện chính quyền địa phương trao quà tết bằng tiền mặt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân (áo đỏ) cũng vào sân đá bóng để gây quỹ thiện nguyện dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Ông Nguyễn Chí Dân, Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) chụp ảnh với một số thành viên của đội bóng vô địch giải bóng đá "Tứ hùng" và đại diện Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.HCM và Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.Đà Nẵng
ẢNH: ÁI LY
Các em học sinh và nhà báo đồng hành cùng chương trình thiện nguyện tặng 100 phần trị giá 57 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng). 100 phần quà này do Công ty cổ phần tư vấn DataHouse Asia tài trợ
Đại diện Công ty cổ phần tư vấn DataHouse Asia (bìa phải) trao quà cho người dân
Hội đồng hương xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã này. Ngoài ra, Hội đồng hương xã Tam Xuân tại TP.HCM còn trao 250 suất quà (500.000 đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã này
Những cụ già ở quê đến nhận quà của Hội đồng hương xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM trao tặng
Đến nhận quà, những cụ già được cán bộ xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) hỗ trợ chu đáo
Tác giả (bìa phải) chứng kiến doanh nhân Lê Viết Trung (trái) trao tiền đóng góp Quỹ học bổng Võ Chí Công và bảo trợ cho học sinh nghèo cho ông Đoàn Văn Linh, Phó chủ tịch xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng
Người dân đến nhận quà tết do chính quyền xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng trao ngày 13.2
