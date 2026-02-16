Tết nghĩa tình, xuân yêu thương trên khắp nẻo đường

Các chuyến xe nghĩa tình do Hội đồng hương xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng) tại TP.HCM phối hợp Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải đưa hơn 200 người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khăn từ TP.HCM về quê đón tết và sau Tết Nguyên đán sẽ đón bà con quay lại TP.HCM