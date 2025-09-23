Sinh viên cần tìm chỗ ở hãy đến những địa điểm này

Tại khu vực TP.Thủ Đức cũ, nơi tập trung nhiều trường ĐH, nhu cầu nhà trọ của sinh viên (SV) lúc nào cũng "nóng". Ở địa chỉ 1267 Tỉnh lộ 43, P.Tam Bình (trước đây là P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức), một dãy trọ vừa được sửa sang xong nên còn trống 15 phòng. Diện tích mỗi phòng từ 20 - 25 m², có các mức giá: 1,8 triệu đồng/tháng cho phòng cơ bản chỉ có máy giặt, 2,8 - 3 triệu đồng/tháng cho phòng đầy đủ máy lạnh, máy giặt; điện 3.500 đồng/kWh, nước 80.000 đồng/người.

Tân sinh viên tìm thuê chỗ trọ ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Anh Nguyễn Văn Phong, chủ trọ tại đây, chia sẻ: "Tôi trang bị thêm máy lạnh, máy giặt cho các loại phòng giá cao để SV có nhiều lựa chọn, tùy theo điều kiện kinh tế. Bên cạnh đó, tôi lắp đặt hệ thống PCCC và thuê bảo vệ trực 24/24 để phụ huynh gửi con đi học cũng yên tâm hơn".

Phan Văn Vũ (SV Trường CĐ FPT Polytechnic) thuê phòng tại 80 đường số 6, Kha Vạn Cân, P.Thủ Đức (trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức) được một năm. Vũ cho biết: "Phòng mới xây, diện tích 17 m², giá 3,3 triệu đồng/tháng, hợp đồng tối thiểu một năm. Xe để miễn phí, ra vào bằng vân tay, có khu phơi đồ rộng rãi và có thể nấu ăn nên khá tiện cho SV".

Phòng trọ tại 1267 Tỉnh lộ 43, P.Tam Bình, TP.HCM ẢNH: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Chủ trọ tại đây cho biết: "Hiện dãy trọ còn 4 phòng trống. Tiền điện 3.500 đồng/kWh, nước 16.000 đồng/m³, wifi 100.000 đồng/phòng. Chúng tôi thu thêm phí rác và vệ sinh chung 150.000 đồng để giữ môi trường sạch sẽ. Tiền cọc sẽ hoàn đủ nếu ở hết hợp đồng và báo trước 30 ngày".

Ngoài địa điểm này, SV có thể cân nhắc địa chỉ 63 Trần Thị Điệu, P.Phước Long (trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức). Ở đây, các phòng 17 m² đang cho thuê giá 3 triệu đồng/tháng; điện 3.800 đồng/kWh, nước 20.000 đồng/m³, phí dịch vụ 150.000 đồng/phòng, gửi xe 100.000 đồng/chiếc. Hợp đồng tối thiểu 6 tháng, tối đa một năm, giờ giấc tự do, có trang bị PCCC, phơi đồ ngay trước phòng hoặc tại ban công chung. Người thuê cần đóng thêm 100.000 đồng để làm tạm trú.

Tại hẻm 526 Kha Vạn Cân, P.Thủ Đức (trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức), nhà trọ Bình An hiện còn 7 phòng trống. Giá thuê 3,5 triệu đồng/tháng, hợp đồng một năm, điện 4.000 đồng/kWh, nước 80.000 đồng/người, phí dịch vụ 120.000 đồng/phòng, giữ xe 150.000 đồng/chiếc. Khu trọ có máy giặt chung, ban công phơi đồ, bảo vệ trực 24/24 và giờ giấc tự do. SV có thể dễ dàng di chuyển đi học tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng, Trường ĐH Nông Lâm... trong khoảng từ 5 - 10 phút bằng xe máy.

Phòng trọ tại 80 đường số 6, Kha Vạn Cân, P.Linh Đông ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Tại khu vực Q.Bình Tân cũ, dãy trọ ở địa chỉ 504/58 Kinh Dương Vương, P.An Lạc (trước đây là P.An Lạc A) hiện còn 4 phòng trống. Hai phòng giá 2,8 triệu đồng/tháng (không gác, không máy lạnh), hai phòng giá 3,2 triệu đồng/tháng (có gác, máy lạnh); điện 3.500 đồng/kWh, nước 20.000 đồng/m³, phí dịch vụ 150.000 đồng/phòng, giữ xe 120.000 đồng/chiếc, hợp đồng tối thiểu 6 tháng. "Khu này hơi xa các trường ĐH lớn, chủ yếu SV cao đẳng ở gần đây thuê. Tôi chú trọng an ninh, có bảo vệ trực và PCCC đầy đủ", anh Vũ Kiên (chủ trọ) chia sẻ.

Ở khu vực Q.Tân Bình cũ, tại 261 Cộng Hòa, P.Cộng Hòa (trước đây là P.13) hiện còn 5 phòng trống. Các phòng có diện tích 20 m², giá từ 2,6 - 3 triệu đồng/tháng. Phòng có gác, máy giặt chung, hợp đồng tối thiểu 6 tháng; điện 3.800 đồng/kWh, nước 75.000 đồng/người, giữ xe 125.000 đồng/chiếc, wifi 60.000 đồng/người. Tô Thị Hồng Nhung (SV Trường ĐH Văn Hiến), đã trọ ở đây được 2 năm, chia sẻ: "Khu này gần các trường ĐH: Văn Hiến, Hồng Bàng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Marketing nên đi lại tiện lợi. Phòng an ninh, thoải mái giờ giấc nên phù hợp với SV chúng mình".

Qua khảo sát, chúng tôi ghi nhận mức giá phòng trọ cho SV dao động từ 2,3 - 3,8 triệu đồng/tháng với nhiều dịch vụ đi kèm. Những phòng đầy đủ tiện ích, hoặc gần khu vực trung tâm giá sẽ cao hơn. Trong bối cảnh nhu cầu thuê trọ mùa nhập học tăng mạnh, những địa chỉ còn phòng trống với mức giá tầm trung, an ninh đảm bảo vẫn là lựa chọn đáng để tân SV cân nhắc.