Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Sinh viên cần tìm chỗ ở hãy đến những địa điểm này

Vũ Hoài Phương - Lín Thị Tư
23/09/2025 07:00 GMT+7

Trong quá trình nhập học, việc tìm được một chỗ ở phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của tân sinh viên. Dưới đây là một số khu trọ trên địa bàn TP.HCM với mức giá hợp lý, an ninh đảm bảo.

Tại khu vực TP.Thủ Đức cũ, nơi tập trung nhiều trường ĐH, nhu cầu nhà trọ của sinh viên (SV) lúc nào cũng "nóng". Ở địa chỉ 1267 Tỉnh lộ 43, P.Tam Bình (trước đây là P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức), một dãy trọ vừa được sửa sang xong nên còn trống 15 phòng. Diện tích mỗi phòng từ 20 - 25 m², có các mức giá: 1,8 triệu đồng/tháng cho phòng cơ bản chỉ có máy giặt, 2,8 - 3 triệu đồng/tháng cho phòng đầy đủ máy lạnh, máy giặt; điện 3.500 đồng/kWh, nước 80.000 đồng/người.

Sinh viên cần tìm chỗ ở hãy đến những địa điểm này- Ảnh 1.

Tân sinh viên tìm thuê chỗ trọ

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Anh Nguyễn Văn Phong, chủ trọ tại đây, chia sẻ: "Tôi trang bị thêm máy lạnh, máy giặt cho các loại phòng giá cao để SV có nhiều lựa chọn, tùy theo điều kiện kinh tế. Bên cạnh đó, tôi lắp đặt hệ thống PCCC và thuê bảo vệ trực 24/24 để phụ huynh gửi con đi học cũng yên tâm hơn".

Phan Văn Vũ (SV Trường CĐ FPT Polytechnic) thuê phòng tại 80 đường số 6, Kha Vạn Cân, P.Thủ Đức (trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức) được một năm. Vũ cho biết: "Phòng mới xây, diện tích 17 m², giá 3,3 triệu đồng/tháng, hợp đồng tối thiểu một năm. Xe để miễn phí, ra vào bằng vân tay, có khu phơi đồ rộng rãi và có thể nấu ăn nên khá tiện cho SV".

Sinh viên cần tìm chỗ ở hãy đến những địa điểm này- Ảnh 2.

Phòng trọ tại 1267 Tỉnh lộ 43, P.Tam Bình, TP.HCM

ẢNH: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Chủ trọ tại đây cho biết: "Hiện dãy trọ còn 4 phòng trống. Tiền điện 3.500 đồng/kWh, nước 16.000 đồng/m³, wifi 100.000 đồng/phòng. Chúng tôi thu thêm phí rác và vệ sinh chung 150.000 đồng để giữ môi trường sạch sẽ. Tiền cọc sẽ hoàn đủ nếu ở hết hợp đồng và báo trước 30 ngày".

Ngoài địa điểm này, SV có thể cân nhắc địa chỉ 63 Trần Thị Điệu, P.Phước Long (trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức). Ở đây, các phòng 17 m² đang cho thuê giá 3 triệu đồng/tháng; điện 3.800 đồng/kWh, nước 20.000 đồng/m³, phí dịch vụ 150.000 đồng/phòng, gửi xe 100.000 đồng/chiếc. Hợp đồng tối thiểu 6 tháng, tối đa một năm, giờ giấc tự do, có trang bị PCCC, phơi đồ ngay trước phòng hoặc tại ban công chung. Người thuê cần đóng thêm 100.000 đồng để làm tạm trú.

Tại hẻm 526 Kha Vạn Cân, P.Thủ Đức (trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức), nhà trọ Bình An hiện còn 7 phòng trống. Giá thuê 3,5 triệu đồng/tháng, hợp đồng một năm, điện 4.000 đồng/kWh, nước 80.000 đồng/người, phí dịch vụ 120.000 đồng/phòng, giữ xe 150.000 đồng/chiếc. Khu trọ có máy giặt chung, ban công phơi đồ, bảo vệ trực 24/24 và giờ giấc tự do. SV có thể dễ dàng di chuyển đi học tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng, Trường ĐH Nông Lâm... trong khoảng từ 5 - 10 phút bằng xe máy.

Sinh viên cần tìm chỗ ở hãy đến những địa điểm này- Ảnh 3.

Phòng trọ tại 80 đường số 6, Kha Vạn Cân, P.Linh Đông

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Tại khu vực Q.Bình Tân cũ, dãy trọ ở địa chỉ 504/58 Kinh Dương Vương, P.An Lạc (trước đây là P.An Lạc A) hiện còn 4 phòng trống. Hai phòng giá 2,8 triệu đồng/tháng (không gác, không máy lạnh), hai phòng giá 3,2 triệu đồng/tháng (có gác, máy lạnh); điện 3.500 đồng/kWh, nước 20.000 đồng/m³, phí dịch vụ 150.000 đồng/phòng, giữ xe 120.000 đồng/chiếc, hợp đồng tối thiểu 6 tháng. "Khu này hơi xa các trường ĐH lớn, chủ yếu SV cao đẳng ở gần đây thuê. Tôi chú trọng an ninh, có bảo vệ trực và PCCC đầy đủ", anh Vũ Kiên (chủ trọ) chia sẻ.

Ở khu vực Q.Tân Bình cũ, tại 261 Cộng Hòa, P.Cộng Hòa (trước đây là P.13) hiện còn 5 phòng trống. Các phòng có diện tích 20 m², giá từ 2,6 - 3 triệu đồng/tháng. Phòng có gác, máy giặt chung, hợp đồng tối thiểu 6 tháng; điện 3.800 đồng/kWh, nước 75.000 đồng/người, giữ xe 125.000 đồng/chiếc, wifi 60.000 đồng/người. Tô Thị Hồng Nhung (SV Trường ĐH Văn Hiến), đã trọ ở đây được 2 năm, chia sẻ: "Khu này gần các trường ĐH: Văn Hiến, Hồng Bàng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Marketing nên đi lại tiện lợi. Phòng an ninh, thoải mái giờ giấc nên phù hợp với SV chúng mình".

Qua khảo sát, chúng tôi ghi nhận mức giá phòng trọ cho SV dao động từ 2,3 - 3,8 triệu đồng/tháng với nhiều dịch vụ đi kèm. Những phòng đầy đủ tiện ích, hoặc gần khu vực trung tâm giá sẽ cao hơn. Trong bối cảnh nhu cầu thuê trọ mùa nhập học tăng mạnh, những địa chỉ còn phòng trống với mức giá tầm trung, an ninh đảm bảo vẫn là lựa chọn đáng để tân SV cân nhắc.

Tin liên quan

Ở trọ... chia ca

Ở trọ... chia ca

Có người phải đến công ty lúc sáng, có người bắt đầu vào ca làm lúc tối; có người học ngày, có người làm đêm. Những người trẻ ở chung với nhau nhưng hiếm khi hiện diện cùng lúc trong phòng trọ. Họ ở trọ theo kiểu… chia ca.

Đội hình hỗ trợ tìm chỗ trọ an toàn cho sinh viên

Sinh viên trọ học ở thành phố cần bao nhiêu tiền để chi mỗi tháng?

Khám phá thêm chủ đề

Chỗ ở Nhà trọ tiền rác Phòng trọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận