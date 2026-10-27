Sinh viên làm phần mềm cảnh báo ngã, dấu hiệu bất thường ở người lớn tuổi

Sinh ra và lớn lên tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Phạm Quốc Cường cho biết ý tưởng về hệ thống bắt đầu từ những hình ảnh quen thuộc trong gia đình. Nhà có nhiều bậc thang, trong khi ông bà ngày càng lớn tuổi, còn các em nhỏ vẫn thường xuyên sinh hoạt trong nhà. Mỗi khi xa nhà, Cường không tránh khỏi những lúc lo lắng cho người thân. Từ đó, nam sinh nghĩ đến việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ theo dõi những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi không có người bên cạnh.

"Mình muốn xây dựng một hệ thống giúp giảm thiểu rủi ro và cảnh báo sớm nhất có thể. Mục tiêu của mình là làm một thứ có ích cho cộng đồng và mọi người có thể tiếp cận được", Cường chia sẻ.

Sau khoảng một tuần tìm hiểu và lên ý tưởng, Cường bắt đầu lập trình. Khoảng một tháng sau, phiên bản thử nghiệm đầu tiên được đưa vào vận hành. Hệ thống sử dụng hình ảnh từ camera để theo dõi tư thế và chuyển động của người trong khung hình. Khi phát hiện tình huống có nguy cơ té ngã hoặc bất thường, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để người thân kiểm tra.

Theo Cường, hệ thống không nhằm thay thế bác sĩ hay đưa ra chẩn đoán y khoa. Đây chỉ là công cụ hỗ trợ cảnh báo, giúp người thân chú ý đến một tình huống có thể cần được kiểm tra. Phần khó nhất không nằm ở việc nhận diện một người đang nằm trên sàn mà là phân biệt tình huống đó với những hoạt động bình thường.

"Không phải cứ thấy một người nằm xuống là hệ thống kết luận người đó bị té. Mình phải cho AI theo dõi cả quá trình trước và sau đó, chẳng hạn người đó đang đứng rồi có chuyển động mất thăng bằng, ngã xuống và nằm bất động trong một khoảng thời gian", Cường nói.

Hệ thống sử dụng công nghệ nhận diện tư thế với 17 điểm khớp trên cơ thể. Thay vì chỉ phân tích một hình ảnh, AI theo dõi chuỗi chuyển động theo thời gian để đánh giá tình huống.

Trong những lần thử nghiệm đầu tiên, hệ thống từng phát cảnh báo nhầm khi người trong nhà đi lại, cúi xuống hoặc thay đổi tư thế. "Có những lúc mình nghĩ một tình huống rất rõ ràng nhưng máy lại không nhận diện được. Ngược lại, có lúc chỉ cúi xuống nhặt đồ thì hệ thống lại cảnh báo. Mình phải quay lại xem từng trường hợp để điều chỉnh", Cường kể.

Hệ thống cảnh báo ngã, dấu hiệu bất thường ở người lớn tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ những lần thử nghiệm, Cường tiếp tục bổ sung bộ lọc thời gian và công nghệ theo dõi từng người trong khung hình, nhằm hạn chế tình trạng nhận diện nhầm khi có nhiều người cùng xuất hiện.

Với Cường, việc dự án được xây dựng theo hướng miễn phí xuất phát từ mong muốn những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế cũng có thể tiếp cận công nghệ. "Ngay từ đầu mình đã nghĩ nếu làm một hệ thống mà người dùng phải mua quá nhiều thiết bị thì sẽ khó tiếp cận. Mình muốn tận dụng những thiết bị mà gia đình có sẵn để mọi người có thể thử sử dụng", Cường chia sẻ.

Phạm Quốc Cường ẢNH: NVCC

Cường cho biết dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bên cạnh việc tiếp tục cải thiện khả năng nhận diện té ngã, Cường đang tìm hiểu thêm những công nghệ có thể hỗ trợ phát hiện chuyển động ở các khu vực camera khó quan sát.

Hồ Nguyễn Thảo Nguyên là người đồng hành và trực tiếp tham gia thử nghiệm cùng Cường. Nguyên cho biết mình nhiều lần "đóng vai" người gặp sự cố để kiểm tra khả năng nhận diện của hệ thống. Có khi Nguyên thử những cú ngã đơn giản, có lúc thay đổi tư thế để xem AI phản ứng như thế nào.

"Mình nhớ nhất lúc thử bản thử nghiệm đầu tiên. Dù thử nhiều tư thế nhưng hệ thống vẫn không phát cảnh báo. Có lúc thấy Cường khá nản vì phải sửa rồi thử lại nhiều lần. Nhưng sau đó bạn vẫn tiếp tục kiểm tra từng phần của hệ thống", Nguyên kể.