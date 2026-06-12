Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi: Từ người nhận đến người trao

Năm nay là năm đầu tiên mà Nguyễn Phương Ngọc (sinh viên trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHN) tham gia tiếp sức mùa thi. Phương Ngọc cho biết, trong kỳ thi năm ngoái, bản thân đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và động viên từ các anh chị tình nguyện viên. Những lời cổ vũ, động viên đã giúp Ngọc cảm thấy như được tiếp thêm động lực trước khi bước vào phòng thi.

Chính những trải nghiệm đó đã thôi thúc Ngọc đăng ký tham gia tiếp sức mùa thi năm nay với mong muốn có thể góp một phần nhỏ bé để lan tỏa năng lượng tích cực tới các thí sinh.

Phương Ngọc (đứng giữa) cùng đội hình tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi 2026 ẢNH: UYÊN LÊ

"Em hy vọng những lời động viên hay sự giúp đỡ của mình sẽ giúp các bạn cảm thấy yên tâm và tự tin hơn, giống như những gì em đã từng nhận được trong kỳ thi năm ngoái", Phương Ngọc chia sẻ.

Theo Phương Ngọc, tham gia tiếp sức mùa thi không chỉ giúp bản thân rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống mà còn mang lại cảm giác ý nghĩa khi được đồng hành cùng các sĩ tử và phụ huynh trong một dấu mốc quan trọng.

Ngọc bày tỏ: "Dù chỉ là những công việc giản dị như phát nước hay cổ vũ tinh thần, nhưng em tin rằng những điều nhỏ bé ấy có thể mang đến niềm vui và sự động viên cần thiết cho những bạn đang trải qua kỳ thi căng thẳng".

Đã có kinh nghiệm hai năm làm tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh, Trần Anh Tuấn (sinh viên trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHN) cho biết, bản thân em thấy rất vui khi được góp sức vào những công việc tuy nhỏ nhưng có thể hỗ trợ thiết thực cho các thí sinh trong những ngày thi quan trọng.

Từ việc che ô cho thí sinh khi trời nắng, trời mưa đến phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn giao thông, mỗi nhiệm vụ đều mang lại cho Tuấn cảm giác mình đang góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi.

"Cách đây hai năm, em cũng là một thí sinh như các bạn năm nay và đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các anh chị tình nguyện viên. Điều em nhớ nhất là có lần mang thiếu đồ dùng phục vụ cho bài thi, nhưng đã được các anh chị nhiệt tình giúp đỡ để kịp thời xử lý. Chính những trải nghiệm đó khiến em muốn tham gia Tiếp sức mùa thi để có thể trao đi sự hỗ trợ mà mình từng nhận được", Anh Tuấn chia sẻ.

Hai năm trước, khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trần Thị Thu Trang (sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải) cũng từng nhận được sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên tại điểm thi.

Các tình nguyện viên hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NVCC

Trong tâm trạng hồi hộp của sĩ tử trước giờ làm bài, những lời động viên, hướng dẫn tận tình hay đơn giản chỉ là một chai nước được trao đúng lúc cũng đủ khiến Trang cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn.

Trở lại chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay với vai trò tình nguyện viên, Thu Trang cảm thấy bản thân trưởng thành hơn khi có cơ hội hỗ trợ các thí sinh đang trải qua những cảm xúc của mình trong quá khứ. Từ việc hướng dẫn phòng thi, gửi những lời động viên đến hỗ trợ phụ huynh trong thời gian chờ đợi con em làm bài, mỗi công việc đều mang lại cho Trang niềm vui và ý nghĩa riêng.

"Khi nhìn các bạn thí sinh bước vào cổng trường, em như thấy lại hình ảnh của mình cách đây hai năm. Vì từng được giúp đỡ nên em hiểu những sự hỗ trợ dù rất nhỏ cũng có thể tiếp thêm sự tự tin cho các bạn trong thời điểm quan trọng. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ vì em cảm thấy mình đã góp được một phần sức nhỏ cho cộng đồng", Thu Trang chia sẻ.

Với nhiều tình nguyện viên, việc khoác lên mình màu áo xanh hôm nay cũng là cách trao lại những điều tốt đẹp mà bản thân từng nhận được trong những mùa thi trước. Chính sự tiếp nối ấy đã làm nên ý nghĩa đặc biệt của chương trình "Tiếp sức mùa thi" qua nhiều năm.