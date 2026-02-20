Smartphone pin lên đến 10.000 mAh xuất hiện ngày càng nhiều

Tuy nhiên, khi năm 2026 bước sang gần hai tháng, dung lượng pin đang nổi lên như một yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đua. Những chiếc smartphone trang bị pin lên đến 9.000 mAh đang được ra mắt mang lại thời gian sử dụng mà trước đây chỉ có thể tưởng tượng.

Xu hướng pin dung lượng lớn ngày càng nở rộ ẢNH: TECNO

Trước đây, dung lượng pin trên các smartphone cao cấp thường chỉ khoảng 5.000 mAh. Gần đây, các thương hiệu Trung Quốc đã bắt đầu giới thiệu những smartphone với pin 6.000 mAh và thậm chí 7.000 mAh. Tuy nhiên, họ không dừng lại ở đó, với Redmi Turbo 5 Max là một ví dụ điển hình khi đi kèm pin 9.000 mAh, kết hợp chip Dimensity 9500S mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa thời lượng pin và hiệu năng.

Ngoài ra, OnePlus cũng đã ra mắt Turbo 6 và Turbo 6V với dung lượng pin tương tự. Thậm chí, có thông tin cho rằng Honor Magic 9 cũng sẽ sở hữu pin khủng này. Một số thiết bị như Honor Power 2 và Honor Win series còn được trang bị pin lên đến 10.000 mAh như để chứng minh dung lượng pin đang trở thành yếu tố quan trọng trong thiết kế điện thoại.

Động lực thúc đẩy sự chú trọng đến dung lượng pin smartphone

Câu trả lời đơn giản: thời gian sử dụng thực tế đã trở thành một tính năng cao cấp. Pin lớn hơn đồng nghĩa với thời gian sử dụng lâu hơn, cho phép người dùng xem video, chơi game mà không cần sạc giữa ngày. Những chiếc smartphone trang bị pin 9.000 mAh có thể hoạt động liên tục hơn hai ngày mà không ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu năng. Hơn nữa, công nghệ sạc nhanh giúp giảm thời gian sạc, đảm bảo pin lớn không trở thành gánh nặng.

Theo truyền thống, cuộc chiến thông số kỹ thuật tập trung vào hiệu năng chip, số megapixel của camera và tốc độ làm mới. Tuy nhiên, dung lượng pin đang trở thành yếu tố khác biệt trong tiếp thị sản phẩm trong năm nay.

Người dùng ngày càng coi trọng thời gian sử dụng lâu dài và sự cạnh tranh giữa các thương hiệu càng thúc đẩy cả dung lượng và hiệu quả sử dụng pin. Dung lượng pin không thay thế hiệu năng hay đổi mới camera mà chỉ là sự bổ sung cho chúng. Một smartphone có pin lớn nhưng hiệu năng kém sẽ không thu hút người dùng.