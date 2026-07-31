Số ca ung thư tại Việt Nam có thể tăng 80% vào năm 2050

Sáng 31.7, Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường đại học quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết ung thư đang trở thành một trong những gánh nặng bệnh tật lớn nhất ở nước ta.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Ông Sưởng kỳ vọng hội thảo sẽ góp phần đề xuất chính sách thiết thực, thúc đẩy hợp tác liên ngành, tầm soát sớm, lối sống lành mạnh và tiếp cận công bằng các tiến bộ y học.

PGS-TS-BS Đỗ Anh Tú, Phó giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam cho biết theo Globocan 2024, thế giới có hơn 20 triệu ca ung thư mới, gần một nửa trong số đó tử vong.

Tại Việt Nam, số ca mắc mới gần 180.000 trường hợp. So với năm 2008, khi cả nước ghi nhận hơn 100.000 ca mắc, số ca ung thư trong 16 năm qua đã tăng khoảng 60%, trong khi số ca tử vong tăng 35%. Nếu không có biện pháp can thiệp sớm, số ca mắc được dự báo có thể tăng 80% vào năm 2050.

Bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ở nam giới, ung thư phổi đứng hàng đầu và thường được phát hiện muộn, khiến chi phí điều trị cao, mục tiêu chủ yếu là kéo dài thời gian sống.

Ở nữ giới, ung thư vú đứng hàng đầu nhưng đã có nhiều tiến bộ trong điều trị. Ngay cả ở giai đoạn di căn, nhiều người bệnh vẫn sống trên 5 năm hoặc được chữa khỏi.

Chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh

Theo PGS-TS-BS Đỗ Anh Tú, khoảng 40% số ca ung thư trên thế giới có thể phòng ngừa bằng cách kiểm soát rượu bia, thuốc lá, béo phì và tình trạng ít vận động. Tại Việt Nam, gần 50% số ca ung thư liên quan đến nhiễm trùng. Do đó, cần chú trọng phòng ngừa HPV, HCV, HBV và duy trì lối sống lành mạnh.

Bệnh nhân ung thư hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo PGS Tú, chi phí điều trị ung thư vẫn là gánh nặng lớn cho bệnh nhân. Một số thuốc tiên tiến chưa được bảo hiểm y tế chi trả. PGS kỳ vọng việc mở rộng danh mục bảo hiểm và sử dụng thuốc tương tự sinh học sẽ giúp giảm chi phí, tăng cơ hội điều trị.

Phát biểu chỉ đạo, PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết công tác phòng, chống ung thư luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế, thể hiện qua nhiều chiến lược, chương trình được triển khai trên cả nước.

PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông Thức, luật Phòng bệnh và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là hai chính sách quan trọng, hướng đến chuyển mạnh từ điều trị sang chủ động phòng bệnh. Thay vì chờ bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, cần tăng cường truyền thông, dự phòng và phát hiện sớm.

Ông Thức đánh giá, năng lực điều trị ung thư chuyên sâu của Việt Nam đã tiếp cận nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Đội ngũ bác sĩ đã làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, trong khi hệ thống trang thiết bị ngày càng được đầu tư.

Tuy nhiên, mức độ bao phủ các dịch vụ điều trị ung thư chuyên sâu còn chênh lệch giữa các vùng, miền, khiến người dân tại nhiều địa phương chưa được tiếp cận đầy đủ các kỹ thuật hiện đại. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống ung thư cũng cần được tăng cường để tạo sức mạnh tổng thể.