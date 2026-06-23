Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý quan trọng khi nhập học lớp 10

Nguyên tắc xét tuyển theo nguyện vọng

Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ: "Các nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) vào lớp 10 một trường THPT đã đăng ký được xét tuyển bình đẳng theo điểm chuẩn (không phân biệt thứ tự ưu tiên), do đó nếu học sinh đã trúng tuyển vào trường theo bất cứ nguyện vọng nào đều thực hiện các thủ tục tuyển sinh cùng thời điểm".

Thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Học sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được xét NV2, NV3; đã trúng tuyển NV1 hoặc NV2 thì không được xét tuyển NV3. Nếu học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét trúng tuyển NV2 (có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm), nếu học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét trúng tuyển NV3 (có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm).

Học sinh muốn nhập học vào trường đã trúng tuyển thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến (trên cổng tsdaucap.hanoi.gov.vn) hoặc trực tiếp (từ ngày 25.6 đến ngày 27.6) vào trường đó theo quy định.

Sau khi đã xác nhận nhập học, nếu nhà trường hạ điểm chuẩn (hoặc học sinh trúng tuyển sau phúc khảo), học sinh có thể làm thủ tục hủy xác nhận nhập học trường cũ (NV2 hoặc NV3) để thực hiện xác nhận nhập học tại trường trúng tuyển mới (không bắt buộc phải xác nhận NV2 hoặc NV3 thì mới được xác nhận NV1 sau hạ chuẩn hoặc sau phúc khảo).

Học sinh có thể trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng công lập không chuyên và nhiều nguyện vọng chuyên khác nhau. Những nguyện vọng trúng tuyển sẽ được hiển thị trên hệ thống khi học sinh đăng nhập vào trang tsdaucap.hanoi.gov.vn.

"Riêng đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp (có đăng ký thêm lớp tăng cường tiếng Pháp): học sinh chỉ được xét tuyển vào lớp tăng cường tiếng Pháp nếu không trúng tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp", Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý.

Những lưu ý quan trọng khi xác nhận nhập học vào lớp 10 ẢNH: ĐỒ HỌA CỦA SỞ GD-ĐT HÀ NỘI

Hồ sơ tuyển sinh gồm những gì?

Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 bao gồm: Phiếu kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 do sở GD-ĐT cấp (riêng học sinh tuyển thẳng sẽ sử dụng quyết định công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng của sở).

Giấy khai sinh (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao do cơ quan có thẩm quyền cấp.xác nhận); bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) được cấp đối với học sinh tốt nghiệp THCS trước năm học 2025 - 2026.

Học bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế học bạ). "Học bạ có xác nhận hoàn thành chương trình THCS đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026", Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ.

Về căn cứ hợp pháp chứng minh nơi cư trú tại Hà Nội của học sinh (hoặc của cha hoặc của mẹ hoặc của người giám hộ), Sở GD-ĐT Hà Nội hướng dẫn: có thể sử dụng một trong các minh chứng như: căn cước, căn cước công dân, phiếu cấp mã định danh, phiếu xác nhận cư trú, ứng dụng VNeID mức 2… sao cho thuận tiện, phù hợp và đúng quy định.

Cán bộ tuyển sinh có thể sử dụng bản photo đối chiếu bản chính và ký xác nhận theo quy định. Trường hợp không có căn cứ, nhà trường cần phối hợp với công an địa phương để xác minh theo quy định đảm bảo quyền lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).

Đối với thí sinh tự do, cần phải có thêm giấy xác nhận "không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật" do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp.

Sở GD-ĐT lưu ý các trường THCS cần yêu cầu giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ học sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cấp lại mật khẩu đăng nhập hệ thống tsdaucap.hanoi.gov.vn nếu học sinh quên mật khẩu và yêu cầu cấp lại.

Trường hợp học sinh không thể xác nhận nhập học do thông tin học sinh trong mục "hồ sơ cuối cấp" chưa chính xác, trùng khớp với hồ sơ nhập học, nhà trường tổng hợp và báo ngay về sở GD-ĐT.

Các mốc thời gian nộp hồ sơ nhập học (theo giờ hành chính) Đợt 1: Từ ngày 25.6 đến 27.6. Đợt 2: Từ ngày 4.7 đến 6.7. Đợt 3 (sau phúc khảo): từ ngày 10.7 đến 12.7.



