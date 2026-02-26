Sở Xây dựng TP.HCM: Dịp tết xe đông nhưng không ùn tắc

Chiều 26.2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, ông Lê Hải Phong, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin về tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.



Ông Lê Hải Phong, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Phong, chiều tối 13.2, khi người dân rời TP.HCM về quê nghỉ tết, một số khu vực xảy ra ùn ứ cục bộ, chủ yếu quanh sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe và cửa ngõ phía đông, tây, tây nam; một số tuyến trung tâm cũng xe đông trong giờ cao điểm. Trong khi đó, khu vực cảng Cát Lái, ngã 5 Phước Kiến, trục Quốc lộ 13 - Nguyễn Văn Lộng - Huỳnh Văn Cù và Quốc lộ 51 cơ bản lưu thông bình thường.

Trong thời gian nghỉ tết (14 - 22.2), giao thông nhìn chung ổn định, chỉ một số tuyến trung tâm như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thị Minh Khai có thời điểm di chuyển chậm.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Trỗi vào ngày 18.2.

Sở Xây dựng đánh giá, dịp trước tết, một số tuyến đường xảy ra ùn ứ cục bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại cảng Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định ùn ứ ngày 18.2; các tuyến Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp xe đông vào ngày 20.2. Ở các cửa ngõ như Lê Khả Phiêu, Văn Tiến Dũng, Trần Văn Giàu, Đỗ Mười; khu vực nút giao An Phú đang thi công; các tuyến dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây… phương tiện tăng cao, di chuyển chậm.

Khu vực tây bắc thành phố xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số giao lộ trên đường Lê Quang Đạo và Phan Văn Khải. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 đoạn qua Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (hướng đi Đồng Nai) có thời điểm ùn ứ; các tuyến Thùy Vân, Hạ Long (phường Vũng Tàu) đông khách du lịch nhưng không xảy ra kẹt xe kéo dài. Khu vực tỉnh Bình Dương cũ nhìn chung giao thông ổn định.

Vì sao TP.HCM không ùn tắc dịp tết?

Đáng chú ý, sau kỳ nghỉ tết, từ ngày 21.2 (mùng 5 tết), lượng người dân trở lại TP.HCM tăng cao tại các cửa ngõ như đường Lê Khả Phiêu, các tuyến dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khu vực Bến xe Miền Đông cũ, phà Bình Khánh, phà Cát Lái, ngã 5 Phước Kiến, trục quốc lộ 13 - Nguyễn Văn Lộng - Huỳnh Văn Cù… Tuy nhiên, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo đại diện Sở Xây dựng, kết quả này có được do người dân chủ động điều chỉnh thời gian nghỉ tết, phân bổ thời điểm trở lại thành phố và lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế lưu thông qua các điểm nóng.

Ông Lê Hải Phong đánh giá, việc đưa vào khai thác nhà ga T3 cùng các giải pháp xác thực sinh trắc học, làm thủ tục trực tuyến, tăng chuyến bay khung giờ đêm – sáng sớm, góp phần giảm áp lực khu vực nhà ga và giao thông kết nối.

"Nhìn chung, đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, hàng không tăng trưởng cao, metro có bước phát triển tích cực, hành khách đã từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện vận tải khối lượng lớn", ông Lê Hải Phong nhận xét.



Từ ngày 14 - 22.2 (tức từ 27 tháng chạp đến mùng 6 tết), tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM xảy ra 28 vụ, giảm 6 vụ so với cùng kỳ (-18%); làm chết 12 người, giảm 9 người (-43%); bị thương 16 người, tăng 4 người (+33%).



