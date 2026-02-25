TP.HCM thí điểm mạng 6G trong năm 2026, hướng đến đô thị số toàn diện

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM cho biết năm 2026 thành phố bắt đầu thí điểm mạng 6G tại một khu vực, đồng thời nâng tỷ lệ phủ sóng 5G lên 95% dân số.

Nội dung này nằm trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng số hiện đại, băng thông lớn, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.

Hoàn thiện hạ tầng số, lấy mạng 6G làm bước chuẩn bị dài hạn

Cụ thể, năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng. Trong đó, 5G sẽ được phủ 95% dân số và 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay và trung tâm logistics.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trong buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (tháng 12.2025) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh việc mở rộng 5G, thành phố sẽ triển khai thử nghiệm mạng 6G tại khu vực phù hợp, chuẩn bị cho hạ tầng viễn thông thế hệ mới phục vụ đô thị thông minh và các ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, TP.HCM phổ cập băng rộng cố định tốc độ cao, hình thành trung tâm an ninh mạng cấp thành phố và xây dựng Trung tâm tính toán hiệu năng cao để xử lý dữ liệu lớn, tạo nền tảng cho các mô hình AI phức tạp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Song song với đầu tư hạ tầng 5G và 6G, TP.HCM xác định chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu. Thành phố tập trung cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền số, hướng đến chính quyền số toàn diện.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), triển khai bản sao số (Digital Twin) phục vụ quản lý đô thị. Đồng thời, xây dựng "siêu cảng số" ứng dụng Big Data và AI nhằm phát triển logistics xanh.

Các nền tảng số dùng chung, hệ thống thông tin chuyên ngành của trung ương và thành phố sẽ được triển khai bảo đảm liên thông, kết nối theo khung kiến trúc số quốc gia và khung kiến trúc số của TP.HCM.

TP.HCM xác định chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề cấp bách như giảm ùn tắc giao thông, xử lý ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xây dựng "Thành phố văn minh - không ma túy". Việc triển khai gắn với hệ thống camera an ninh, giao thông thông minh, hệ thống quan trắc môi trường và tổng đài 1022, từng bước tích hợp trên ứng dụng Công dân số thành phố.

Thành phố cũng triển khai cơ chế thí điểm (sandbox), quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế mua sắm công riêng cho lĩnh vực khoa học, công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành các trung tâm R&D, đổi mới sáng tạo và vườn ươm khởi nghiệp.

Tỷ lệ đóng góp của kinh tế số trong GRDP sẽ tiếp tục được nâng cao; đồng thời phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển của khu vực.

Không những vậy, TP.HCM chú trọng phát triển, thu hút nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn, AI, kèm chính sách đãi ngộ về nhà ở, lương thưởng và môi trường nghiên cứu.

Các giải pháp này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.