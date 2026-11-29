Bác sĩ T. Manohar, chuyên gia Tiết niệu, Ung bướu tiết niệu và Ghép thận, Bệnh viện Apollo (Bengaluru, Ấn Độ), gợi ý một số thay đổi trong sinh hoạt dưới đây giúp khắc phục tình trạng són tiểu, theo Times of India.

Són tiểu là tình trạng phổ biến nhưng không nên xem đó là điều bình thường hay một vấn đề phải cam chịu ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tập cơ sàn chậu

Sàn chậu là hệ thống cơ nâng đỡ bàng quang và ruột, góp phần kiểm soát việc tiểu tiện. Khi nhóm cơ này suy yếu, nước tiểu có thể rò rỉ trong các hoạt động mạnh hằng ngày.

Bài tập Kegel có thể giúp tăng cường cơ sàn chậu. Để xác định nhóm cơ cần tập, trước tiên cần hình dung cảm giác co cơ khi nhịn xì hơi. Sau đó, hãy co cơ hướng lên trên và vào trong, giữ khoảng 4 - 5 giây rồi thả lỏng hoàn toàn 5 giây.

Có thể bắt đầu với 8 - 10 lần mỗi hiệp, thực hiện 3 hiệp mỗi ngày và tăng dần theo khả năng. Khi tập, cần giữ cơ bụng, đùi và mông thư giãn. Không nên thường xuyên tập bằng cách ngắt dòng nước tiểu khi đang đi vệ sinh.

Việc tập luyện cần duy trì ít nhất 3 tháng để đánh giá hiệu quả.

Uống đủ nước

Người bị són tiểu không nên tự ý nhịn uống nước vì thiếu nước có thể khiến nước tiểu cô đặc, làm bàng quang nhạy cảm hơn, đồng thời tăng nguy cơ táo bón. Thay vì cắt giảm nước, nên uống đều đặn từng ngụm trong cả ngày để nước tiểu loãng hơn, hạn chế kích ứng bàng quang.

Để tránh thức giấc đi tiểu ban đêm, có thể hạn chế uống nhiều nước trong khoảng 2 - 3 giờ trước khi ngủ. Nên uống lượng nước phù hợp với nhu cầu cơ thể và điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Một số thực phẩm và đồ uống có thể kích thích bàng quang, khiến cơ quan này co bóp đột ngột ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Hạn chế các thực phẩm, đồ uống kích thích bàng quang

Caffeine vừa có tác dụng lợi tiểu, vừa kích thích trực tiếp bàng quang. Vì vậy, người bị són tiểu thường uống cà phê, trà đặc hoặc nước tăng lực có thể thử giảm lượng tiêu thụ.

Những tác nhân khác có thể bao gồm:

Đồ uống có ga và nước khoáng có ga.

Chất tạo ngọt nhân tạo và phụ gia tổng hợp.

Sô cô la đen và các sản phẩm từ ca cao.

Trái cây họ cam quýt, nước sốt cà chua và thực phẩm cay.

Các loại đồ uống có cồn.

Bạn không nhất thiết phải loại bỏ tất cả những món yêu thích. Thay vào đó, hãy thử ngừng sử dụng từng loại trong một tuần để theo dõi sự thay đổi của triệu chứng.

Người mới bắt đầu chạy bộ nên biết điều này để chạy xa hơn

Kiểm soát cân nặng, phòng ngừa táo bón

Thừa cân có thể làm tăng áp lực lên bàng quang và các cơ vùng chậu. Vì vậy, duy trì cân nặng hợp lý có thể giúp giảm tình trạng són tiểu. Bên cạnh đó, nên ăn đủ chất xơ từ rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và uống đủ nước để phòng ngừa táo bón.

Ho kéo dài cũng tạo áp lực lặp đi lặp lại lên sàn chậu. Người thường xuyên bị ho nên tìm nguyên nhân và hướng khắc phục phù hợp.

Khi nào cần đi khám?

Người bị són tiểu nên đi khám sớm nếu có các dấu hiệu như: