Thận đảm nhiệm vai trò lọc chất thải, điều hòa lượng nước và cân bằng các chất điện giải trong cơ thể. Tuy nhiên, những tổn thương ở thận thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ở giai đoạn đầu. Vì vậy, duy trì thói quen sống lành mạnh mỗi ngày là cách quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận.

Uống một lượng nước phù hợp sau khi thức dậy

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể cần được bổ sung nước để duy trì trạng thái cân bằng dịch. Uống một cốc nước sau khi thức dậy là thói quen đơn giản giúp bổ sung lượng dịch đã mất qua quá trình hô hấp và bài tiết.

Theo Tổ chức Thận quốc gia Mỹ (NKF), duy trì đủ nước giúp thận hoạt động bình thường, hỗ trợ đào thải chất thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, uống càng nhiều nước không đồng nghĩa với thận càng khỏe.

Người khỏe mạnh nên uống nước phù hợp với nhu cầu cơ thể, điều kiện thời tiết và mức độ vận động. Người mắc bệnh thận mạn, suy tim hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch cần tuân thủ lượng nước được chỉ định.

Dành khoảng 15 - 30 phút đi bộ, đạp xe nhẹ hoặc tập các động tác giãn cơ vào buổi sáng giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết Ảnh: P.H tạo từ AI

Đi bộ hoặc vận động nhẹ 15 - 30 phút

Dành khoảng 15 - 30 phút đi bộ, đạp xe nhẹ hoặc tập các động tác giãn cơ vào buổi sáng giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết.

Đây đều là những yếu tố có liên quan mật thiết đến sức khỏe thận. Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận Mỹ (NIDDK), duy trì hoạt động thể chất thường xuyên là một trong những biện pháp giúp kiểm soát bệnh thận mạn và các yếu tố nguy cơ.

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao. Điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn và phù hợp với thể trạng.

Ăn sáng ít muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Một bữa sáng lành mạnh không chỉ tốt cho tim mạch mà còn góp phần bảo vệ thận.

Nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây phù hợp và nguồn đạm lành mạnh. Ngược lại, cần hạn chế các món ăn quá mặn như mì ăn liền, thịt chế biến sẵn, đồ muối chua và những món chứa nhiều nước mắm, muối.

Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp. Tình trạng tăng huyết áp kéo dài khiến các mạch máu trong thận bị tổn thương, làm suy giảm chức năng lọc máu.

Kiểm tra huyết áp và đường huyết nếu có nguy cơ

Tăng huyết áp và tiểu đường là hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương thận.

Nếu đang mắc các bệnh này, người bệnh nên duy trì thói quen theo dõi huyết áp, đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ. Kiểm soát tốt hai chỉ số này giúp giảm nguy cơ tổn thương thận và làm chậm tiến triển bệnh.

Đặc biệt, bệnh thận giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, người mắc tiểu đường, tăng huyết áp hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên kiểm tra chức năng thận định kỳ theo tư vấn y tế.

Không tự ý uống thuốc giảm đau khi vừa thức dậy

Một thói quen cần tránh là tự ý sử dụng thuốc giảm đau khi bị đau đầu, đau cơ hoặc đau nhức sau khi ngủ dậy.

Theo NIDDK, một số thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen và naproxen có thể gây tổn thương thận, đặc biệt khi sử dụng kéo dài hoặc dùng trong tình trạng mất nước, huyết áp thấp.

Vì vậy, không nên tự ý dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Nếu cần sử dụng, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về loại thuốc và liều lượng phù hợp.

Bảo vệ thận không phụ thuộc vào một loại nước uống hay một thói quen riêng lẻ vào buổi sáng. Điều quan trọng là duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát huyết áp, đường huyết, ăn uống hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ.