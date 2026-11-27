Khi đi bộ, các nhóm cơ ở chân và nhiều cơ quan khác sẽ dùng nhiều đường glucose trong máu hơn để tạo năng lượng. Hoạt động co cơ cũng giúp tế bào hấp thu glucose từ máu hiệu quả hơn. Đây là một trong những cơ chế quan trọng mà vận động thể chất giúp cải thiện kiểm soát đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Thời điểm phù hợp nhất để đi bộ mà không gây tụt đường huyết là khoảng 1 giờ sau bữa ăn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, ở người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt khi đang điều trị bằng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết, cơ bắp tăng sử dụng glucose có thể khiến lượng đường trong máu giảm quá mức. Nguy cơ này cao hơn nếu người bệnh đi bộ khi chưa ăn sáng, bỏ bữa, ăn không đủ hoặc vận động lâu hơn bình thường.

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) cho biết hoạt động thể chất có thể làm tăng độ nhạy insulin, khiến cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Hiệu ứng này vẫn duy trì trong nhiều giờ sau khi kết thúc vận động. Vì vậy, hạ đường huyết không chỉ có thể xuất hiện trong lúc đi bộ mà đôi khi còn xảy ra sau đó.

Buổi sáng: không nên đi bộ khi bụng đói

Đi bộ vào buổi sáng có thể giúp người cao tuổi hình thành thói quen vận động đều đặn, cải thiện tuần hoàn máu và duy trì sức khỏe tim mạch. Nhưng sau một đêm dài không ăn uống, vận động khi chưa ăn sẽ làm tăng nguy cơ tụt đường huyết.

Để hạn chế rủi ro, người cao tuổi nên ăn sáng đầy đủ trước khi đi bộ. Nếu muốn đi bộ sớm, người bệnh có thể lựa chọn khoảng một giờ sau bữa sáng.

Sau bữa trưa: thời điểm thích hợp để đi bộ nhẹ nhàng

Sau bữa trưa khoảng một giờ là một lựa chọn khác mà người cao tuổi có thể cân nhắc. Lúc này, cơ thể đã được ăn, trong khi đi bộ nhẹ nhàng giúp các cơ sử dụng đường glucose và hỗ trợ kiểm soát lượng đường tăng sau bữa ăn, bà Shannon Knapp, chuyên gia điều dưỡng về chăm sóc và giáo dục bệnh tiểu đường tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết.

Người cao tuổi nên bắt đầu bằng việc đi bộ chậm trong 10-15 phút, sau đó tăng lên 20-30 phút nếu thể trạng cho phép. Không nhất thiết phải đi nhanh hoặc cố gắng đạt số bước quá nhiều. Điều quan trọng là duy trì nhịp vận động vừa sức, không gây kiệt sức hoặc chóng mặt.

Buổi chiều và tối: lựa chọn phù hợp nếu đã ăn uống đầy đủ

Buổi chiều là thời điểm phù hợp để người cao tuổi đi bộ, đặc biệt khoảng một giờ sau bữa ăn nhẹ hoặc bữa phụ. Tuy nhiên, không nên vận động khi đã bỏ bữa hoặc ăn quá ít.

Vào buổi tối, nên đi bộ nhẹ nhàng, tránh tập quá sức hoặc quá muộn. Nguyên nhân là do tác động hạ đường huyết sau tập luyện có thể kéo dài 24 giờ hoặc hơn, làm tăng nguy cơ tụt đường huyết ban đêm ở người dùng insulin.

Nhìn chung, thời điểm phù hợp nhất để đi bộ mà không gây tụt đường huyết là khoảng 1 giờ sau bữa ăn. Nên bắt đầu với cường độ nhẹ, theo dõi đường huyết và mang theo đồ ăn có đường hấp thu nhanh để ăn khi không may đường huyết giảm quá mức. Những món này thường là bánh, nước ép trái cây hay chocolate, theo Medical News Today.