Giải trí Đời nghệ sĩ

Son Ye Jin và Lee Min Jung chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng nhau

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
03/09/2025 15:02 GMT+7

Hai nữ diễn viên Son Ye Jin và Lee Min Jung mới đây đã xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh hiếm hoi, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Lee Min Jung vừa đăng tải loạt hình ảnh trên trang cá nhân cùng chú thích: "Ảnh chụp bởi Ye Jin ở Venice".

Khoảnh khắc hiếm thấy giữa Son Ye Jin và Lee Min Jung

Trong khung hình, cả hai ngôi sao rạng rỡ nở nụ cười dưới khung cảnh cổ kính của thành phố Venice (Ý). Lee Min Jung diện váy trắng kết hợp túi xách màu be, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển. Cô cũng cho biết chính Son Ye Jin là người đứng sau ống kính chụp những bức ảnh này.

Son Ye Jin và Lee Min Jung bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng nhau - Ảnh 1.

Bức ảnh được Lee Min Jung đăng tải do chính Son Ye Jin làm nhiếp ảnh gia

Ảnh: Instagram 216jung

Trong khi đó, Son Ye Jin toát lên khí chất tinh tế với chiếc váy dài không tay màu đen, phối cùng túi và giày trắng. Sự đối lập giữa sắc trắng đen của hai minh tinh Hàn Quốc tạo nên điểm nhấn hài hòa, thu hút nhiều sự chú ý.

Việc Son Ye Jin và Lee Min Jung công khai chia sẻ khoảnh khắc chung trong một khung hình là điều khá hiếm gặp. Người hâm mộ nhanh chóng bày tỏ sự thích thú trước nụ cười rạng rỡ và bầu không khí thân thiết của hai ngôi sao.

Cả hai hiện có mặt tại Venice (Ý) để tham dự buổi công chiếu phim No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook - tác phẩm được mời tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82. Lee Min Jung đến để ủng hộ chồng, nam diễn viên Lee Byung Hun, trong khi Son Ye Jin đảm nhận một vai diễn quan trọng trong bộ phim.

Son Ye Jin và Lee Min Jung bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng nhau - Ảnh 2.

Hai mỹ nhân hàng đầu Kbiz có cơ hội gặp mặt sau khi cùng đến Venice (Ý) tham dự buổi công chiếu phim No Other Choice

Ảnh: Instagram 216jung

Buổi công chiếu thế giới của No Other Choice diễn ra vào tối 29.8 tại rạp Sala Grande, Venice (Ý). Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Park Chan Wook cùng dàn diễn viên Lee Byung Hun, Son Ye Jin, Park Hee Soon, Lee Sung Min và Yum Hye Ran. Toàn bộ 1.032 ghế ngồi chật kín, khán giả đã đứng lên vỗ tay và dành nhiều lời khen ngợi, biến đêm công chiếu thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của liên hoan năm nay.

Bộ phim No Other Choice kể về Man Soo (Lee Byung Hun thủ vai) - một nhân viên văn phòng từng hài lòng với cuộc sống nhưng bất ngờ bị sa thải. Khi phải đối mặt với áp lực nuôi vợ, hai con và bảo vệ căn nhà của gia đình, anh buộc phải bước vào hành trình gian nan để tìm lại công việc và vực dậy cuộc đời. Trong khi đó, Son Ye Jin đảm nhận vai Mi Ri, người vợ luôn kiên cường giữ vững hạnh phúc gia đình trước những biến cố bất ngờ. Bộ phim dự kiến chính thức ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 24.9.

