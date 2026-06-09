Sooyoung (SNSD) chia tay Jung Kyung Ho sau 14 năm bên nhau

Theo StarNews ngày 9.6, công ty quản lý của Choi Sooyoung chính thức lên tiếng xác nhận cô và Jung Kyung Ho đã "đường ai nấy đi" sau 14 năm hẹn hò. Đại diện công ty cho biết: "Đúng là cả hai đã chia tay. Họ quyết định vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt để ủng hộ đối phương". Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Jung Kyung Ho cũng đưa ra thông báo tương tự, khép lại một chặng đường kéo dài hơn một thập niên.

Được biết, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 và chính thức công khai mối quan hệ với công chúng vào năm 2014 sau khi bị tờ Dispatch khui loạt ảnh hẹn hò lãng mạn. Suốt hơn một thập niên, cả hai luôn nằm trong danh sách những cặp đôi được người hâm mộ mong chờ "đám cưới thế kỷ". Tuy nhiên, quyết định dừng lại để đi theo con đường riêng đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình thanh xuân được ví như phim truyền hình.

Cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc bất ngờ thông báo đường ai nấy đi sau 14 năm gắn bó ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ, nguồn tin độc quyền từ giới giải trí tiết lộ rào cản lớn nhất giữa họ chính là áp lực công việc và lịch trình hoạt động quá dày đặc. Trong khi tài tử Jung Kyung Ho liên tục bị cuốn vào các dự án phim ảnh lớn tại quê nhà, thì Soo Young lại bận rộn với các hoạt động cá nhân và phải liên tục di chuyển qua lại giữa Hàn Quốc, Nhật Bản.

Việc thiếu thời gian dành cho nhau và khoảng cách địa lý kéo dài đã khiến mối quan hệ dần nguội lạnh. Thay vì tiếp tục kéo dài sự mệt mỏi, cả hai chọn cách đối diện văn minh, khép lại chuyện tình yêu để trở về làm những người đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nhau trong nghệ thuật.

Đoạn kết cho câu chuyện tình cổ tích của Sooyoung và Jung Kyung Ho

Thông tin này ngay lập tức làm bùng nổ mạng xã hội châu Á. Trên các diễn đàn trực tuyến lớn như Pann, Theqoo (Hàn Quốc) hay Weibo (Trung Quốc), hàng vạn bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng và tiếc nuối cho cặp đôi. Việc Soo Young và Jung Kyung Ho tan vỡ khiến không ít khán giả "cảm thấy mất niềm tin vào những câu chuyện tình yêu bền vững trong giới giải trí".

Sự rạn nứt của Sooyoung và Jung Kyung Ho để lại niềm tiếc nuối bởi cặp đôi từng có một hành trình yêu đương vô cùng đẹp và kín tiếng. Xuất phát là người hâm mộ nhóm nhạc quốc dân SNSD, Jung Kyung Ho đã chinh phục trái tim của Sooyoung sau khi cả hai quen biết qua bạn bè chung. Nam diễn viên chia sẻ: "Sooyoung chính là nguồn động lực lớn giúp anh vượt qua những năm tháng gian khổ trong quân ngũ và là trung tâm cuộc sống của anh".

Dù đều là những sao hạng A, cả hai luôn duy trì lối sống giản dị và tôn trọng đối phương khi còn bên nhau ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong suốt 14 năm bên nhau, dù hiếm khi chụp ảnh chung hay cùng xuất hiện tại các sự kiện, cả hai vẫn có cách khẳng định chủ quyền riêng. Từ việc dán những mảnh giấy viết tay động viên trên tủ lạnh, thay đổi thói quen vì bạn gái cho đến việc cùng nuôi chú chó cưng mang tên Hoyoung (ghép từ tên của hai người).

Jung Kyung Ho (43 tuổi) là nam diễn viên kỳ cựu với hơn 20 năm cống hiến cho màn ảnh xứ Hàn, để lại dấu ấn sâu đậm qua các bộ phim Hospital Playlist, Prison Playbook và Crash Course in Romance. Trong khi đó, Choi Sooyoung (36 tuổi) là nữ thần tượng đa tài, sở hữu sự nghiệp ca hát rực rỡ cùng SNSD. Cô còn ghi đậm dấu ấn qua các vai diễn như Run On, Not Others.