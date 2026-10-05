S.T Sơn Thạch nói lý do từng lập di chúc ở tuổi U.40

S.T Sơn Thạch giảm bớt lịch trình để nghỉ ngơi

Sau 18 năm hoạt động nghệ thuật, S.T Sơn Thạch phát hành album đầu tay. Đây là sản phẩm anh chuẩn bị từ lâu, cân nhắc trước khi quyết định giới thiệu đến khán giả. Lý giải việc đến nay mới làm album, nam ca sĩ cho biết những năm qua anh dành phần lớn thời gian cho các cuộc thi, chương trình truyền hình và lịch diễn dày đặc nên chỉ kịp ra MV.

S.T Sơn Thạch ra mắt album đầu tiên sau 18 năm ca hát ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

"Mọi người từng thấy tôi lúc là chàng trai tươi vui, lúc cá tính, lúc rất đương đại, rồi tự hỏi rốt cuộc âm nhạc của tôi màu gì. Lần này, tôi muốn cho khán giả thấy màu sắc âm nhạc thật sự của mình. Tôi nghĩ mọi người sẽ không thất vọng", anh nói. Để tập trung cho dự án, năm nay nam ca sĩ từ chối mọi lời mời tham gia show.

Tốt nghiệp Trường trung cấp Múa TP.HCM. Năm 2008, S.T Sơn Thạch kiếm khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng từ công việc như biên đạo, dạy múa, múa đám cưới, diễn ở nhà hát, đóng quảng cáo, đóng phim. Tuy nhiên, sau đó anh quyết định chuyển hướng làm ca sĩ và trở thành mảnh ghép của nhóm 365.

Thành công của nhóm 365 giúp anh có bệ phóng tốt trên con đường sự nghiệp. Bên cạnh đó, việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 cũng là dấu mốc đáng nhớ của nam ca sĩ 9X. Dẫu vậy, lịch trình dày đặc khiến giọng ca Thuận nước đẩy thuyền kiệt sức.

Mẹ S.T Sơn Thạch mong muốn con trai có gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

"Á hậu Quỳnh Châu chơi thân với tôi từ lâu và có nhờ tôi làm phụ rể. Trước ngày đám cưới của Châu, tôi nhập viện. Tôi cảm thấy rằng sức khỏe của mình không thể hoàn thành lời hứa với bạn. Tôi cảm thấy tiếc vì đám cưới chỉ có một lần duy nhất nhưng mình không thể đi bưng quả cho bạn. Tuy nhiên, tôi chuẩn bị một bài hát để tặng cho Châu và Phát", S.T Sơn Thạch nghẹn ngào kể lại.

Theo nam ca sĩ, khi đó cơ thể anh đổi trạng thái theo chu kỳ 4 tiếng, lúc khỏe, lúc sốt nóng lạnh, lúc mệt mỏi đến muốn ngất xỉu và sau đó bứt rứt khó chịu. Vì vậy, anh tính toán dành khoảng thời gian khỏe nhất lên sân khấu, hát tặng cô dâu chú rể ca khúc Bầu trời này có em rồi quay về nghỉ ngơi.

S.T Sơn Thạch từng nhập viện vì kiệt sức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

Trải qua biến cố sức khỏe cộng với việc tìm hiểu thông tin về giới trẻ bị đột quỵ sớm, S.T Sơn Thạch quyết định lập di chúc. "Cuộc sống bây giờ vô thường hơn trước rất nhiều. Mình không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nên cần chuẩn bị mọi thứ. Đó là lý do tôi ghi âm lại những điều tôi muốn trong điện thoại để gửi cho luật sư", anh trải lòng. Sau đó, S.T Sơn Thạch chủ động giảm bớt lịch trình công việc, sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi.

Nhắc về đấng sinh thành, S.T Sơn Thạch bày tỏ lòng biết ơn vì mẹ là người định hướng cho anh theo nghệ thuật. Những thành tựu của cựu thành viên 365 ở thời điểm hiện tại cũng khiến cho mẹ anh tự hào. Theo nam ca sĩ, mẹ chỉ còn mong muốn con trai yên bề gia thất sau nhiều năm "cháy hết mình" với đam mê ca hát.