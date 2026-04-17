Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Streamer đóng chính phim điện ảnh, nói về tin đồn ‘bỏ tiền để mua vai’

An Hạ
17/04/2026 11:06 GMT+7

Tham gia phim điện ảnh 'Song hỷ lâm nguy', MisThy nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đảm nhận một trong những vai trung tâm của bộ phim. Tuy nhiên, song song với sự quan tâm từ khán giả là những tranh luận xoay quanh năng lực diễn xuất, cũng như tin đồn nữ streamer 'bỏ tiền' để có được vai diễn.

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tham gia phim điện ảnh, MisThy cho biết bản thân không xem đây là một vai chính hoàn toàn. Theo nữ streamer, bộ phim có nhiều tuyến nhân vật nên trách nhiệm được chia sẻ cho tất cả diễn viên. “Vai diễn của tôi không hoàn toàn là vai chính nhưng cũng không hẳn là vai phụ. Nhờ đó, tôi phần nào giảm bớt áp lực. Nếu đảm nhận vai chính hoàn toàn, có lẽ tôi sẽ cảm thấy lo lắng hơn”, nữ streamer bày tỏ.

Trong phim, MisThy vào vai một cô gái gen Z theo đuổi nghề tổ chức đám cưới. Nhân vật này được xây dựng với nhiều nét tương đồng với chính cô ngoài đời. MisThy thừa nhận đây là lựa chọn có chủ đích, nhằm giúp bản thân dễ thể hiện hơn khi bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. “Tôi mong muốn vai diễn đầu tay có sự gần gũi với bản thân, bởi mọi thứ đều là lần đầu và cũng là bước ra khỏi vùng an toàn”, cô chia sẻ.

Giữa nhiều ý kiến trái chiều, MisThy cho biết cô đón nhận phản hồi với tinh thần cầu thị để hoàn thiện bản thân

Trước những ý kiến cho rằng cô đưa hình ảnh streamer lên phim, MisThy cho rằng điều đó không phải vấn đề. “Tính cách ngoài đời của tôi như thế nào thì lên phim tôi cũng thể hiện tương tự. Nếu khán giả thấy giống thì có thể hiểu là tôi lựa chọn lối diễn tự nhiên”, MisThy nói. Nữ streamer cũng nhìn nhận việc bị “đóng khung” trong hình tượng vui vẻ, tích cực chưa hẳn là bất lợi, bởi đó có thể trở thành điểm cộng giúp cô được nhớ đến ở những vai phù hợp.

MisThy lên tiếng về tin đồn

Trước nghi vấn MisThy bỏ tiền để có được vai diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cô thẳng thắn cho biết đây chỉ là cách mọi người “trêu đùa” nhau, không phản ánh đúng bản chất câu chuyện.

Theo MisThy, Song hỷ lâm nguy ban đầu chỉ là một dự án nhỏ do ê kíp cùng nhau phát triển. “Chúng tôi bắt đầu từ một kịch bản nhỏ, có thể là phát triển theo dạng phim ngắn. Sau đó dự án lớn dần lên thành phim điện ảnh. Tôi đã đồng hành từ giai đoạn đầu, nên khi dự án phát triển lớn hơn, tôi tiếp tục tham gia”, cô kể.

Nữ streamer cho biết trong quá trình thực hiện, các thành viên trong ê kíp cùng nhau đóng góp công sức, ý tưởng và cả tài chính nếu cần thiết.

MisThy cũng khẳng định ở thời điểm hiện tại, cô chưa đạt được vị trí có thể “lựa chọn vai diễn”. Việc tham gia dự án đơn giản xuất phát từ sự yêu thích và mong muốn trải nghiệm.

Bên cạnh những tranh cãi, MisThy cho biết bản thân đón nhận phản hồi từ khán giả với tâm thế cởi mở. Cô xem đó là cơ hội để nhìn lại và hoàn thiện mình hơn. “Ít nhất khán giả không phản ứng quá tiêu cực về diễn xuất của tôi, tôi cảm nhận điều đó đã là một khởi đầu ổn”, MisThy bày tỏ.

Nói về định hướng tương lai, MisThy thừa nhận bản thân muốn theo đuổi diễn xuất, nhưng chưa dám khẳng định chắc chắn. “Nếu con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp quá khó, tôi có thể sẽ dừng lại. Nhưng hiện tại tôi vẫn muốn cố gắng”, cô chia sẻ.

Từ một streamer, nhà sáng tạo nội dung đến việc thử sức ở điện ảnh, MisThy cho rằng mọi lựa chọn đều xuất phát từ mong muốn trải nghiệm. Giữa nhiều ý kiến trái chiều, MisThy chọn cách đối diện bằng sự thẳng thắn và thái độ cầu thị. Với cô, hành trình ở điện ảnh chỉ mới bắt đầu và những tranh luận hiện tại cũng là một phần không thể thiếu trên con đường tìm kiếm cơ hội mới.

Tin liên quan

'Song hỷ lâm nguy' gặp 'nguy', đạo diễn nói gì?

'Song hỷ lâm nguy' gặp 'nguy', đạo diễn nói gì?

Dù sở hữu dàn diễn viên thực lực nhưng 'Song hỷ lâm nguy' đang đối mặt với thực tế khắc nghiệt tại rạp khi chỉ thu về khoảng 6 tỉ đồng sau 4 ngày đầu mở bán vé - một con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của phim Việt hiện nay. Đứng trước nguy cơ thua lỗ của dự án đầu tay, đạo diễn Vũ Hà đã có những chia sẻ thẳng thắn về bài học đắt giá và sự đánh đổi bằng 'xương máu'.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận