Streamer đóng chính phim điện ảnh, nói về tin đồn ‘bỏ tiền để mua vai’

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tham gia phim điện ảnh, MisThy cho biết bản thân không xem đây là một vai chính hoàn toàn. Theo nữ streamer, bộ phim có nhiều tuyến nhân vật nên trách nhiệm được chia sẻ cho tất cả diễn viên. “Vai diễn của tôi không hoàn toàn là vai chính nhưng cũng không hẳn là vai phụ. Nhờ đó, tôi phần nào giảm bớt áp lực. Nếu đảm nhận vai chính hoàn toàn, có lẽ tôi sẽ cảm thấy lo lắng hơn”, nữ streamer bày tỏ.

Trong phim, MisThy vào vai một cô gái gen Z theo đuổi nghề tổ chức đám cưới. Nhân vật này được xây dựng với nhiều nét tương đồng với chính cô ngoài đời. MisThy thừa nhận đây là lựa chọn có chủ đích, nhằm giúp bản thân dễ thể hiện hơn khi bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. “Tôi mong muốn vai diễn đầu tay có sự gần gũi với bản thân, bởi mọi thứ đều là lần đầu và cũng là bước ra khỏi vùng an toàn”, cô chia sẻ.

Giữa nhiều ý kiến trái chiều, MisThy cho biết cô đón nhận phản hồi với tinh thần cầu thị để hoàn thiện bản thân ẢNH: A.H

Trước những ý kiến cho rằng cô đưa hình ảnh streamer lên phim, MisThy cho rằng điều đó không phải vấn đề. “Tính cách ngoài đời của tôi như thế nào thì lên phim tôi cũng thể hiện tương tự. Nếu khán giả thấy giống thì có thể hiểu là tôi lựa chọn lối diễn tự nhiên”, MisThy nói. Nữ streamer cũng nhìn nhận việc bị “đóng khung” trong hình tượng vui vẻ, tích cực chưa hẳn là bất lợi, bởi đó có thể trở thành điểm cộng giúp cô được nhớ đến ở những vai phù hợp.

MisThy lên tiếng về tin đồn

Trước nghi vấn MisThy bỏ tiền để có được vai diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cô thẳng thắn cho biết đây chỉ là cách mọi người “trêu đùa” nhau, không phản ánh đúng bản chất câu chuyện.

Theo MisThy, Song hỷ lâm nguy ban đầu chỉ là một dự án nhỏ do ê kíp cùng nhau phát triển. “Chúng tôi bắt đầu từ một kịch bản nhỏ, có thể là phát triển theo dạng phim ngắn. Sau đó dự án lớn dần lên thành phim điện ảnh. Tôi đã đồng hành từ giai đoạn đầu, nên khi dự án phát triển lớn hơn, tôi tiếp tục tham gia”, cô kể.

Nữ streamer cho biết trong quá trình thực hiện, các thành viên trong ê kíp cùng nhau đóng góp công sức, ý tưởng và cả tài chính nếu cần thiết.

MisThy cũng khẳng định ở thời điểm hiện tại, cô chưa đạt được vị trí có thể “lựa chọn vai diễn”. Việc tham gia dự án đơn giản xuất phát từ sự yêu thích và mong muốn trải nghiệm.

Bên cạnh những tranh cãi, MisThy cho biết bản thân đón nhận phản hồi từ khán giả với tâm thế cởi mở. Cô xem đó là cơ hội để nhìn lại và hoàn thiện mình hơn. “Ít nhất khán giả không phản ứng quá tiêu cực về diễn xuất của tôi, tôi cảm nhận điều đó đã là một khởi đầu ổn”, MisThy bày tỏ.

Nói về định hướng tương lai, MisThy thừa nhận bản thân muốn theo đuổi diễn xuất, nhưng chưa dám khẳng định chắc chắn. “Nếu con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp quá khó, tôi có thể sẽ dừng lại. Nhưng hiện tại tôi vẫn muốn cố gắng”, cô chia sẻ.

Từ một streamer, nhà sáng tạo nội dung đến việc thử sức ở điện ảnh, MisThy cho rằng mọi lựa chọn đều xuất phát từ mong muốn trải nghiệm. Giữa nhiều ý kiến trái chiều, MisThy chọn cách đối diện bằng sự thẳng thắn và thái độ cầu thị. Với cô, hành trình ở điện ảnh chỉ mới bắt đầu và những tranh luận hiện tại cũng là một phần không thể thiếu trên con đường tìm kiếm cơ hội mới.