Sự âm thầm của biết bao con người phía sau những đường dây điện

Tôi từng nghĩ điện là điều rất bình thường trong cuộc sống. Chỉ cần bật công tắc là có ánh sáng, mở máy lạnh là có hơi mát, mọi sinh hoạt cứ thế diễn ra tự nhiên đến mức ít ai để ý phía sau đó là cả một hệ thống đang vận hành không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi làm việc tại Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, tôi mới cảm nhận rõ hơn giá trị của sự thầm lặng ấy.

Tôi từng nghĩ điện là điều rất bình thường trong cuộc sống Ảnh: EVNHCMC

Có những hình ảnh mà chỉ người trong ngành mới thật sự thấu hiểu. Với tôi, đó là hình ảnh những anh công nhân Hotline lặng lẽ làm việc trên cao giữa cái nắng gay gắt của thành phố, phía dưới vẫn là dòng người tất bật qua lại và nhịp sống chưa bao giờ ngừng chuyển động.

Tôi vẫn nhớ một buổi trưa oi bức ở TP.HCM. Mặt đường nóng hầm hập, người đi đường ai cũng cố tìm cho mình một khoảng bóng râm để tránh nắng. Thế nhưng trên cao, giữa những đường dây điện chằng chịt, anh em Hotline vẫn đang tập trung làm việc. Bộ đồ bảo hộ kín mít dưới thời tiết gần như ngột ngạt, từng thao tác được thực hiện cẩn trọng đến gần như tuyệt đối. Đứng phía dưới nhìn lên, tôi chợt cảm thấy tim mình chùng xuống khi biết rằng họ đang làm việc trực tiếp trên đường dây mang điện.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là ngay bên dưới nơi họ làm việc, cuộc sống của thành phố vẫn diễn ra bình thường. Những cửa hàng vẫn mở cửa, dòng xe vẫn nối dài, máy lạnh trong các tòa nhà vẫn hoạt động. Hóa ra có những công việc nguy hiểm đến vậy là để giữ cho cuộc sống của người khác được bình thường.

Nếu như trước đây, việc sửa chữa hay bảo trì lưới điện thường phải thực hiện cắt điện để đảm bảo an toàn, thì nay, với công nghệ sửa chữa điện nóng - Hotline, nhiều công tác vẫn được thực hiện mà không làm gián đoạn việc sử dụng điện của người dân. Nghe qua có thể chỉ là một bước tiến về kỹ thuật, nhưng với tôi, đó còn là câu chuyện của trách nhiệm và sự tận tụy. Bởi phía sau sự ổn định của dòng điện là những con người vẫn ngày đêm đối diện với áp lực, hiểm nguy để giữ cho thành phố không bị gián đoạn ánh sáng.

Anh em Đội Hotline chuẩn bị vào công việc Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Người ta chỉ nhớ ngành điện khi mất điện thôi"

Trong hành trình 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, biết bao thế hệ cán bộ công nhân viên đã âm thầm cống hiến để xây dựng và phát triển hệ thống điện ngày càng hiện đại. Từ những ngày đầu sau ngày đất nước thống nhất với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, đến hôm nay thành phố đã trở thành đô thị năng động, hiện đại bậc nhất cả nước. Thành quả ấy không chỉ được tạo nên từ những công trình lớn hay những con số tăng trưởng, mà còn được xây dựng từ sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người đã dành cả tuổi trẻ để giữ cho dòng điện luôn vận hành ổn định.

Tôi càng có dịp hiểu hơn về những con người đang âm thầm góp sức cho ngành điện mỗi ngày. Điều khiến tôi nhớ nhất không phải là những thành tích hay những lời giới thiệu về chuyên môn, mà là những hình ảnh rất đời thường. Có người vừa ăn vội hộp cơm trưa đã nhận nhiệm vụ lên đường. Có người nhiều năm quen với việc trực lễ, tết để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn. Có những đêm mưa lớn, khi nhiều người đã yên giấc thì anh em vẫn khoác áo mưa đi xử lý sự cố ngoài đường. Họ kể chuyện nghề bằng giọng rất nhẹ nhàng, như thể những khó khăn ấy là điều hiển nhiên của công việc. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến tôi càng thêm xúc động.

Tôi nhớ mãi một câu nói vui của một anh công nhân Hotline: “Người ta chỉ nhớ ngành điện khi mất điện thôi”. Nghe qua tưởng như một câu đùa, nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Bởi đúng thật, khi điện ổn định, mọi thứ trở nên quá quen thuộc đến mức người ta quên rằng phía sau đó là sự nỗ lực của biết bao con người. Chỉ đến khi mất điện giữa một ngày nắng nóng hay trong cơn mưa lớn, người ta mới nhận ra điện quan trọng thế nào đối với cuộc sống. Và cũng khi ấy mới hiểu, để giữ cho dòng điện luôn ổn định là công việc không hề đơn giản.

Vào ca sửa chữa điện nóng Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trong số những hình ảnh tôi từng thấy về nghề điện, lực lượng Hotline luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc đặc biệt nhất. Bởi họ không chỉ đại diện cho sự đổi mới và hiện đại mà còn là biểu tượng cho tinh thần dấn thân thầm lặng của người lao động ngành điện hôm nay. Làm việc trên cao, trực tiếp trên đường dây đang mang điện là công việc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, sự phối hợp chính xác. Chỉ cần một chút chủ quan cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và đồng nghiệp. Thế nhưng những người công nhân ấy vẫn ngày ngày bền bỉ với công việc của mình, âm thầm góp phần giữ cho thành phố luôn vận hành liên tục.

Và giữa thành phố rực rỡ ánh đèn hôm nay, tôi hiểu rằng phía sau mỗi dòng điện ổn định là mồ hôi, trách nhiệm và sự tận tụy của những người công nhân ngành điện - những người đang lặng lẽ giữ sáng cho thành phố mỗi ngày.