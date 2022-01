Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Di tích quốc gia chùa Vàng bị xâm hại

Bà Đỗ Thị Chín, một người dân làng Vàng (xã Cổ Bi, H.Gia Lâm, Hà Nội), đã “ôm” những bức xúc về việc của chùa Vàng trong suốt 1 năm qua. Bức xúc của bà bắt đầu từ khi bức tường quen thuộc với bà bao quanh di tích đình - chùa Vàng bị phá. Cây cổ thụ trong diện tích này cũng bị chặt.

Di tích đình - chùa Vàng đã được công nhận di tích quốc gia từ năm 1995. Cũng theo quyết định công nhận này, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác, xây dựng trong khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt, sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng VH-TT.

Đã có một văn bản liên quan đến vụ việc này được lập vào ngày 16.1.2021. Đó là phiếu báo cáo, đề xuất xử lý vi phạm do Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị H.Gia Lâm thuộc tổ địa bàn xã Cổ Bi lập. Văn bản do ông Đinh Xuân Dương, công chức của đội này, lập gửi Chủ tịch UBND xã Cổ Bi. Nội dung cho biết thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ngày 16.1.2021, tổ địa bàn xã Cổ Bi đã kiểm tra sân bóng thuộc khu di tích đình - chùa Vàng.

Sáng 5.1.2022, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã ký văn bản về vụ việc ở chùa Vàng. Theo đó, hai di tích đình, chùa Vàng không có ranh giới rõ ràng trên thực địa (không có tường rào ngăn cách). Hồ sơ xếp hạng di tích được thực hiện thành cụm di tích đình - chùa. Do đó, chùa Vàng không có hồ sơ bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích độc lập mà được gộp chung bản đồ khoanh vùng cùng di tích đình Vàng. Mặc dù vậy, Sở VH-TT Hà Nội khẳng định: “Vị trí tường rào bị phá để mở rộng đường thuộc khu vực bảo vệ 2 của cụm tích đình, chùa Vàng”. Cũng theo Sở VH-TT Hà Nội: “Việc phá tường xây lùi vào chỉ giới thuộc khu vực 2 của cụm di tích đình - chùa Vàng chưa xin ý kiến của cấp thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định là vi phạm điều 32 luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009”.

Cũng vì thế, Sở VH-TT Hà Nội cho biết sau khi kiểm tra hiện trạng, đối chiếu với hồ sơ di tích, Sở đã có Văn bản số 447/SVHTT-QLDT ngày 25.2.2021, trong đó có nội dung đề nghị UBND H.Gia Lâm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét xử lý vi phạm liên quan đến di tích chùa Vàng theo đúng thẩm quyền. Sở cũng đã có Văn bản số 2555, đề nghị UBND H.Gia Lâm “xem xét hình thức xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân đã vi phạm về trật tự xây dựng trong khuôn viên khu vực 1 di tích đình chùa Vàng; việc tự ý đập tường thuộc khu vực 2 di tích đình - chùa Vàng; kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và có hình thức xử lý theo luật định”.

Đen Vâu trình làng MV gây sốt Mang tiền về cho mẹ

Mang tiền về cho mẹ được Đen Vâu sáng tác trong 4 năm, nhưng 3 năm đầu chỉ có tựa và những câu rap rời rạc. Đen tiết lộ anh ấp ủ 4 năm để viết ca khúc Mang tiền về cho mẹ với những trải nghiệm sâu sắc về tình thân. Trong teaser kéo dài 22 giây, nam ca sĩ đứng lặng giữa biển, hai tay ôm chú cá to và đứng đọc rap trên bờ biển. Đen Vâu thừa nhận anh là người tình cảm nhưng ít nói, khó thổ lộ với người thân yêu. “Tôi nghĩ nhiều người con trai khác cũng thế, không biết phải nói với mẹ như thế nào nên chỉ biến mọi thứ thành hành động. Tôi không bao giờ khoe mẹ là mình làm gì, tới khi mua smartphone thì ba mẹ ở nhà mới tìm được nhạc của Đen để nghe. Chính vì ngại bày tỏ trực tiếp, nên tôi mới đặt nhiều tâm tư vào bài nhạc này”, anh chia sẻ. Kết hợp với nam rapper trong dự án này là nữ ca sĩ Nguyên Thảo. Anh cho biết mất nhiều công sức để thuyết phục cô góp mặt trong sản phẩm mới.

Các học sinh lớp 12 Trường THCS-THPT Trần Cao Vân (Q.Tân Phú, TP.HCM) cũng như những diễn đàn học sinh đã thảo luận sôi nổi, bày tỏ sự hào hứng và thích thú với nội dung ngữ liệu trong đề kiểm tra thử học kỳ 1 môn ngữ văn là bài rap Mang tiền về cho mẹ của rapper Đen Vâu. Cụ thể, đề kiểm tra của Trường THCS-THPT Trần Cao Vân đã sử dụng đoạn trích trong bài rap của Đen Vâu, với những câu hỏi thú vị trong phần đọc hiểu như “Đen Vâu khẳng định mẹ mình “không dám” làm những gì? Vì sao?” hay “Em có đồng tình với quan điểm của Đen Vâu trong câu “Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè” không? Vì sao?”…

Dịch giả chuyển ngữ Truyện Kiều nhận giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn

Nguyễn Bình, dịch giả 20 tuổi, được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Tác giả trẻ, hạng mục dịch thuật với bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh.

Tại buổi họp báo công bố giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra hôm qua 6.1 ở Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều dành nhiều thời gian để nói về Nguyễn Bình. Tác giả Nguyễn Bình, 20 tuổi, là người nhận giải ở hạng mục Văn học dịch với bản dịch tiếng Anh tác phẩm Truyện Kiều.

Theo ông Thiều, trao giải cho bản dịch của tác giả Nguyễn Bình cũng là trao giải cho ý thức về di sản của ông cha trong thi ca, thêm vào đó Nguyễn Bình cũng trình bày một phương pháp luận dịch thuật. “Bạn ấy đã đọc nhiều sử thi trên thế giới để nghiên cứu phương pháp tốt nhất để dịch. Tôi cho rằng phương pháp đó rất khoa học, mới mẻ. Chúng tôi đưa bản này cho các nhà văn Mỹ đã từng đọc, từng dịch văn học Việt Nam thẩm định”, ông Thiều cho biết.

Bên cạnh giải thưởng văn học dịch cho tác giả Nguyễn Bình, Hội Nhà văn Việt Nam còn trao 3 giải thưởng cho thơ. Đó là giải thưởng cho Lý Hữu Lương với Yao, Lữ Mai với Chư Tan Kra mây trắng và Phương Đặng với Con người. Hội cũng trao giải thưởng văn xuôi cho Đinh Phương với Nắng thổ tang. Giải lý luận phê bình được trao cho tác giả Vũ Thị Trang với Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật.

Phòng trà Online đưa Erik và Phương Mỹ Chi đến với khán giả Đà Lạt

Sau chương trình tại Hưng Yên, Phòng trà Online Vol.5 đến với Đà Lạt thơ mộng vào ngày 8.1. Đây cũng là mini show đầu tiên tại Đà Lạt có sự góp mặt của Erik - quán quân The Heroes.

Nếu các chương trình Phòng trà Online Vol.1, 2, 3 diễn ra chủ yếu phục vụ khán giả xem trực tuyến thì từ Vol.4, ê-kíp thực hiện đã thay đổi định dạng, với phiên bản Live in nature - Hát giữa thiên nhiên. Với Vol.5 diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 8.1, đây là chương trình đầu tiên được bán vé xem trực tiếp (ngoài ra, khán giả vẫn có thể xem livestream trực tuyến tại fanpage Top Live Show). Ê-kip sản xuất cho biết, khán giả thưởng thức minishow đầu tiên của Erik tại thành phố sương mù này, trong không gian thật đặc biệt: đồi Đỗ Quyên, Tà Nung. Chương trình sẽ mang đến những tiết mục song ca giữa Erik cùng Phương Mỹ Chi – 2 giọng hát vừa gây sốt trong bản Nam quốc sơn hà từ cuộc thi The Heroes. Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi lần đầu tiên trình diễn những bản tình ca bolero tại không gian đồi hoa của thành phố Đà Lạt – nơi sản sinh ra những bản tình ca bolero bất hủ.





Rừng thế mạng vượt qua bom tấn 007, vào top 2 phòng vé Việt

Bộ phim kinh dị sinh tồn Việt Rừng thế mạng đang có thành tích khá khả quan tại phòng vé khi thu được hơn 8 tỉ đồng sau 5 ngày công chiếu.

Rừng thế mạng là phim Việt tiên phong khởi chiếu sau đợt giãn cách lịch sử năm 2021. Khoảng cách từ ngày công chiếu tác phẩm đến hai phim nội ra mắt gần nhất trước đó lên đến 8 tháng.

Được miêu tả là dựa theo những sự kiện tâm linh ở Tà Năng - Phan Dũng, bộ phim Rừng thế mạng để lại ấn tượng lớn với khán giả khi dàn diễn viên trẻ lăn xả trong các cảnh quay khó nơi rừng núi hiểm trở và nam chính Huỳnh Thanh Trực chấp nhận ăn sống tận... 3 con ếch để đóng phim. Sau 5 ngày chiếu chính thức, phim điện ảnh Rừng thế mạng đã được đón nhận tích cực, đạt doanh thu hơn 8 tỉ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân đứng thứ hai phòng vé cuối tuần qua, xếp sau bom tấn Spider-Man: No Way Home và trên phần mới về điệp viên 007 - No Time to Die. Đây là kết quả tích cực với bộ phim và cả phòng vé Việt, trong bối cảnh nhiều địa phương, bao gồm thủ đô Hà Nội, vẫn chưa mở cửa rạp chiếu. Có thể thấy rằng khán giả Việt vẫn rất quan tâm và ủng hộ điện ảnh nước nhà.

Rừng thế mạng là phim Việt đầu tiên khai thác chủ đề sinh tồn. Tác phẩm vinh dự nhận nhiều phản hồi tích cực từ các đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt là đối với sự lăn xả, dũng cảm sản xuất trong điều kiện khó khăn và nguy hiểm ở Tà Năng Phan Dũng. Phim hiện vẫn trình chiếu ở các cụm rạp toàn quốc.

Núi Lang Biang rạo rực sắc hồng mai anh đào

Từ lễ Giáng sinh 2021 đến nay, hằng ngày có nhiều đoàn du khách nối đuôi nhau nườm nượp lên núi Lang Biang (TT.Lạc Dương), cách Đà Lạt khoảng 20km để mong ghi lại những hình ảnh một năm chỉ có một lần, khi rừng mai anh đào nguyên sơ (rừng đào nguyên) ở độ cao gần 2.000 mét bung nụ, khoe sắc hồng thắm.

Anh Krajăn Ha Drim (ngụ TT.Lạc Dương) cho biết khi tiết trời từ se lạnh chuyển sang ấm áp hơn là điều kiện thuận lợi để rừng đào nguyên phía sau dãy núi Lang Biang nở hoa. Mai anh đào là giống hoa đặc hữu của phố núi Đà Lạt mỗi năm chỉ nở một lần từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau.

Năm nay, từ ngày lễ Giáng sinh, rừng đào nguyên sau núi Lang Biang đã đua nhau khoe sắc làm mê mẩn lòng người. Để đến được rừng mai anh đào nguyên sơ này, nhiều người phải thuê xe U oát (UAZ) để vượt qua chặng đường dốc núi cheo leo, hiểm trở (100.000 đồng/người/khứ hồi). Bên cạnh đó có những bạn trẻ lại muốn thử sức bằng cách cưỡi xe máy cố băng qua những con đường dốc đứng đầy trắc trở để đến với rừng mai anh đào.

Lễ trao giải Grammy 2022 bị hoãn do dịch bệnh bùng phát

Lễ trao giải Grammy năm nay tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ đạt đỉnh cao trong âm nhạc đã bị hoãn vì sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, các nhà tổ chức cho biết hôm 5.1.

Chương trình lễ trao giải Grammy 2022 được lên kế hoạch diễn ra tại một nhà thi đấu ở trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ), phát sóng trực tiếp trên kênh CBS vào ngày 31.1.2022.

Các đề cử giải Grammy được công bố vào tháng 11.2021. Nam nghệ sĩ nhạc jazz Jon Batiste dẫn đầu danh sách với 11 đề cử. Justin Bieber, Doja Cat và H.E.R. bám sát với 8 đề cử. Ngôi sao nhạc pop tuổi teen Olivia Rodrigo, nghệ sĩ kỳ cựu Tony Bennett (95 tuổi), người đã giành giải Grammy đầu tiên vào năm 1963 cũng có tên trong danh sách.

Ban tổ chức hy vọng năm nay sẽ quay trở lại với lễ trao giải theo truyền thống, gần gũi hơn với một lượng lớn khán giả tham dự như trước đây. Trevor Noah là người dẫn chương trình lễ trao giải Grammy năm nay.

CBS và Học viện Ghi âm cho biết họ đã tham khảo ý kiến ​​của các quan chức địa phương, chuyên gia y tế và nghệ sĩ trước khi quyết định hủy tổ chức vào tháng 1.

Lễ trao giải Grammy 2021 từng bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Buổi lễ được tổ chức vào tháng 3 thay vì tháng 1.2021 bằng hình thức kết hợp các phân đoạn ghi âm, ghi hình trước với trực tiếp sự kiện trước số người tham dự hạn chế vì giãn cách xã hội.