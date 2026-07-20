Sự nghiệp của Đạt G sau khi kết hôn với cháu gái NSƯT Bảo Quốc

Đạt G trở lại với âm nhạc

Trở lại với Vpop, Đạt G dành tặng cho khán giả 11 ca khúc trong album Ác mộng đẹp. Ở dự án lần này, nam ca sĩ mong muốn khắc họa hành trình trưởng thành của mình ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

Đạt G cho biết anh sẽ lần lượt phát hành những bài trong hai chương còn lại của album này Ảnh: NVCC

Album mới của Đạt G chia làm 3 chương. Chương đầu tiên là những cảm xúc nặng nề nhất sau đổ vỡ, gồm các ca khúc: Có những ngày, Ngồi nghe em khóc, Để lại người mình thương. Ba bài hát khắc họa hình ảnh một chàng trai đối diện với mất mát, ký ức không thể xóa nhòa và cảm giác bất lực khi phải buông tay người mình yêu. Đây cũng là phần mang màu sắc u tối nhất. Chương thứ 2 là những ký ức tiếc nuối hay những câu hỏi bỏ ngỏ. Đây là chương giàu tính tự sự, đào sâu nội tâm của người chưa thể bước qua quá khứ.

Chương cuối cùng mang màu sắc tươi sáng và nhân vật trong từng bài hát cũng có góc nhìn tích cực về những vụn vỡ đã qua.

Với Đạt G, album thứ hai chất chứa nhiều nỗi niềm của anh sau những "giông bão" Ảnh: NVCC

Album lần này có nhiều ý nghĩa đối với Đạt G vì nó đánh dấu giai đoạn anh đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

"Đây không chỉ là album thứ hai trong sự nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của Đạt G. Có những cảm xúc trước đây Đạt G chưa đủ 'độ chín' để viết, nhưng bây giờ tôi đã có thể kể lại bằng âm nhạc. Album này là cách tôi lưu giữ những điều từng khiến mình đau, nhưng cuối cùng lại giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn”, tác giả bài Anh ơi ở lại chia sẻ.



Bên cạnh đó, chồng của Cindy Lư cũng muốn khán giả đồng cảm và thấu hiểu những khó khăn mà anh đã đối diện cũng như vượt qua.

Đạt G thừa nhận khi đến với Cindy Lư, anh biết mình có thể mất hết sự nghiệp Ảnh: NVCC

Sau khi kết hôn với Cindy Lư (cháu gái của NSƯT Bảo Quốc), Đạt G ngày càng tạo được thiện cảm với công chúng nhờ cách cư xử với hai con gái riêng của vợ. Loạt khoảnh khắc chủ nhân bản hit Buồn của anh đưa đón, chăm sóc, chơi đùa với bé Gà và Cún luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả.

Trong một podcast gần đây, Đạt G tâm sự: "Tôi và Cindy từng nói với nhau là ngày cả hai lựa chọn đồng hành cùng nhau, tôi biết mình mất sự nghiệp. Nhưng tôi vẫn chọn cô ấy để đồng hành. Rõ ràng trong những năm tháng, Cindy gặp khó khăn rất nhiều và tôi cảm giác mình như 'phế vật'. Tôi không biết giúp cô ấy như thế nào và bắt đầu từ đâu vì chính mình cũng không ổn. Có những ngày tôi đi hát show ở Đà Lạt, tôi nhờ Cindy giữ giùm điện thoại thì cô ấy vô tình thấy tin nhắn tôi mượn tiền. Số tiền đó là tôi mượn cho Cindy đóng tiền học cho Gà và Cún. Trong những năm tháng khó khăn nhất, tôi vẫn cố gắng giữ lời hứa với cô ấy".