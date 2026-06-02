Sự thật chuyện người đàn ông TP.HCM trúng 12 tỉ khi viếng Bà Chúa Xứ núi Sam

Cao An Biên - Dương Lan
02/06/2026 15:45 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ ảnh người đàn ông ngồi bên những cọc tiền 12 tỉ đồng chất chồng, tay cầm 6 tờ vé trúng độc đắc khẳng định anh trúng số khi đi viếng Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang).

"Một anh trai không rõ danh tính nhưng rất viral. Đi viếng chùa Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), xuống núi mua 6 tờ vé số ủng hộ. Trúng luôn 12 tỉ đồng!", câu chuyện kèm hình ảnh một người đàn ông tay cầm 6 tờ vé số trúng độc đắc, ngồi cạnh cọc tiền chất chồng đang được dân mạng chia sẻ ào ạt.

Sự thật chuyện người đàn ông TP.HCM trúng 12 tỉ khi viếng Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 1.

Ảnh người đàn ông cầm 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 12 tỉ cùng chuyện gặp may khi đi viếng Bà Chúa Xứ núi Sam đang được dân mạng chia sẻ

ẢNH: NVCC

Nhiều bài đăng khẳng định người đàn ông trong ảnh là người trúng số. Bên cạnh đó, không ít tài khoản để lại bình luận chúc mừng, "xin vía mạnh" để gặp may mắn tương tự.

Một tài khoản bình luận: "Cái số phải giàu là vậy! Đang yên đang lành 12 tỉ rơi vào đầu! Nghĩ đến việc tiêu tiền mà mệt hết cả người!". "Có khi nào là ảnh AI không?", Elly Nguyễn chia sẻ. Nickname Minh chia sẻ vui: "Anh trong ảnh thiệt đẹp trai! Xin vía!".

Người đàn ông trong ảnh nói gì?

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Lê Du ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ), người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh gây sốt mạng xã hội cho biết anh không phải là người trúng số như nhiều người lầm tưởng.

Trên thực tế, anh Lê Du là đại diện của đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh nổi tiếng ở TP.HCM, bức ảnh mà dân mạng chia sẻ là ảnh anh đang đổi thưởng cho vị khách trúng số.

Theo xác nhận từ đại lý, 6 tờ vé số trúng độc đắc mà anh cầm trên tay thuộc sở hữu của một khách nam sống ở xã Bà Điểm. Những tờ vé có dãy số may mắn 981576 trúng xổ số Long An ngày 30 tháng 5.

"Khách cùng người thân đi viếng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang, trong lúc ghé trạm dừng chân ở Đồng Tháp, anh đã mua vé ủng hộ người bán dạo và bất ngờ trúng số. Trước đó, tôi cũng có đổi thưởng 2 tờ độc đắc tương tự, cùng dãy số và cùng đài trên cho một khách khác ở Bến Tre cũ (Vĩnh Long), cũng mua ở trạm dừng trong lúc đi núi. Với tôi, đây là trùng hợp thú vị!", anh Lê Du nói.

Có thâm niên nhiều năm kinh doanh vé số, anh Lê Du cho biết đã quen với việc bị hiểu lầm là người trúng số khi thường xuất hiện trong những clip đổi thưởng cho khách. Theo anh, đa phần khách trúng số đều không muốn lộ diện danh tính, hình ảnh.

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6: Người trúng số đài TP.HCM nhận chuyển khoản

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6, một người trúng số 16 tờ đài TP.HCM lập tức được đại lý chuyển khoản.

