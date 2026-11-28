Tối 28.11, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa (Đắk Lắk), cho biết thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nước lũ gây ngập tới mái nhà của người dân là không đúng sự thật trong đợt mưa lớn đang diễn ra.

Ông Thân cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tại các khu vực vùng trũng thấp, ven sông Ba, đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện, trên địa bàn xã ghi nhận chỉ ngập cục bộ tại một số đường nội thôn.

Nhiều người cho rằng hình ảnh này được đăng trên mạng mới đây có thể được chỉnh sửa bởi trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc dùng ảnh cũ của đợt lũ lịch sử tháng 11.2025 tại Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Thân nhấn mạnh, hình ảnh nước lũ ngập tới mái nhà được chia sẻ trên mạng xã hội có dấu hiệu là ảnh cũ (đợt lũ lịch sử tháng 11.2025). Người đăng tải hình ảnh không phải là người sinh sống tại địa phương, mà chỉ có người thân quen ở xã Sơn Hòa.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung "thiên nhiên đôi khi thật hiền hòa, nhưng cũng có lúc khắc nghiệt đến xót xa", kèm theo hình ảnh miêu tả cảnh ngập lụt đến mái nhà của người dân.

Đặc biệt, người này còn ghi chú vào bài đăng "ảnh 28.11.2026 tại Phú Yên từ clip người dân". Khi bài viết đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.

Nhiều người cho rằng hình ảnh có thể được chỉnh sửa bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc dùng ảnh cũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk (tin phát lúc 15 giờ 28.11), trên sông Kỳ Lộ, lũ đang tăng nhanh, mực nước tại trạm Đa Lộc 27,85 m, dưới báo động 2 là 0,15 m.

Trên sông Bàn Thạch, lũ đang dao động, mực nước tại trạm Hòa Mỹ Tây là 10,79 m, trên báo động 1 là 0,29 m. Trên sông Ba, mực nước dao động đến tăng dần và ở dưới mức báo động 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, lũ tiếp tục dao động đến tăng nhanh; mực nước đỉnh lũ khả năng lên mức từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Trên sông Ba, mực nước tiếp tục tăng dần, đỉnh lũ có khả năng đạt lên mức báo động 2, đến trên báo động 2, nguy cơ gây ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường.