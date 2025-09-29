Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sự thật vụ người phụ nữ rải các túi bột trên đường ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
29/09/2025 15:36 GMT+7

Liên quan clip người phụ nữ rải các túi bột lạ trên đường ở phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân bị bệnh, bất thường về thần kinh, túi bột nghi là bột nước giải khát.

Chiều 29.9, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng làm việc với những người liên quan để làm rõ đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội về việc người phụ nữ liên tục rải bột lạ qua nhiều đoạn đường.

Sự thật vụ người phụ nữ rải các túi bột trên đường ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đoạn clip ghi lại vụ việc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, sáng nay, một đoạn clip thu hút hơn 4 triệu lượt xem ghi lại hình ảnh 2 người chở nhau trên xe máy. Người phụ nữ mặc áo khoác cam xé túi chứa loại bột lạ, rồi liên tục rải dọc đường. Khi bột trong túi rơi ra hết, người phụ nữ quăng luôn túi chứa bột xuống đường và tiếp tục xé túi khác. Hành động này lặp đi lặp lại liên tục. Người quay đoạn clip cho hay người phụ nữ đã rải khoảng 30 túi.

Đoạn clip lập tức được nhiều người chia sẻ lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hoang mang không biết đây là bột gì, tại sao không bỏ rác mà lại rải dọc đường?

Liên quan vụ việc, nguồn tin Thanh Niên cho biết, trưa cùng ngày, Công an phường Hiệp Bình đã xác minh, làm việc với những người liên quan và bước đầu có báo cáo.

Theo đó, 2 người phụ nữ trong video là bà T.T.N.S (người lái xe máy) và cháu gái tên N.H.Y (46 tuổi, người ngồi sau, rải bột), hiện làm việc tại một công ty ở Bình Dương cũ (TP.HCM). Hai dì cháu thuê trọ sống cùng nhau, gần công ty và lâu lâu về nhà thăm bà N.T.N (89 tuổi, mẹ của bà S.) ở phường Tam Bình.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, bà Y. có dấu hiệu bệnh, bất thường về thần kinh, các túi bột mà bà Y. rải ra đường là của một loại nước giải khát.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ rải bột lạ trên đường.

