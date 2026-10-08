Suất chiếu sớm của phim Việt - con dao 2 lưỡi

Gần nhất, Trại buôn người trước khi phát hành chính thức đã có suất chiếu sớm vào ngày 24.9. Với doanh thu hơn 11 tỉ đồng, phim do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn dẫn đầu phòng vé Việt trong ngày chiếu sớm, tạo bước đà thuận lợi để chinh phục những cột mốc cao hơn. Trưa 7.10, Trại buôn người đã "bỏ túi" hơn 330 tỉ đồng, nằm trong top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất tính đến hiện tại.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang trong quá trình thực hiện Trại buôn người Ảnh: ĐPCC

Mèo Bích Trang (Nguyễn Ngọc Bích Trang), đại diện nhà sản xuất, cho biết Trại buôn người là một dự án chạm đến chủ đề nhạy cảm, nhói lòng. Do đó, các suất chiếu sớm chính là cơ hội để đoàn phim "mở khóa" những lời nhận xét, tạo điểm tựa niềm tin cho khán giả trước khi bước vào tuần chiếu chính thức.

Tương tự, nhiều nhà sản xuất cũng tận dụng các suất chiếu sớm để không chỉ quảng bá phim mà còn có nguồn thu khá tốt trước khi bước vào ngày công chiếu chính thức. Một ví dụ có thể nhắc đến là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu với suất chiếu sớm kéo dài hơn 6 ngày, giúp tác phẩm thu về gần 70 tỉ đồng. Lên hương cũng nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả nhờ những suất chiếu sớm. Đến hiện tại, tác phẩm do Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông làm đạo diễn đã chạm mốc gần 94 tỉ đồng.

Hiện việc tổ chức các suất chiếu sớm đang trở nên khá phổ biến đối với phim Việt. Đây là một công cụ phát hành và marketing mà mỗi nhà sản xuất, nhà phát hành có thể lựa chọn tùy thuộc vào đặc điểm của từng bộ phim và bối cảnh thị trường tại thời điểm ra mắt.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CGV VN, có nhiều lý do để một bộ phim lựa chọn chiếu sớm. Trước hết, đây có thể là một phần trong chiến dịch truyền thông nhằm tạo sự chú ý và thúc đẩy hiệu ứng truyền miệng trước ngày khởi chiếu chính thức. Nếu bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, hiệu ứng truyền miệng tốt có thể giúp phim tạo đà doanh thu. Kết quả kinh doanh khả quan cũng là một trong những yếu tố để các cụm rạp cân nhắc tăng thêm suất chiếu trong những ngày tiếp theo.

"Ở một góc độ khác, khi thị trường có nhiều bộ phim cùng ra mắt trong một thời điểm, đặc biệt là những phim có cùng nhóm khán giả mục tiêu, suất chiếu sớm cũng giúp bộ phim tiếp cận khán giả và tạo doanh thu trước khi bước vào giai đoạn cạnh tranh trực tiếp hơn.

Trong bối cảnh số lượng phim Việt ngày càng tăng, việc lựa chọn thời điểm tiếp cận khán giả vì vậy cũng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát hành", ông Nguyễn Hoàng Hải nhận định.

Cảm nhận của khán giả là đánh giá công bằng nhất

Bên cạnh đó, chiếu sớm cũng giống như "con dao hai lưỡi". Nếu chất lượng phim tốt, phản hồi tích cực có thể tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh và giúp bộ phim bứt phá. Ngược lại, thực tế từng cho thấy có những bộ phim được khán giả kỳ vọng rất cao trong quá trình thực hiện, nhưng nếu phản hồi ban đầu từ suất chiếu sớm không tốt, những đánh giá tiêu cực có thể lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội và khiến bộ phim giảm sức hút ngay trước cuối tuần công chiếu chính thức.

Bởi theo ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, khán giả thường ra quyết định dựa trên những gì họ nghe được, chứ không đánh đổi thời gian tiền bạc cho một tác phẩm mà mình chưa hề biết. Vì vậy, thông tin trên mạng xã hội cũng quyết định phần lớn đến việc họ có ra rạp theo dõi một tác phẩm hay không.

Hình ảnh trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu Ảnh: ĐPCC

Khi quyết định mở suất chiếu sớm cho Trại buôn người, Mèo Bích Trang và ê kíp đã tính toán rất kỹ 3 yếu tố gồm sự tự tin vào chất lượng sản phẩm, thời điểm và dung lượng (không mở quá tràn lan làm "loãng" sự tò mò, số lượng suất chiếu sớm được giới hạn ở các khung giờ vàng để tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy), chiến lược quản trị truyền thông (chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó với nhiều luồng ý kiến khác nhau, đảm bảo thông điệp cốt lõi của phim không bị sai lệch).

Tuy nhiên ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng điện ảnh, trước hết, vẫn là một loại hình nghệ thuật và trải nghiệm xem phim mang tính cá nhân rất cao. Cùng một bộ phim, mỗi khán giả có thể có cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

"Vì vậy, khán giả có thể tham khảo các đánh giá trên mạng xã hội về một bộ phim sau suất chiếu sớm, nhưng không nhất thiết nên xem đó là yếu tố quyết định hoàn toàn việc mình có đi xem hay không. Trong môi trường truyền thông hiện nay, bên cạnh những chia sẻ xuất phát từ trải nghiệm thực tế của khán giả, cũng có những nội dung được tạo ra như một phần của chiến dịch marketing hoặc nhằm định hướng thảo luận. Cuối cùng, tôi nghĩ trải nghiệm và cảm nhận trực tiếp của chính khán giả vẫn là đánh giá công bằng nhất đối với một tác phẩm điện ảnh", ông Hải nói.