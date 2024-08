Subaru Outback giảm giá gần nửa tỉ đồng tại Việt Nam

Cụ thể, Subaru Outback đang bán với giá 1,696 tỉ đồng tại đại lý chính hãng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu 2,099 tỉ đồng. Điều này tương đương với việc giảm tới 403 triệu đồng, tạo ra cơ hội hấp dẫn cho nhữg người quan tâm đến mẫu xe này.



Subaru Outback khá kén khách tại Việt Nam vì giá cao ngang xe sang

Mặc dù đã có mức giá sau giảm khá hấp dẫn, Subaru Outback vẫn giữ một khoảng cách về giá so với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, giá của Subaru Outback vẫn cao hơn so với Hyundai Palisade mới ra mắt (1,589 tỉ đồng cho phiên bản cao cấp nhất). Cũng cần nhấn mạnh rằng Hyundai Palisade nhỉnh hơn về kích thước so với Subaru Outback.

Subaru Outback ở Việt Nam có thể xem như không có đối thủ tương đương. Nếu xét theo giá bán chính hãng, Outback ngang hàng với Mercedes-Benz GLC (GLC 200 từ 1,909 - 2,299 tỉ đồng), BMW X3 (từ 1,795 tỉ đồng), trong khi chỉ được định vị là xe phổ thông.

Nội thất của Subaru Outback tiếp tục duy trì bố trí 5 chỗ ngồi, mặc dù kích thước tổng thể của xe lớn hơn mẫu Forester. Động cơ của Outback có dung tích 2.5 lít, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất lên đến 166 mã lực và mô-men xoắn đạt 252 Nm, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh.

Subaru Outback chỉ phù hợp cho khách hàng tìm kiếm sự mới lạ

Phiên bản Subaru Outback hiện tại trên thị trường đang là một phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe này. So với người tiền nhiệm, phiên bản hiện tại mang đến một số tinh chỉnh nhỏ, tập trung vào các yếu tố cải thiện trải nghiệm người dùng.

Các thay đổi bao gồm bộ mâm 18 inch mới, màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Harman Kardon với 11 loa, cổng kết nối USB-C và tính năng tự động khôi phục trong chế độ X-MODE.

Một điểm mạnh nổi bật của Subaru Outback thế hệ mới là gói công nghệ Eyesight 4.0. Gói này tích hợp nhiều tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động (kể cả khi tiến và lùi), hỗ trợ giữ làn đường (bao gồm định tâm làn đường), điều chỉnh tốc độ tự động thích ứng với tình huống giao thông.

Nhìn chung, Subaru Outback phù hợp cho nhóm khách hàng tìm kiếm sự mới lạ trong phân khúc xe dưới 2 tỉ đồng.