10 loại thực phẩm lành mạnh hàng đầu giúp bạn trẻ lâu

Tiến sĩ Jacquelyn Sink, bác sĩ da liễu tại Northwestern Medicine Central DuPage Hospital (Mỹ), cho biết: “Lão hóa da là kết quả của cả quá trình sinh học nội tại góp phần vào quá trình lão hóa theo thời gian, cũng như các yếu tố bên ngoài như bức xạ tia cực tím (UV), hút thuốc, ô nhiễm và dinh dưỡng kém.

Mặc dù điều quan trọng là phải đội mũ khi ra ngoài và tránh hút thuốc, nhưng một biện pháp chăm sóc da chống lão hóa khác là thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh.

"Đối với tất cả các khía cạnh sức khỏe của chúng ta, phòng ngừa là chìa khóa quan trọng. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng , dinh dưỡng với đầy đủ các loại thực phẩm và đồ uống giàu chất chống ô xy hóa là một chiến lược phòng ngừa mà chúng ta có thể kiểm soát đáng kể để chống lại các quá trình lão hóa tự nhiên", tiến sĩ Sink nói.

Eat This, Not That! đã hỏi các bác sĩ da liễu và chuyên gia chăm sóc da về những loại thực phẩm tốt nhất nên đưa vào chế độ ăn uống của bạn để chống lại sự lão hóa da và giúp giữ cho làn da của bạn tươi trẻ và rạng rỡ.

Dưới đây là 10 thực phẩm hàng đầu trong số 24 thực phẩm mà các bác sĩ da liễu và chuyên gia chăm sóc da đưa ra.

1. Tỏi

Tiến sĩ Rajani Katta, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và tác giả của cuốn sách Glow: The Dermatologist's Guide to a Whole Foods Younger Skin, cho biết: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất trong tỏi làm giảm sự hình thành nếp nhăn sau khi tiếp xúc với tia UVB bằng cách bảo vệ chống lại tổn thương collagen.

2. Quả Acai

Chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng Joanna Vargas, người sáng lập Joanna Vargas Salons and Skin Care, đồng thời là tác giả của Glow From Within cho biết: "Độ đàn hồi và làn da trẻ trung phụ thuộc vào chất chống ô xy hóa và tẩy tế bào chết. Chất chống ô xy hóa từ quả Acai sẽ giúp ngăn ngừa đột biến tế bào, giúp làm mờ nếp nhăn. Nó cũng chứa vitamin C, một yếu tố cần thiết trong ít nhất 7 chức năng quan trọng khác nhau trong cơ thể bao gồm sản xuất collagen".

Acai là loại quả mọng, màu tím căng mọng trông giống quả việt quất cỡ lớn. Loại quả này có nguồn gốc Nam Mỹ, được mệnh danh là siêu quả tốt nhất trong tất cả các loại quả trái cây.

3. Hạt chia

Hadley King, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận, hành nghề tại thành phố New York (Mỹ), cho biết: “Hạt chia rất giàu omega-3. A xít béo omega-3 giúp đóng góp vào chức năng hàng rào bảo vệ da. Ăn những chất béo lành mạnh này giúp hỗ trợ hàng rào bảo vệ da".

4. Quế

Tiến sĩ Katta nói: “Nhiều loại thảo mộc và gia vị, bao gồm đinh hương, quế và oregano, là những nguồn tập trung chất chống ô xy hóa mạnh mẽ. Những chất chống ôxy hóa này hoạt động để dập tắt tác hại của các gốc tự do. Trên thực tế, tôi gọi các loại thảo mộc và gia vị là ba mối đe dọa, bởi vì chúng đã được chứng minh là chống lại cả ba lực lượng chính làm lão hóa da của chúng ta".

5. Cá hồi

"Có rất ít nhóm thực phẩm chứa vitamin D tự nhiên , nhưng cá béo là một trong những nhóm như vậy. Cbéo bao gồm cá hồi, cá hồi hồ, cá ngừ albacore, cá thu và cá mòi. Vitamin D cần thiết cho da, tóc và sức khỏe của xương. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy nguy cơ ung thư, nhiễm trùng và bệnh tự miễn dịch cao hơn ở những người có mức vitamin D thấp, tiến sĩ Sink nói.

"Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D. Tuy nhiên, với tư cách là các bác sĩ da liễu, chúng tôi khuyên bạn nên chống nắng nghiêm ngặt hằng ngày để ngăn ngừa ung thư da. Ngoài ra, nhiều người trong chúng ta sống ở những vùng khí hậu mà họ không nhận được đầy đủ vitamin D từ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quanh năm. Bằng cách ăn các loại thực phẩm như cá có chứa vitamin D tự nhiên, chúng ta có thể cảm thấy thoải mái khi tiếp tục thoa kem chống nắng, ngay cả trong những tháng lạnh hơn", tiến sĩ Sink giải thích thêm. 6 & 7. Cần tây và Dưa chuột

Chuyên gia Vargas nói: “Cần tây và dưa chuột cũng là những thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn để có làn da trẻ trung và dẻo dai. Cả hai đều chứa silica, một thành phần giúp tăng cường độ ẩm và độ đàn hồi".

8. Quả việt quất

Tiến sĩ King nói: “ Quả việt quất rất giàu chất chống ô xy hóa. "Chất chống ô xy hóa giúp chống lại tác hại của các gốc tự do từ tia UV và ô nhiễm. Những gốc tự do này có thể góp phần làm cho da bị lão hóa sớm".

9. Quả cam

"Trái cây họ cam quýt như bưởi và cam là nguồn cung cấp vitamin C hàng đầu, cũng như ớt đỏ, kiwi và bông cải xanh. Cơ thể con người không thể tự tổng hợp vitamin C, vì vậy nó là một thành phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta.

Tiến sĩ Sink nói: Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh và cần thiết cho sự tổng hợp collagen trong da và các mô khác. Khi chúng ta già đi, collagen trong da của chúng ta trở nên cạn kiệt và góp phần vào quá trình lão hóa da. Collagen giống như giàn giáo cho làn da của chúng ta, đóng một vai trò quan trọng trong độ đàn hồi của da. Do đó, chế độ ăn uống bổ sung vitamin C có thể giúp chúng ta duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của da và trì hoãn lão hóa da.

Chỉ cần đảm bảo cung cấp vitamin C từ cả quả cam, chứ không phải chỉ có nước cam.

10. Quả bơ

Chuyên gia Vargas nói: “Quả bơ là loại quả yêu thích của tôi vì nó phù hợp với tất cả mọi người. Nó chứa nhiều vitamin B và a xít béo, vì vậy nó thực sự làm dịu và phục hồi làn da đồng thời giúp kích thích hệ thống bạch huyết. Mẹo hàng đầu của tôi là ăn bơ trong một ly sinh tố xanh mỗi ngày để giúp giữ nước cho da từ bên trong. Nó có a xít béo omega-3 để giữ cho lớp lipid của da ẩm và căng mọng", theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Sink nói thêm: "Thực phẩm giàu a xít béo có khả năng làm giảm viêm da và bảo vệ làn da của chúng ta chống lại sự lão hóa. Bơ rất giàu a xít alpha-linolenic, một a xít béo thiết yếu đã được chứng minh là làm giảm tình trạng khô da và bất thường kết cấu liên quan đến lão hóa da".