8 loại thực phẩm lành mạnh nhất cho những người tuổi 50

1. Rau giàu chất xơ

Ở độ tuổi 40 và 50, nhu cầu của cơ thể trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh đối với phụ nữ và giai đoạn mãn dục đối với nam giới đòi hỏi phải tăng cường thực phẩm giàu canxi, cũng như các bữa ăn cân bằng hoóc môn.

Để cân bằng nội tiết tố, chẳng hạn như leptin, chế độ ăn uống phải có nhiều rau quả có chất xơ để ổn định mức leptin bằng cách làm cho bạn cảm thấy no lâu hơn. Chúng sẽ cân bằng cortisol, vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa, theo Eat This, Not That!

Cải Brussel Shutterstock

Chất xơ có trong bắp cải, bông cải xanh hoặc cải Brussel giúp ổn định lượng đường trong máu và insulin bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa.

2. Củ nghệ

Glenn McElfresh, người sáng lập GoldenChai.com, giải thích: Củ nghệ là thực phẩm tốt nhất để ăn vào mọi thời điểm trong cuộc đời của bạn, đặc biệt là ở độ tuổi 40 và 50 vì nó hỗ trợ kháng viêm.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tình trạng viêm có thể đóng một vai trò trong việc gây ra và làm trầm trọng thêm các bệnh như Alzheimer, ung thư và tiểu đường.

3. Kẽm

Hướng dẫn viên yoga kiêm chuyên gia dinh dưỡng Lola Berry (Mỹ) giải thích: Thực phẩm giàu kẽm giúp cân bằng hoóc môn. Vì vậy, hãy ăn hàu , cua, tôm hùm và thậm chí cả hạt điều.

Một lựa chọn tuyệt vời khác, theo Berry, là bột maca - siêu thực phẩm mà bạn có thể dễ dàng đưa vào món sinh tố buổi sáng của mình.

4. Protein thực vật

Chuyên gia sức khỏe cá nhân Matt Riemann (Mỹ) giải thích: Protein động vật có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, nhưng protein vẫn là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ. Vì vậy, giảm lượng protein động vật và tăng lượng protein thực vật có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp cho cơ thể bạn những gì nó cần, theo Eat This, Not That!

Ngũ cốc nguyên hạt , đậu lăng và đậu cung cấp một số nguồn protein thực vật tốt nhất cũng như một loạt các chất dinh dưỡng lành mạnh. Chúng cũng chứa đầy các khoáng chất lành mạnh giúp giữ cho xương chắc khỏe.

5. Vitamin nhóm B

Carol Cottrill, một nhà tư vấn dinh dưỡng và là tác giả, nói: Đây là lúc các loại thực phẩm chứa đầy đủ vitamin B, chất chống ô xy hóa, canxi và vitamin D có thể giúp cân bằng mọi thứ. Hãy loại bỏ thức ăn nhanh và ăn các thực phẩm toàn phần lành mạnh!

Những lựa chọn tốt giàu B6 và có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim bao gồm chuối, khoai tây và lựu. Trong khi đó, trứng, cá và thịt gà chứa nhiều B12 và hỗ trợ hệ thần kinh khỏe mạnh.

6. Trứng

Trứng chứa ít calo và là một loại protein hoàn chỉnh, điều này làm cho thực phẩm này trở nên tuyệt vời để xây dựng cơ bắp và duy trì trọng lượng khỏe mạnh.

Monica Amsterdam, giám đốc dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe của NJ (Mỹ), cho biết: Ngoài ra, trứng rất giàu omega-3, choline và rất quan trọng đối với chức năng thần kinh và sự trao đổi chất lành mạnh. Chúng cũng giàu chất chống ô xy hóa lutein và zeaxanthin, những chất quan trọng đối với sức khỏe của mắt, theo Eat This, Not That!

7. Húng quế

Khi bạn già đi, xương chắc khỏe ngày càng trở nên quan trọng. Một nguồn tuyệt vời để xây dựng xương của bạn là vitamin K và húng quế rất giàu vitamin K.

Giám đốc dinh dưỡng Amsterdam cho biết rắc một ít húng quế lên món salad để giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, loãng xương, tiểu đường và ung thư.

8. Quả hạch Brazil

Quả hạch Brazil chứa selen, canxi, sắt, đồng, magiê, mangan, kali, phốt pho, kẽm và chất xơ... Shutterstock

Quả hạch Brazil chứa đầy vitamin và chất dinh dưỡng hỗ trợ rất nhiều chức năng quan trọng khi bạn già đi.

Giám đốc dinh dưỡng Amsterdam cho biết: Chúng chứa selen, canxi, sắt, đồng, magiê, mangan, kali, phốt pho, kẽm và chất xơ. Loại hạt kỳ lạ này giúp hỗ trợ mức cholesterol lành mạnh, ngăn ngừa đông máu và do đó, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo Eat This, Not That!