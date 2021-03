10 loại thực phẩm người bệnh thận nên tránh

Nếu bạn không uống đủ nước, cơ thể sẽ không tiết đủ nước tiểu, có thể dẫn đến rối loạn chức năng thận, chẳng hạn như tạo sỏi thận.

Theo Viện Y học Mỹ, lượng nước nạp vào cơ thể hằng ngày là khoảng 2,7 lít (khoảng 11 ly) mỗi ngày đối với phụ nữ và 3,7 lít (khoảng 15 ly) mỗi ngày đối với nam giới.

Tuy nhiên, nếu bạn bị bệnh thận và đang tìm cách cải thiện sức khỏe tổng thể của thận, chuyên gia Patricia Bannan (Mỹ) nói rằng bạn có thể cần hạn chế lượng nước uống vào.

Bà Bannan nói: “Điều này là do thận bị tổn thương không thải hết chất lỏng ra ngoài được. Quá nhiều chất lỏng trong cơ thể có thể gây nguy hiểm. Nó có thể gây ra huyết áp cao, sưng phù và suy tim. Chất lỏng bổ sung cũng có thể tích tụ xung quanh phổi của bạn và khiến bạn khó thở”.

Bà Bannan cho biết thêm: “Thận là cơ quan thiết yếu giúp chúng ta duy trì cân bằng chất lỏng và điện giải, đồng thời loại bỏ chất thải ra khỏi máu. Những người bị bệnh thận không có chức năng đầy đủ của thận. Tiêu thụ các chất dinh dưỡng mà thận khó xử lý, bao gồm protein, natri, kali và phốt pho, có thể làm hỏng thận".

Dưới đây là các loại thực phẩm mà người có vấn đề về thận nên tránh, theo Eat This, Not That!

1. Đậu khô và đậu Hà Lan

Đậu khô và đậu Hà Lan có hàm lượng phốt pho rất cao. Tốt nhất là bạn nên tránh các loại đậu và đậu Hà Lan đóng hộp vì chúng được biết là chứa nhiều natri.

2. Sản phẩm từ sữa

Nên tránh các sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa, kem, sữa chua và pho mát vì sữa tự nhiên chứa nhiều phốt pho và kali.

Tuy nhiên, các sản phẩm từ sữa rất giàu canxi, vì vậy hãy thận trọng khi kết hợp quá nhiều các sản phẩm từ sữa với các thực phẩm giàu phốt pho và kali khác nếu thỉnh thoảng bạn được phép thưởng thức, theo Eat This, Not That!

3. Quả hạch

Mặc dù các loại hạt (bao gồm cả bơ đậu phộng) chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất, nhưng không may chúng cũng chứa nhiều kali, phốt pho và natri.

Đổi bơ từ các loại hạt để lấy các món ăn có lợi cho thận hơn như bơ, bơ thực vật (đều không chứa kali), thạch hoặc mứt.

4. Sản phẩm cám

Các sản phẩm làm từ cám, chẳng hạn như bánh mì nguyên cám/ngũ cốc, bột yến mạch chứa nhiều phốt pho và kali, vì vậy bạn nên ăn bánh mì trắng nếu có các vấn đề về thận.

Lưu ý, nhiều sản phẩm bánh mì có xu hướng chứa nhiều natri.

5. Chuối

Chuối chứa nhiều kali, người mắc bệnh thận cần lưu ý Shutterstock

Chuối được biết đến là một trong những loại trái cây giàu kali nhất. Thật không may, nhiều loại trái cây có hàm lượng kali cao, vì vậy Bannan khuyên bạn nên tránh các loại nước trái cây làm từ chúng, bao gồm nước cam, nước cà chua, nước ép mận, nước mơ và nước bưởi.

6. Thịt đỏ và thịt chế biến

Cả thịt đỏ và thịt đã qua chế biến đều chứa nhiều natri, protein và phốt pho, tất cả đều nên tránh trong chế độ ăn uống thân thiện với thận.

Bannan nói: “Đối với những người mắc cả bệnh tiểu đường và bệnh thận, điều này có thể làm cho tình trạng kháng insulin của họ trở nên tồi tệ hơn. Một đánh giá nghiên cứu cho thấy rằng hạn chế thịt đỏ trong chế độ ăn uống có thể có khả năng làm chậm sự tiến triển của bệnh thận, cũng như giảm nguy cơ tim mạch”.

7. Khoai lang, khoai tây trắng

Ngâm và luộc khoai tây có thể giúp giảm 50% lượng kali, tuy nhiên, điều này không loại bỏ hết kali trong khoai tây. Những món này bạn sẽ phải tránh, cho dù chúng thường là món ăn phụ trong bữa tối của bạn.

8. Cà chua

Loại rau củ này chứa nhiều kali, vì vậy tốt nhất bạn nên bỏ qua không chỉ vì bạn đang cố gắng làm sạch thận của mình mà còn phải chiến đấu với bệnh tự miễn dịch.

Davita Kidney Care khuyên bạn nên chọn hành tây, nấm, tỏi hoặc ớt thay cho cà chua.

9. Quả bơ

Quả bơ Shutterstock

Mặc dù có rất nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn bơ, nhưng nếu bạn có các vấn đề về thận thì nên tránh. Tin hay không tùy bạn, bơ chứa nhiều kali hơn chuối.

10. Nước ngọt

Không có gì ngạc nhiên, bạn nên tránh uống nước ngọt. Nước ngọt, đặc biệt là các loại có màu sẫm, chứa đường và thêm phốt pho, mà cơ thể con người hấp thụ cao, theo Eat This, Not That!