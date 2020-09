12 sai lầm sức khỏe tồi tệ nhất mà đàn ông tuổi 40 thường mắc phải

Độ tuổi 40 là thời điểm mà một số vấn đề sức khỏe nhất định có thể gia tăng - hoặc có thể tránh được bằng cách đưa ra những lựa chọn lành mạnh.

Các chuyên gia nói gì về những sai lầm sức khỏe mà nam giới thường mắc phải ở độ tuổi 40?

1. Bỏ qua khám sức khỏe

Stanton Honig, tiến sĩ, giám đốc sức khỏe nam giới tại Yale Medicine Urology (Mỹ), cho biết: "Đàn ông có xu hướng làm sạch răng hơn là đi khám bác sĩ. Bệnh tim, U xơ tiền liệt tuyến (BPH) và cholesterol cao có xu hướng bắt đầu xuất hiện ở tuổi trung niên".

Lời khuyên: "Hãy kiểm tra sức khỏe thường xuyên!", tiến sĩ Honig nói. Cho các bác sĩ một cơ hội để thảo luận về sức khỏe tổng thể nhằm giúp nam giới chăm sóc bản thân tốt hơn và ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe.

2. Ít vận động

Chỉ khoảng 5% người Mỹ trưởng thành tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Một lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan, bao gồm bệnh tim, ung thư, tiểu đường và đột quỵ, theo Eat This, Not That!

Lời khuyên: Đối với sức khỏe tim mạch, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người lớn nên tập thể dục vừa phải 150 phút (chẳng hạn như đi bộ nhanh) hoặc 90 phút tập thể dục cường độ cao (chẳng hạn như chạy hoặc bơi lội) mỗi tuần.

3. Bỏ qua cơn đau mạn tính

Có thể bạn đã được dạy rằng con trai không được khóc và rằng "chà một ít bụi bẩn lên nó" là cách khắc phục hầu hết các vấn đề. Nhưng nên nhớ, cảm thấy đau đớn là có lý do. Khi bạn bị đau mà không biến mất, rất có thể cơ thể đang cố gắng cảnh báo bạn về một vấn đề nào đó.

Lời khuyên: Nếu bạn bị đau tái phát hoặc không biến mất, đừng coi thường. Hãy gặp bác sĩ của bạn.

4. Không quan tâm đến sức khỏe tâm thần

Đàn ông bỏ qua nỗi đau tâm lý còn hơn cả nỗi đau thể xác. Haley Neidich, nhà trị liệu có trụ sở tại New Haven, Connecticut (Mỹ), cho biết: Đàn ông ở độ tuổi 40 có xu hướng bỏ qua nhu cầu cảm xúc của họ, dẫn đến sự gia tăng căng thẳng và các bệnh liên quan đến stress, theo Eat This, Not That!

Lời khuyên: Nên thừa nhận khi bạn cần hỗ trợ và tìm kiếm lời khuyên Nên thừa nhận khi bạn cần hỗ trợ và tìm kiếm lời khuyên sức khỏe tâm thần phù hợp với nhu cầu của bạn.

5. Sai tư thế

Neel Anand, tiến sĩ, giáo sư phẫu thuật chỉnh hình và giám đốc chấn thương cột sống tại Trung tâm cột sống Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ), cho biết: Đau lưng, đặc biệt là đau thắt lưng, có thể do tư thế sai và cơ bụng yếu. Và đó là những vùng cụ thể cần được quan tâm để giảm đau và ngăn ngừa các cơn bùng phát trong tương lai.

Lời khuyên: "Các bước đầu tiên để khắc phục điều này là chỉ cần tập trung vào việc ngồi thẳng lưng và kéo vai của bạn ra sau khi ngồi, đứng hoặc đi", tiến sĩ Anand nói. Ông Anand cũng gợi ý các bài tập tăng cường cơ bụng như plank hoặc ab crunch mà bạn có thể thử tại nhà, theo Eat This, Not That!

6. Bắt đầu một chương trình tập quá nhanh

Bert Mandelbaum, tiến sĩ, chuyên gia y học thể thao và bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Cedars-Sinai Kerlan-Jobe (Mỹ) cho biết: Cùng với hoạt động thể dục mới, nguy cơ chấn thương thực sự có thể xảy ra, có thể từ gãy xương, bong gân, căng cơ, đến đau đầu gối và lưng.

Lời khuyên: Tiến sĩ Mandelbaum nói: Chúng ta cần một vài phút khởi động trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào để máu lưu thông, đồng thời giúp các cơ và khớp có trạng thái chuẩn bị hoạt động, vì các cơ lạnh kém linh hoạt hơn nhiều và dễ bị chấn thương hơn nhiều. Khi kết thúc quá trình khởi động tim mạch, bạn nên kéo căng cơ thêm vài phút, theo Eat This, Not That!

7. Testosterone thấp

S. Adam Ramin, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu và giám đốc y khoa của Bác sĩ chuyên khoa ung thư tiết niệu ở Los Angeles (Mỹ), cho biết: “Đối với hầu hết đàn ông trên 45 tuổi, khoảng 4 trong số 10 người bị testosterone thấp ”.

"Testosterone thấp không nhất thiết liên quan đến khả năng thể chất để có hoặc duy trì sự cương cứng. Nó liên quan nhiều hơn đến ham muốn và ham muốn tình dục thấp. Tin tốt là tình trạng này không phải là điều mà một người đàn ông cảm thấy xấu hổ và nó rất có thể điều trị được", bác sĩ Ramin nói.

Lời khuyên: “Có một số cách tự nhiên để tăng testosterone, bao gồm tập thể dục vài lần một tuần và giảm cân cho những người đàn ông thừa cân. Bác sĩ có thể đề nghị bắt đầu liệu pháp thay thế hoóc môn, bao gồm tiêm testosterone dưới dạng tiêm, miếng dán, gel hoặc viên nén để nâng mức độ của anh ấy trở lại mức bình thường, khỏe mạnh”, bác sĩ Ramin nói.

8. Bỏ qua sức khỏe tuyến tiền liệt

Tiến sĩ Ramin cho biết: Ngoài ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây ung thư phổ biến thứ 2 đối với nam giới ở Mỹ. Cứ 9 người thì có tới 1 người nhận được chẩn đoán tại một thời điểm nào đó trong đời. Tin tốt là hầu hết nam giới có khả năng cao sống sót sau bệnh.

Lời khuyên: “Những người đàn ông thường xuyên đi khám và kiểm tra tuyến tiền liệt sau tuổi 50 có khả năng phát hiện và chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm hơn rất nhiều”, tiến sĩ Ramin nói, theo Eat This, Not That!

9. Hút thuốc

Tiến sĩ Ramin cho biết, hút thuốc không chỉ gây hại cho phổi của bạn. Thận và bàng quang, hệ thống lọc của cơ thể, cũng phải xử lý các chất độc từ khói thuốc lá. Từ nguy cơ suy thận đến nhiều loại ung thư tiết niệu, hút thuốc là một thói quen sống thực sự không đáng có.

Lời khuyên: Bỏ thuốc lá ngay lập tức. Nếu bạn chưa hút thuốc, đừng bao giờ thử hút.

10. Không theo dõi huyết áp

Huyết áp cao không chỉ có hại cho tim của bạn. Trên thực tế, huyết áp cao không kiểm soát được là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận ở Mỹ, tiến sĩ Ramin nói.

Lời khuyên: Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyên bạn nên kiểm tra huyết áp ít nhất hai năm một lần. Tiến sĩ Ramin cho biết thêm: Nếu bạn bắt đầu sớm, trước khi các vấn đề phát sinh, việc giữ cho huyết áp của bạn ở mức bình thường và thận của bạn hoạt động bình thường có thể dễ dàng hoàn thành với việc điều chỉnh lối sống.

11. Tăng cân

Béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ cao nhất của một loạt bệnh ung thư, bao gồm bàng quang và thận. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần thừa cân, không nhất thiết là béo phì trên lâm sàng, cũng làm tăng nguy cơ.

Lời khuyên: "Chỉ cần chú ý đến những gì bạn đang đưa vào cơ thể có thể là một khởi đầu tuyệt vời", tiến sĩ Ramin nói. Năm nay, nếu bạn chưa đọc, hãy bắt đầu đọc nhãn thực phẩm. Một nguyên tắc nhỏ: nếu nhãn thực phẩm có chứa các thành phần mà bạn không thể phát âm được, đừng mua nó, theo Eat This, Not That!

12. Không ăn uống lành mạnh

Theo tiến sĩ Ramin, các cơ quan trong cơ thể chúng ta không được thiết kế để đáp ứng nhu cầu do tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến cao, nhiều đường và chất béo cao. Và khi cơ thể buộc phải lọc những chất này lâu dài, hậu quả có thể nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng.

Lời khuyên: Hãy tập trung vào việc đưa những thực phẩm nguyên chất, tinh khiết nhất vào cơ thể bạn.