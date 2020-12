15 dấu hiệu cảnh báo quá trình trao đổi chất của bạn chậm hơn bình thường

Sự trao đổi chất là quá trình cơ thể đốt cháy năng lượng cho các chức năng cơ bản của cơ thể như nhịp tim, chức năng não và hô hấp. Vì sự trao đổi chất của bạn đốt cháy thức ăn để lấy nhiên liệu, những người có tốc độ trao đổi chất nhanh dường như có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn và không tăng cân, trong khi những người có sự trao đổi chất chậm phải làm việc khó khăn hơn nhiều để giảm hoặc duy trì cân nặng của họ.

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo lớn nhất bạn đang bị chậm trao đổi chất. Nếu bạn gặp phải bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, hãy nhớ đến bác sĩ để kiểm tra tuyến giáp - bạn có thể bị suy giáp hoặc tuyến giáp kém hoạt động, nguyên nhân cuối cùng gây ra sự trao đổi chất của bạn, theo Eat This, Not That!

1. Tăng cân

Dấu hiệu lớn nhất của quá trình trao đổi chất chậm là tăng cân không rõ nguyên nhân. Nếu bạn đã ăn uống đầy đủ và tập thể dục mà vẫn tăng cân, đó có thể là do quá trình trao đổi chất của bạn.

Tiến sĩ Mashfika N. Alam, bác sĩ đa khoa tại Icliniq (Mỹ), giải thích: “Tăng cân thường không được chú ý và được cho là do cảm giác thèm ăn tăng lên, đặc biệt là ở phụ nữ. Điều này thường liên quan đến chứng suy giáp, làm chậm tốc độ trao đổi chất cơ bản do thiếu hormone tuyến giáp cần thiết cho các hoạt động trao đổi chất của cơ thể".

2. Khó giảm cân

Sự trao đổi chất chậm không chỉ có thể khiến bạn tăng cân mà còn có thể khiến bạn rất khó giảm cân ngay cả khi bạn đã đếm calo và tập thể dục cực kỳ siêng năng.

Tiến sĩ Alam nói rằng bạn có thể không có khả năng giảm cân "mặc dù đã ăn một chế độ ăn uống cân bằng hoặc hạn chế".

3. Hay mệt mỏi

Ngoài những rắc rối về cân nặng, mệt mỏi là dấu hiệu phổ biến nhất của quá trình trao đổi chất chậm Ảnh minh họa: Shutterstock

Khi cơ thể đốt cháy năng lượng với tốc độ chậm hơn, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi thường xuyên hơn.

Heather L. Hofflich, bác sĩ nội tiết và giáo sư y khoa tại UC San Diego (Mỹ), cho biết ngoài những rắc rối về cân nặng, mệt mỏi là dấu hiệu phổ biến nhất của quá trình trao đổi chất chậm. Sự mệt mỏi của bạn có thể là quá trình trao đổi chất chậm, nhưng nó cũng có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo bạn cần thay đổi chế độ ăn uống.

4. Bạn có làn da khô

Khi bạn có quá trình trao đổi chất chậm, các tế bào của bạn không hoạt động như bình thường, có nghĩa là chúng không được cung cấp máu thích hợp. Tiến sĩ Alam nói: “Khi làn da không nhận được các chất dinh dưỡng quan trọng… làn da sẽ mất đi độ bóng của nó. Ngoài ra, khi cơ thể cố gắng duy trì nhiệt, bạn sẽ không đổ mồ hôi nhiều. Điều này có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn, khiến da khô và nứt nẻ.

5. Móng tay dễ gãy

Tương tự như quá trình trao đổi chất chậm ảnh hưởng đến làn da của bạn như thế nào, bạn cũng có thể nhận thấy những thay đổi trên móng tay do cơ thể thiếu chất dinh dưỡng.

Bác sĩ Susan Besser cho biết một số thay đổi phổ biến bao gồm móng tay giòn hơn và các đường gờ trên móng tăng lên.

6. Bạn đang rụng tóc

Quá trình tương tự tác động đến da và móng tay cũng ảnh hưởng đến tóc của bạn. Quá trình trao đổi chất chậm có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và tái tạo của tóc. Tiến sĩ Alam chỉ ra sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng do tốc độ trao đổi chất chậm có thể khiến tóc bạn bị rụng

7. Thường xuyên bị đau đầu

Khi nội tiết tố tuyến giáp của bạn không hoạt động, điều này xảy ra với tuyến giáp kém hoạt động, điều này có thể gây ra đau đầu hoặc thậm chí đau nửa đầu.

8. Hay quên mọi thứ

Quá ít hormone tuyến giáp, điều chỉnh sự trao đổi chất của bạn, có thể gây ra trí nhớ kém và khiến bạn hay quên.

9. Hay bị lạnh

Nếu bạn luôn cảm thấy lạnh, rất có thể tuyến giáp của bạn không hoạt động như bình thường. Ảnh minh họa: Shutterstock

Hay bị lạnh là một triệu chứng của suy giáp, điều này cũng làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Nếu bạn luôn cảm thấy lạnh, rất có thể tuyến giáp của bạn không hoạt động như bình thường.

Tiến sĩ Alam nói: Nhiệt được tạo ra nhờ hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Quá trình trao đổi chất chậm có thể dẫn đến giảm nhiệt độ cơ thể, đây là một dấu hiệu khác của bệnh suy giáp.

10. Mất ham muốn tình dục

Mức độ hormone tuyến giáp thấp có thể có nghĩa là lượng hormone sinh dục như testosterone thấp, có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được tâm trạng của bạn.

11. Cảm thấy chán nản

Vì suy giáp làm chậm các quá trình trong cơ thể nên không có gì ngạc nhiên khi tâm trạng của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng. Trầm cảm có liên quan đến tuyến giáp hoạt động chậm và do đó làm chậm quá trình trao đổi chất.

12. Có nhịp tim thấp

Nếu bạn nhận thấy nhịp tim của mình chậm lại, đó có thể là do quá trình trao đổi chất diễn ra chậm. Tiến sĩ Alam nói: Tốc độ xung tỷ lệ thuận với sự trao đổi chất, do đó tốc độ mạch chậm lại xảy ra trong các điều kiện làm chậm tốc độ trao đổi chất cơ bản.

13. Thèm đường và carb

Caroline Cederquist, bác sĩ chuyên về bệnh lý ở Naples, Florida (Mỹ) và là tác giả của The MD Factor Diet, cho biết sự trao đổi chất chậm thường liên quan đến tình trạng kháng insulin.

Một dấu hiệu của tình trạng kháng insulin là thường xuyên thèm ăn đường và carbohydrate. Cô Caroline Cederquist giải thích vì cơ thể bạn không sử dụng insulin đúng cách, các tế bào không thể hấp thụ glucose trong cơ thể, dẫn đến thèm đường và các loại carb khác. Vấn đề là, bạn càng ăn nhiều đường và tinh bột, cơ thể bạn càng không thể xử lý chúng, và bạn càng có nhiều khả năng tích tụ mỡ thừa, suy giảm năng lượng và cảm thấy mệt mỏi.

14. Có vấn đề về kinh nguyệt

Tiến sĩ Besser giải thích: "Nguyên nhân phổ biến nhất của sự trao đổi chất chậm là rối loạn tuyến giáp (suy giáp). Tuyến giáp là 'tuyến kiểm soát chính'. Nó giúp điều chỉnh các chức năng nội tiết tố khác bao gồm các chức năng nội tiết tố sinh sản. Nếu các hormone sinh sản không được sản xuất bình thường, các vấn đề về kinh nguyệt có thể xảy ra.

Nếu chu kỳ của bạn không đều hoặc bạn đang bị chuột rút nhiều hơn bình thường, hãy nhớ đến bác sĩ của bạn.

15. Bị táo bón

Tiến sĩ Besser giải thích: “Với sự trao đổi chất chậm hơn, thời gian vận chuyển của ruột cũng chậm hơn. Phải mất nhiều thời gian hơn để thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa và được tiêu hóa đúng cách, do đó táo bón xảy ra".