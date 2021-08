2 loại thực phẩm có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng quá nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết, ngay cả ở những người trẻ tuổi...

Vì vậy bạn nên ăn gì, nếu bạn muốn bảo vệ mình chống lại ung thư đại trực tràng, còn được Hiệp hội Ung thư Mỹ gọi là ung thư phổ biến thứ 3 được chẩn đoán ở cả nam và nữ ở Mỹ?

Một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu ở Châu Âu và Mỹ dẫn đầu đang chỉ ra hai loại thực phẩm phổ biến, đặc biệt.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communications đã đánh giá 860 nghiên cứu trước đây để tìm hiểu mối liên quan giữa lượng thức ăn và nguy cơ phát triển hoặc tử vong của mỗi người do 11 loại ung thư, bao gồm:

Ung thư đại trực tràng; ung thư miệng, hầu, thanh quản; ung thư thực quản; ung thư dạ dày ; ung thư gan; ung thư túi mật; ung thư phổi; ung thư da (bao gồm ung thư tế bào hắc tố, tế bào đáy và ung thư tế bào vảy); ung thư vú; ung thư thận và ung thư bàng quang ở nữ.

Tương tự như một nghiên cứu khác gần đây, rượu có liên quan chặt chẽ đến hầu hết các bệnh ung thư này, trong khi thịt đỏ, đặc biệt, được chứng minh là làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, theo Eat This, Not That!

Các sản phẩm từ sữa và ngũ cốc nguyên hạt

Sản phẩm từ sữa và trứng Shuttertock

Khi đề cập đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các loại sản phẩm từ sữa và ngũ cốc nguyên hạt có tương quan nghịch với tỷ lệ mắc bệnh.

Có nghĩa là, những người tiêu thụ hai loại thực phẩm này càng thường xuyên, họ càng ít có nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng dùng khoảng 14 ounce (1 ounce = 28,25 g hoặc 30 ml) các sản phẩm từ sữa (có thể bao gồm trung bình 7 ounce sữa) và 3 ounce ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ đại trực tràng thấp hơn, theo Eat This, Not That!

Trái cây, rau quả, vitamin C

Các quan sát thú vị khác: Việc ăn nhiều trái cây và rau quả có liên quan nghịch với bệnh ung thư vòm họng, bệnh gây ra ở phần trên của cổ họng.