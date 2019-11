22 trẻ mầm non nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm

Theo Phòng GD-ĐT H.Tháp Mười, Trường mầm non Trường Xuân (xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp ) có trẻ 439 đang học, trong đó có 417 trẻ bán trú. Trong buổi sáng 7.11, có 350 trẻ đi học.

Cô Nguyễn Thị Thích, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khi đến trường, các bé họat động vui chơi bình thường, cuối ngày phụ huynh đón không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, đến sáng 8.11 chỉ có 340 trẻ đến trường, vắng 77 trẻ. Khoảng 10 giờ ngày 8.11, có 50 trẻ bị sốt nhẹ nên nhà trường mời phụ huynh đến đón về để theo dõi điều trị.

Đến tối 8.11, có 11 trẻ của Trường mần non Trường Xuân và 1 trẻ ở Trường tiểu học Trường Xuân (có tham gia ăn xôi tại Trường mầm non Trường Xuân) nhập viện. Đến ngày 9.11, số trẻ của Trường mầm non Trường Xuân viện điều trị tiếp tục tăng thêm 10 em. Trong đó, có 1 trẻ do diễn biến bệnh nặng, được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) điều trị, còn lại 21 trẻ nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười. Nhiều phụ huynh cho biết sau khi từ trường về, đến tối các bé có biểu hiện nóng, sốt, nôn ói và tiêu chảy, một số có biểu hiện co giật.

Ông Đinh Minh Dũng, Chủ tịch UBND H.Tháp Mười, cho biết 1 trẻ nhập viện ở Nhi đồng 1 do chẩn đoán bị viêm màng não. Các trẻ nhập viện còn lại, qua chẩn đoán bị viêm khuẩn đường ruột, hiện tiến triển tốt và các cháu đã khỏe nhiều. Do lo lắng nên ngày 10.11, gia đình của 3 trẻ của Trường mầm non Trường Xuân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Tháp Mười đã xin xuất viện để chuyển viện lên TP.HCM điều trị.

Theo Ban giám hiệu Trường mầm non Trường Xuân, thực đơn buổi sáng 7.11 cho các bé là xôi gà (do một cơ sở ở địa phương cung cấp) và uống sữa. Buổi trưa, trẻ dùng cơm, canh chua cá điêu hồng, thịt kho trứng cút, sữa chua và buổi chiều cho uống sữa, ăn cháo gà. Còn trong ngày 8.11, thực đơn sáng, trưa, chiều đều do bếp ăn của trường cung cấp.

Ngành y tế H.Tháp Mười và các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu để kiểm tra các thực phẩm trường đã cho các bé ăn trong 2 ngày 7 - 8.11. Qua đó, tiến hành lấy các mẫu xôi gà ở cơ sở tại chợ Trường Xuân tự nấu và thực phẩm ăn kèm xôi gà do cơ sở này cung cấp cho trường gồm: chả lụa do cơ sở lấy tại TP.Cao Lãnh và mẫu lạp xưởng do cơ sở lấy tại tỉnh Tiền Giang để gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp xét nghiệm . Đồng thời phối hợp với các đơn vị tiến hành vệ sinh môi trường, phun xịt, tiêu độc khử trùng khu vực Trường mầm non Trường Xuân.

Mới được kiểm tra trường về vệ sinh an toàn thực phẩm

Lãnh đạo UBND H.Tháp Mười cho hay trong ngày 5.11, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của H.Tháp Mười đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở ở xã Trường Xuân, trong đó có Trường mầm non Trường Xuân. Theo đó, nguồn thực phẩm của trường có hợp đồng cơ sở cung cấp đúng quy định. Trường có giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu vực nấu ăn được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, các cô nấu đều có khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Sở Y tế và Sở GD-ĐT Đồng Tháp đang phối hợp với UBND H.Tháp Mười khẩn trương tìm nguyên nhân các trẻ ở Trường mầm non Trường Xuân gặp sự cố phải nhập viện điều trị. Qua đó, mỗi trẻ nhập viện điều trị đã được ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 1 triệu đồng.

UBND H.Tháp Mười cho biết các ngành chức năng địa phương đã thông tin đến người dân tại các ấp trong xã Trường Xuân chủ động theo dõi tình hình bệnh của trẻ để có các biện pháp cùng ngành y tế xử lý kịp thời. Sau khi xảy ra sự việc, Trường mầm non Trường Xuân vẫn tổ chức hoạt động giữ và chăm sóc trẻ bình thường. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên ngày 11.11 chỉ có 134/439 trẻ đến trường.