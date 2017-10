Năng động khi còn thơ ấu



Nghiên cứu cho thấy việc gia tăng tập thể dục, ít nhất 3 giờ rưỡi mỗi tuần, đối với trẻ nhỏ trong quá trình tăng trưởng trước khi dậy thì, có thể giúp tăng cường mật độ xương. Các môn thể thao có tác động tạo xương bao gồm bóng đá, bóng rổ và bóng ném, khi được tập lúc trẻ.

Việc chơi những môn thể thao đồng đội này khi còn trẻ đảm bảo việc tích tụ khối xương lớn hơn so với những môn thể thao có tính tạo xương thấp như bơi lội.

Chế độ ăn kháng viêm

Theo nghiên cứu được công bố đầu năm nay trên chuyên san Journal of Bone and Mineral Research, phụ nữ đạt điểm cao trên chỉ số viêm do chế độ ăn uống (DII) có nguy cơ bị gãy xương hông cao gấp hai lần so với người theo chế độ ăn có ít tiềm năng gây viêm hơn.