3 lời khuyên của chuyên gia về giảm viêm mạn tính

Dưới đây, Alexandra Sowa, bác sĩ được chứng nhận kép về nội khoa và béo phì, giảng viên lâm sàng của y khoa tại NYU Langone, và là người sáng lập SoWell Health và hai chuyên gia sức khỏe khác đưa ra 3 lời khuyên hữu ích về cách bạn có thể đảo ngược viêm mạn tính, theo Eat This, Not That!

Để giảm viêm mạn tính, hãy thử…

1. Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn

Chuyên gia Ashley Kitchens cho biết: “Việc điều trị chứng viêm mạn tính mang tính cá nhân hóa cao nhưng một trong những bước đầu tiên bạn có thể thử là kết hợp các loại thực phẩm có chất xơ cao hơn vào chế độ ăn uống của mình. Bổ sung một lượng đa dạng các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu chất dinh dưỡng vào chế độ ăn uống như trái cây tươi, rau và các loại đậu có thể hữu ích".

2. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn uống

Chuyên gia Cedrina Calder và là thành viên hội đồng xét duyệt y khoa của Eat This, Not That! cho biết: "Một chế độ ăn ít đường tinh luyện, chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa giúp giảm viêm. Tăng lượng a xít béo omega-3 từ dầu cá hoặc cá béo có thể làm giảm các protein tạo ra viêm. Thêm vào đó, tập thể dục thường xuyên cũng giúp giảm sản xuất các protein gây viêm”.

3. Ngủ ngon

Ngủ ngon rất tốt cho sức khỏe Shuttertock

Bác sĩ Sowa nói: "Đừng bỏ qua giấc ngủ ngon và chất lượng. Chứng ngưng thở khi ngủ được chẩn đoán thiếu nghiêm trọng".

Bác sĩ Sowa nói thêm rằng 26% người Mỹ trưởng thành được ước tính mắc chứng ngưng thở khi ngủ, nhưng 80% trong số đó thậm chí không biết họ mắc chứng rối loạn này.

"Nó là nguyên nhân dẫn đến chứng ngủ không ngon và chứng viêm mạn tính, nhưng bạn phải khám bệnh để điều trị", bác sĩ Sowa nói tiếp.

Chuyên gia Kitchens cũng gợi ý bạn nên xem xét sâu hơn về căng thẳng mạn tính và các chiến thuật quản lý căng thẳng để giúp giảm viêm. Nhưng cuối cùng, tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

"Cũng như bất kỳ vấn đề mạn tính nào, điều quan trọng là phải gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để giúp xác định và xác nhận bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang gặp phải", chuyên gia Kitchens nói thêm, theo Eat This, Not That!