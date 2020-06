3 món lành mạnh giúp giảm cân nhờ kiểm soát hoóc môn gây đói

Trong những trường hợp này, một số loại thực phẩm lành mạnh có thể sẽ rất có ích.

Kiểm soát cơn đói phải bắt đầu bằng cách kiểm soát hoóc môn gây đói. Loại hoóc môn này là ghrelin. Cơ thể sẽ tiết ra ghrelin khi dạ dày không còn thức ăn, theo Eat This, Not That.

Khi dạ dày được lấp đầy, cơ thể sẽ tiết ra hoóc môn leptin. Hoóc môn này sẽ gửi tín hiệu đến não là đã no và ngừng ăn. Để kiểm soát tốt hoóc môn gây đói, người giảm cân hãy chọn những thực phẩm lành mạnh sau:

1. Trứng

Ăn bữa sáng với một món giàu protein như trứng có giúp kích thích quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn. Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrition Research đã thực hiện thí nghiệm trên 21 người đàn ông.

Khoảng một nữa được cho ăn trứng vào buổi sáng, số còn lại ăn bánh mì . Các nhà khoa học phát hiện những người ăn trứng có nồng độ hoóc môn gây đói ghrelin thấp hơn, ít cảm thấy đói hơn trong suốt 3 giờ sau bữa ăn. Họ cũng ăn ít calo hơn trong suốt 24 giờ sau đó.

2. Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm lành mạnh có thể giúp kiểm soát cơn đói rất tốt. Lợi ích này có được là nhờ lượng chất xơ không hòa tan có trong yến mạch. Khi đi vào ruột, yến mạch cũng giúp tăng số lượng vi khuẩn đường ruột sản xuất ra butyrate. Đây là loại a xít béo giúp giảm viêm khắp cơ thể.

Một số bằng chứng khoa học cho thấy những người ăn nhiều chất xơ không hòa tan thường có nồng độ hoóc môn gây đói ghrelin thấp hơn trong máu.

3. Hàu

Hàu rất giàu kẽm, loại khoáng chất khi kết hợp với hoóc môn tạo cảm giác no leptin có thể giúp kiểm soát tốt cơn thèm ăn.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Life Sciences phát hiện những người thừa cân khi bổ sung kẽm thì nồng độ hoóc móc leptin có thể tăng đến 142%. Hàu lại là nguồn bổ sung kẽm tự nhiên rất tốt cho cơ thể, theo theo Eat This, Not That.