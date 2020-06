4 điều cần làm ngay hôm nay để giảm mỡ bụng

Dưới đây là một số mẹo có thể giúp tối đa ưu hóa hiệu quả đánh tan mỡ bụng

1. Ngủ trong phòng lạnh

Ngủ trong một căn phòng bật điều hòa có thể hỗ trợ giúp giảm mỡ bụng, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Diabetes cho hay.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ngủ trong điều kiện nhiệt độ lạnh hơn sẽ kích thích hoạt động của mỡ nâu để đốt cháy mỡ trắng ở bụng. Quá trình này sẽ sinh năng lượng giúp giữ ấm cơ thể.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học chia những người tham gia ra làm 3 nhóm. Mỗi nhóm lần lượt được cho ngủ trong phòng 27 độ C, 24 độ C và 19 độ C. Sau vài tuần, những người ngủ trong phòng 19 độ C có lượng mỡ nâu gia tăng đáng kể, theo Eat This, Not That.

2. Tắt hết đèn khi ngủ

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Epidemiology phát hiện ngủ dưới ánh đèn nhân tạo vào ban đêm có thể gây tăng cân

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy những người ngủ trong phòng tối có nguy cơ bị béo phì thấp hơn đến 21% so với người ngủ trong phòng sáng.

3. Đọc thành phần dinh dưỡng của thực phẩm

Đọc thành phần dinh dưỡng được in trên bao bì các loại thực phẩm đóng gói là rất quan trọng với nỗ lực giảm cân. Nó sẽ cho chúng ta biết trong thực phẩm đó chứa bao nhiêu calo, bao nhiêu gram chất béo và đường. Những thông tin này sẽ giúp điều chỉnh tốt hơn chế độ ăn và lượng calo nạp vào cơ thể, theo Eat This, Not That.

4. Ăn trái cây màu đỏ

Ngày càng có nhiều nghiên cứu phát hiện một vài loại trái cây thực sự có thể giúp giảm mỡ bụng tốt hơn những loại khác. Nhiều loại trong số chúng sở hữu đặc điểm chung là có màu đỏ ở trong vỏ hoặc trong ruột.

Những loại trái cây màu đỏ phổ biến có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng gồm bưởi đỏ, anh đào, táo, mâm xôi, dâu tây, dưa hấu hay trái đào, theo Eat This, Not That.