1. Bắp

Bắp rất giàu chất xơ có lợi cho sức khỏe nhưng bắp cũng chứa cellulose, một loại chất xơ mà con người không thể hấp thụ vì thiếu các loại enzyme cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi ăn bắp nên nhai kỹ. Nếu không nhai kỹ, thậm chí là nuốt trộng thì có thể gây đau bụng, theo MSN.

2. Sữa

Cơ thể cần canxi trong các thực phẩm hằng ngày. Một trong những loại chứa canxi phổ biến nhất là sữa và phô mai. Tuy nhiên, một số người có thể mắc chứng không dung nạp lactose, tức cơ thể họ không hấp thụ được đường lactose. Tình trạng này có thể gây tiêu chảy, chướng bụng và chuột rút, theo MSN.

Nguyên nhân là do cơ thể người mắc không sản xuất ra đủ lactase, loại enzyme do lớp niêm mạc ruột non tiết ra để hấp thụ đường lactose. Ngoài ra, các bệnh về đường tiêu hóa khác như bệnh Celiac, bệnh Crohn hay từng trải qua hóa trị gây tổn thương ruột cũng có thể dẫn đến chứng không dung nạp lactose.

3. Rượu

Uống rượu có thể làm viêm lớp niêm mạc dạ dày, làm suy giảm một số loại enzyme mà ruột tiết ra và gây cản trở cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ ruột.

Uống quá nhiều rượu còn gây ra tiêu chảy, chuột rút. Những người mắc các bệnh rối loạn ở dạ dày và ruột thì nên tránh xa rượu bia, theo MSN.

4. Sô cô la

Một nghiên cứu công bố năm 2005 cho thấy sô cô la có thể ảnh hưởng xấu đến những người bị hội chức ruột kích thích hay bị táo bón mạn tính, theo MSN.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng thủ phạm không hoàn toàn là sô cô la. Với những người bị dị ứng sữa thì thủ phạm có thể là thành phần sữa có trong sô cô la. Ngoài ra, bản thân sô cô la cũng có chứa caffeine, dễ gây đầy bụng và tiêu chảy ở các bệnh nhân bị hội chức ruột kích thích và táo bón mân tính.

Ngọc Quý