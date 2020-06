4 loại thực phẩm giúp giảm căng thẳng, ngăn ngừa tăng cân

Căng thẳng sẽ làm gia tăng nồng độ hoóc môn cortisol trong máu. Loại hoóc môn này có thể kích thích cơn đói và thèm ăn. Điều may mắn là một số loại thực phẩm có giúp giảm tác động của cortisol, theo Eat This, Not That.

Một vài trong số những món này rất giàu vitamin C , loại khoáng chất có thể giúp giảm căng thẳng . Nhiều khuyến nghị sức khỏe cho rằng mỗi người nên nạp khoảng 60 milligram vitamin C/ngày.

Để giảm căng thăng và ngăn ngừa nguy cơ tăng cân, mọi người có thể bổ sung những món sau:

1. Anh đào

Anh đào giàu chất xơ và vitamin C. Khoảng 80 % thể tích của anh đào là nước. Một chén anh đào chứa khoảng 15 mg vitamin C. Ngoài ra, anh đào cũng chứa melatonin, một chất giúp cơ thể dễ ngủ hơn.

2. Măng tây

Một chén măng tây chứa khoảng 14 mg vitamin C. Măng tây cũng rất giàu tryptophan, một loại axit amin đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất hoóc môn serotonin của cơ thể. Serotonin là loại hoóc môn chính tạo cảm giác hạnh phục ở con người.

Ngoài ra, măng tây cũng có hàm lượng cao folate. Đây là chất dinh dưỡng có thể chống trầm cảm, theo Eat This, Not That.

3. Việt quất

Hàm lượng vitamin C của một chén việt quất là 14,4 mg. Không những giúp giảm căng thẳng, việt quất còn giúp tăng cường sức khỏe não bộ, giảm huyết áp , giảm nguy cơ mắc bệnh tim và chống lại các gốc tự do.

4. Dâu tây

Dâu tây không những giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất polyphenols. Đây là loại hoóc chất tự nhiên có thể giúp giảm cân, ngăn mỡ thừa hình thành.

Loại trái cây này rất phù hợp cho các bữa ăn nhẹ trong ngày. Để tăng thêm thành phần dinh dưỡng cho bữa ăn, mọi người có thể ăn kèm dâu tây với yến mạch hoặc xà lách, theo Eat This, Not That.