4 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu, vừa giảm cân

Không những giúp giảm đau đầu mà những món dưới đây còn có thể ngăn cơn đau đầu tái phát:

1. Dưa leo

Thành phần dưa leo có đến 97% là nước. Dưa leo không chỉ cung cấp lượng nước dồi dào cho cơ thể mà còn có khả năng giúp giảm đau đầu, theo Eat This, Not That.

Dưa leo có thể được rửa sạch và ăn như rau sống hay trái cây. Nếu muốn dưa leo hấp dẫn hơn, mọi người có thể chế biến chung với salad, cà chua, cho vào một ít giấm hoặc dầu ô liu. Những bữa ăn như vậy chứa ít calo và giàu chất xơ, rất phù hợp cho những người ăn kiêng để giảm cân

2. Cherry

Trái cherry (anh đào) chứa chất chống ô xy hóa anthocyanin có khả năng giảm mỡ trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân. Nếu bạn dễ bị đau đầu vào một thời điểm nhất định nào đó trong ngày hoặc sau một hoạt động gì đó, chẳng hạn như dùng máy tính quá nhiều, thì hãy giảm đau đầu bằng cách ăn vài trái cherry.

Cherry là loại trái cây mọng nước, có thể giúp ngăn cơn đau đầu do mất nước. Ngoài ra, cherry còn chứa các hợp chất có thể chuyển đổi thành oxit nitric trong máu. Đây là loại khí tự nhiên có thể giảm những cơn đau đầu do căng thẳng và chứng đau nửa đầu.

Yến mạch có thể giúp giảm đau đầu do ăn kiêng tinh bột, đường quá mức gây ra Ảnh: Shutterstock

3. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô rất giàu magiê, loại khoáng chất có thể ngăn ngừa cơn đau đầu bằng cách làm giãn các mạch máu não. Chỉ cần một nửa chén hạt bí ngô là có thể cung cấp đủ nhu cầu magiê cho 1 ngày.

Một điều thú vị hơn là magiê tham gia đến hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, trong đó có các phản ứng liên quan đến chức năng não và cơ.

4. Bột yến mạch với gạo lứt

Thỉnh thoảng bị đau đầu là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện khi bắt đầu chế độ ăn giảm cân low-carb thì là đó dấu hiệu bất thường.

Low-carb là chế độ ăn giảm cân rất hiệu quả, dựa trên cắt giảm tinh bột, đường. Thế nhưng, kiêng tinh bột quá mức có thể khiến đường huyết giảm mạnh và gây đau đầu.