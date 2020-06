Vì sao bạn ăn kiêng lâu mà không giảm cân?

Sau đây là một số lý do chỉ ra bạn đã sai chỗ nào, và nên ăn thế nào để giảm cân một cách tốt nhất, theo Healthy.

Tinh bột rất quan trọng trong chế độ ăn kiêng , cho cảm giác no hơn, nếu chuyển sang chế độ ăn kiêng ít tinh bột, hoặc hoàn toàn không ăn có thể dẫn đến cảm giác đói và muốn ăn vặt nhiều hơn.

Thay vì hạn chế tinh bột, hãy ăn các thực phẩm nguyên hạt, như gạo lứt, cung cấp nhiều chất xơ và giàu chất dinh dưỡng hơn. Ngoài ra, hãy xem xét khẩu phần ăn ít lại, theo Healthy.

Thay vì suy nghĩ về những gì không thể ăn, nên tập trung vào những món có thể ăn, giúp cho chế độ ăn kiêng trở nên tích cực hơn và giúp giảm cân tốt hơn. Kết hợp nhiều trái cây và rau quả tươi, các loại hạt, đậu, ngũ cốc, cá và chất béo không bão hòa, như dầu ô liu. Ăn nhiều loại trái cây có màu sắc khác nhau và nhiều rau sẽ cung cấp nhiều chất chống ô xy hóa hơn, theo Healthy.

Khi cắt giảm lượng calo có thể bị thiếu hụt năng lượng và lười tập thể dục. Nhưng sự cân bằng giữa ăn ít và di chuyển nhiều là chìa khóa để giảm cân, cũng như có ích cho sức khỏe tim mạch.

Để giảm nửa ký mỗi tuần, cần ăn giảm 500 calo mỗi ngày, tương đương với việc giảm 1/4 lượng calo nạp vào - trung bình 2000 calo đối với phụ nữ.

Hầu hết các chế độ giảm cân nhanh, không mang lại hiệu quả lâu dài. Có chế độ ăn kiêng chỉ cần thực hiện vào một số ngày nhất định hoặc vào một số thời điểm nhất định, mà không cần thực hiện hằng ngày.

Ví dụ, chế độ ăn kiêng 5: 2 yêu cầu chỉ ăn 500 calo vào 2 ngày trong tuần, nhưng có thể ăn như bình thường trong 5 ngày còn lại. Chế độ ăn 16: 8 yêu cầu ăn tất cả các bữa ăn trong vòng 8 giờ, cách này phù hợp với người dễ bỏ bữa sáng, hoặc có xu hướng ăn bữa tối ngay khi về nhà. Tuy nhiên, cách này có thể không còn hiệu quả đối với những người muốn ăn bù giữa bữa.

Hãy lắng nghe cơ thể và chọn cách phù hợp, thay vì theo xu hướng chung, theo Healthy.

Cần có thời gian để quen với chế độ ăn kiêng, nhưng nếu 20 phút sau khi ăn vẫn cảm thấy đói, có thể do ăn chưa đủ. Có khả năng cần phải ăn thêm một món ăn nhẹ để bớt đói. Nếu thức ăn không đủ tạo cảm giác no, hãy ăn thêm thực phẩm đậm đặc chất dinh dưỡng, nhưng ít calo, như trái cây, rau và các loại ngũ cốc . Bằng cách này, sẽ tạo cảm giác no hơn, nhưng vẫn cắt giảm được lượng calo, theo Healthy.